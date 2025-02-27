Война в Украине завершится или очень быстро, или вообще никогда, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что война России против Украины либо завершится в ближайшее время быстрым темпом, либо не закончится никогда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп рассказал о "хороших телефонных переговорах" с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, у нас хороший прогресс, мы хорошо двигаемся. Я думаю, либо это произойдет очень быстро (окончание войны. - Ред.), либо это не произойдет никогда", - заявил американский лидер.

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По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну".

Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

Трамп в очередной раз отметил, что в пятницу, 28 февраля, он подпишет соглашение с Владимиром Зеленским о редкоземельных полезных ископаемых, подчеркнув, что после этого Украина и США станут "большими партнерами".

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