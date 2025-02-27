Война в Украине завершится или очень быстро, или вообще никогда, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что война России против Украины либо завершится в ближайшее время быстрым темпом, либо не закончится никогда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Трамп рассказал о "хороших телефонных переговорах" с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Я думаю, у нас хороший прогресс, мы хорошо двигаемся. Я думаю, либо это произойдет очень быстро (окончание войны. - Ред.), либо это не произойдет никогда", - заявил американский лидер.
По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну".
Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.
Трамп в очередной раз отметил, что в пятницу, 28 февраля, он подпишет соглашение с Владимиром Зеленским о редкоземельных полезных ископаемых, подчеркнув, что после этого Украина и США станут "большими партнерами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна в цій геополітичній грі - як об'єкт і як засіб зближення США з пітьмою.
Зрозуміло, що дана політика є згубною не лише для України, а й для країн Європи та й самих США. Але Трамп, як зазомбований, йде напролом, слідуючи всім маразматичним кіссінджерівським настановам, зокрема наглухо перекриваючи Україні шлях до НАТО, про що так наполягав його столітній наставник у березні 2023-го майже за півроку до своєї кончини.
А правителі пітьми й Китаю підіграють тому старому телепню, прекрасно розуміючи наслідки такого розвороту на знищення Заходу, в якого залишається єдиний шанс - це забезпечення усім необхідним воєнної стійкості України.
****** тупа руда ненормальна макака.
Знаю ще одного такого ж Лідора, для якого пи..діти не мішки таскати.
Не вірь словам - вірь ділам. А по ділу, Дональд катався до пінічної Кореї, Китаю, Московії.... От така хня малята.
А Трамп зараз намагається хоч якось цю ситуацію для нас вирівняти...
Що з твоїми губешками?