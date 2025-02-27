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Война в Украине завершится или очень быстро, или вообще никогда, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что война России против Украины либо завершится в ближайшее время быстрым темпом, либо не закончится никогда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп рассказал о "хороших телефонных переговорах" с диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, у нас хороший прогресс, мы хорошо двигаемся. Я думаю, либо это произойдет очень быстро (окончание войны. - Ред.), либо это не произойдет никогда", - заявил американский лидер.

Читайте также: Трамп об отношениях с Зеленским: "Несколько напряженные"

По его словам, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну".

Трамп добавил, что следующим шагом на пути к мирному урегулированию в Украине должно стать прекращение огня, и его, как считает американский президент, можно достичь быстро.

Трамп в очередной раз отметил, что в пятницу, 28 февраля, он подпишет соглашение с Владимиром Зеленским о редкоземельных полезных ископаемых, подчеркнув, что после этого Украина и США станут "большими партнерами".

Читайте также: США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий, но в НАТО она не будет, - Трамп

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Трамп Дональд (5075) переговоры с Россией (940) война в Украине (3459) прекращения огня (107)


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Топ комментарии
+65
"я п**здів про 24 години-я не знаю що п**здіти далі...
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27.02.2025 23:04
+43
З 2014 року у нас було стільки "припинень вогню", що я до стількох рахувати не вмію.
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27.02.2025 23:03
+28
Як воно, *****, сциться *****.
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27.02.2025 23:06
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З нами будуть гратися до останнього українця в Україні. Врешті зроблять резервацію для аборигенів. Наприклад в Полтавській області. Дозволять там відкрити казино і вирощувати свиней. А з решти території зроблять "Новий Єрусалим" - треба ж кудись тікати 10 млн. жидів від 160 мільйонів арабських терористів. Як вам така конспірологія? А її вже потроху просувають...
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28.02.2025 22:27 Ответить
Тямп такеж брехло й пи.дун як пуйло..
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27.02.2025 23:47 Ответить
Руде непорозуміння ! тобі би розібратися що таке чорне , а що таке біле ,а не Канада 51 штат USA...
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27.02.2025 23:51 Ответить
І десь тихенько посміхається жовтенький Китай в бамбуковому гаї.
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27.02.2025 23:53 Ответить
якщо хоче, щоб віддали Херсон і Запоріжжя, то хай іде в сраку
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27.02.2025 23:58 Ответить
Щоби зрозуміти логіку теперішніх подій, потрібно усвідомити, що Трамп є провайдером політики Генрі Кіссінджера, спрямованої на розділення рашистської пітьми і Китаю. Тільки нюанс в тому, що Кіссінджер з тодішнім президентом США Ніксоном здійснили таку операцію на початку 70-х у розпал "холодної війни" з СРСР І це в підсумку закінчилось крахом й розпадом совка. А зараз Трамп діє з метою "навпаки" - ослаблення і нівелювання могутності Китаю.
Україна в цій геополітичній грі - як об'єкт і як засіб зближення США з пітьмою.
Зрозуміло, що дана політика є згубною не лише для України, а й для країн Європи та й самих США. Але Трамп, як зазомбований, йде напролом, слідуючи всім маразматичним кіссінджерівським настановам, зокрема наглухо перекриваючи Україні шлях до НАТО, про що так наполягав його столітній наставник у березні 2023-го майже за півроку до своєї кончини.
А правителі пітьми й Китаю підіграють тому старому телепню, прекрасно розуміючи наслідки такого розвороту на знищення Заходу, в якого залишається єдиний шанс - це забезпечення усім необхідним воєнної стійкості України.
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28.02.2025 00:00 Ответить
добре що ти розумний. погано, що ти ніщеброд а не президент.
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28.02.2025 07:16 Ответить
******
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28.02.2025 00:10 Ответить
"Што ж ти, фраєр, сдал назад".
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28.02.2025 00:11 Ответить
Ставлю на то, що ніколи. Це буде на кшалт сторічної війни між сусідами Францієй та Англієй.
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28.02.2025 00:16 Ответить
Ні, полосато-латентний цап, віддати Україні назад ЯЗ, і перевірити цю гіпотезу.
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28.02.2025 06:30 Ответить
в чому проблема оголосити росію країною терористом?? ввести нормальні санкції?? в чому проблема??
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28.02.2025 00:24 Ответить
****** ))
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28.02.2025 00:34 Ответить
Мда..."здається" Мелоні треба запросити Трампа в Європу- в Рим на розмову у форматі G7+.
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28.02.2025 00:45 Ответить
Коли нема розуму, його вже не буде ніколи.
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28.02.2025 01:08 Ответить
По роках видно солідна людина , а як послухати ---баба Триндичиха .
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28.02.2025 01:31 Ответить
Аху...ий прогноз. Одне радує, що дурні є не тільки в нас, але це така собі новина
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28.02.2025 02:13 Ответить
Попытка запугать. Трамп предсказуемый.
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28.02.2025 02:17 Ответить
Ахахах, піздун ти старий. від 24 годин до "ніколи" якось дуже мало пройшло часу.
****** тупа руда ненормальна макака.
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28.02.2025 03:24 Ответить
А Путін небезсмертний. Тільки окочуриться і на другий день війна припиниться.
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28.02.2025 03:31 Ответить
Ну як можна бути настільки наївним! Тих путіних на росії тищі. Тим паче, що вони вже перестали навіть приблизно турбуватись про схожість с оригіналом. Порівняйте його фото хоча б років з 10-15 потому і нинішні. Ну нічого схожого. Поховати неіснуючого фантома неможливо, чекати цього - велика дурня. Подорослішайте вже нарешті!
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28.02.2025 05:05 Ответить
І патрушевих двісті тисячпятцот. А от піськов такий один, з мізуліної пластику робитимуть
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28.02.2025 06:34 Ответить
Як би ж то так... Путіних більша половиша росії і свім їм втем'яшили, що то Україна - агресор. А там - коні п'яні, хлопці запряжонні, їм взагалі все пох. Орда... Орки...
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28.02.2025 06:01 Ответить
Швидше що ніколи. Найближчим часом ніякі умови з агресором нереальні, то буде знову капітуляція
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28.02.2025 05:54 Ответить
Вкраїнчики завжди обсирали мудрих людей які хотіли їм допомоги . Так це й недивно - мізкі то колгоспні й досі. Якби мізки були присутні уже давно би передовою країною стали, а так як завжди в жопі.
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28.02.2025 06:18 Ответить
Все вірно.Дуже багатьох і тут і в інших країнах влаштовує ніколи
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28.02.2025 06:59 Ответить
Мда, говорили-балакали, сіли і заплакали.
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28.02.2025 07:14 Ответить
Гадалка йухова!
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28.02.2025 07:58 Ответить
"нічєво прійомчік - я тоже так умєю" (с)
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28.02.2025 08:34 Ответить
Слова, слова, слова…
Знаю ще одного такого ж Лідора, для якого пи..діти не мішки таскати.
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28.02.2025 09:06 Ответить
одним словом-піздобол
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28.02.2025 09:20 Ответить
тю. а как жыж за 24 чяса?
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28.02.2025 09:58 Ответить
Дуже схожий на Володьку Голобародьку....
Не вірь словам - вірь ділам. А по ділу, Дональд катався до пінічної Кореї, Китаю, Московії.... От така хня малята.
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28.02.2025 10:04 Ответить
********* чубатий
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28.02.2025 10:44 Ответить
...обидви варіанти-за 24 години
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28.02.2025 11:20 Ответить
Якщо усі вимоги путина виконати.до чого йде Трамп.то можна припинити війну швидко.Для чого йому воювати.коли все без бою Трамп хоче принести?
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28.02.2025 11:22 Ответить
Ніхто не чекав.що Америка нас зрадить....Це увійде в історію.як ганебна сторінка.
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28.02.2025 11:23 Ответить
Америка нас зрадила ще в 2022 році, коли підписала фейковий ленд-ліз, а натомість навіть небо над Західною Україною не закрила. І дала аж 20 хаймарсів та аж 6 (!!!) стареньких ф-16.
А Трамп зараз намагається хоч якось цю ситуацію для нас вирівняти...
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28.02.2025 13:37 Ответить
а багато таких ***** вірили...
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28.02.2025 11:37 Ответить
Завтра може бути дощ, а може бути і сонце до кінця місяця в Вашингтоні...
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28.02.2025 11:59 Ответить
Завершиться, не швидко, але точно нашою перемогою.
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28.02.2025 12:48 Ответить
Якщо так розібратися, то дійсно при попередній адміністрації США ця війна мала би тривати ще дуже довго і скоріш за все закінчилась би років так через 2-3, і дуже сумно для України... Бо де факто, давали вони нам допомоги рівно стільки, скільки потрібно для стримування кацапської орди і водночас повільного відступу наших сил. Так, це все теж виснажувало би і москалів, але як відомо "поки товстий худне, худий дохне". Тому тут Трамп правий - цю війну можна або швидко закінчити (заморозити), або продовжувати ще довго, аж до повного виснаження України.
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28.02.2025 13:35 Ответить
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28.02.2025 13:48 Ответить
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28.02.2025 14:12 Ответить
Старость прийшла з разумом.
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28.02.2025 16:25 Ответить
Трумп!
Що з твоїми губешками?
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28.02.2025 18:14 Ответить
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