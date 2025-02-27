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Новости Президент Трамп Мирные переговоры
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США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий, но в НАТО она не будет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в Североатлантический яльянс не произойдет.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Трамп прокомментировал стремление Украины вступить в НАТО по результатам мирного соглашения с РФ.

"Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли, но вступления Украины в НАТО не произойдет", - заявил он.

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Он также ответил на вопрос о том, можно ли доверять России в вопросе заключения соглашения о мире.

"Я думаю, что нам нужно проверить, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Вы сказали, что они когда-нибудь обманут, и что они худшие люди в мире. Но я знаю других, которые гарантируют, что они на 100% честные, но обманут. Поэтому никогда не знаешь, что получишь", - сказал американский президент.

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Напомним, в среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.

Автор: 

США (26381) членство в НАТО (1506) Трамп Дональд (5075) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+24
Приде інший президент, можуть заспівати по-іншому. Декому здається, що трумп назавжди прийшов
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27.02.2025 21:12
+16
ще рудого ***** ми не питали
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27.02.2025 21:12
+11
Звичайно не буде, доки тут навіть на мінах для військових крадуть.
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27.02.2025 21:13
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Те що Україна не буде в нато-це очевидні речі,не залежно від адміністрації в США. Тут хоча б до ЕС прорватися і то є багато сумнівів і сусідів які будуть все робити щоб прогнути Україну.
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28.02.2025 07:05 Ответить
Клоуни не тільки в Україні....
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28.02.2025 08:15 Ответить
Якщо буду наснага конкретних країн допомогати, надавати/ продавати ******* озброєння, то яка різниця, чи я буде офіційно Україна в нато, чи ні. Відносини близьки, теплі, змістовні - вони лібо є, лібо їх не має і папірець тут ні до чого. Громадянський брак буває в сто разів міцніше оформленного. Головне - це бажання і здатніть друзів підставити плече в скрутну добу української історії.
Нам своє робити.
Слава ЗСУ, Героям СЛАВА!
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28.02.2025 08:50 Ответить
"...але в НАТО вона не буде, - Трамп..."
Трамп, ніколи не говори "Ніколи"! Бо ти не вічний президент США.
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28.02.2025 09:07 Ответить
Можна бути у дуже близьких відносинах з партнером без свідоцтва про брак.
Значення має не папірець, вже був буд.меморандум, а реальна допомога.
Байден вже казав, що сша будуть разом скільки потрібно, потім - скільки зможуть, а зараз...ох так і не запустив лендліз, рішення про якій було схвалено.
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28.02.2025 09:20 Ответить
В фразі "намагатимуться повернути Україні якомога більше територій" є два визначення, які не оцифровані: "намагатимуться" і "якомога більше"!
Все інше не має ніякого значення, а всі переконання, що тут викладені, не більш конкретні ніж "бла-бла-бла"!!!
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28.02.2025 09:14 Ответить
Виважена позиція.
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28.02.2025 09:15 Ответить
Ти, піздюк, про Воронеж та Ростов чи як?
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28.02.2025 09:56 Ответить
ЯЗ і у власній хаті можемо робити що хочемо. КНДР і Іран і РФ тому підтвердження.
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28.02.2025 10:02 Ответить
"Але я знаю інших, які гарантують, що вони на 100% чесні, але обдурять."
Джерело: https://censor.net/ua/n3538357
Це він про себе?
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28.02.2025 10:58 Ответить
США намагатимуться повернути Україні якомога більше територій, але в НАТО вона не буде, - Трамп. НАТО, НАТО, НАТО...

НАТО ще ні разу не доказало свою здатність захищати своїх членів.

До першої світової і перед другою світовою вся Європа була опутана мережею договорів про взаємодопомогу. І чим те все закінчилося?

Апофеоз лукавої клятви один за всіх - всі за одного - Мюнхен38. Чи треба Ізраїлю той колгосп НАТО, ЄС, в якому хоч одна зі штатних "а БабаЯга проти" на утриманні агресора ? Консенсуальність - імпотенція, презерватив на вялому члені. А поті США в яких можливий Трамп
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28.02.2025 11:01 Ответить
дурень
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28.02.2025 12:47 Ответить
Ага, за 24 часа,
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28.02.2025 15:31 Ответить
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