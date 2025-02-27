США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий, но в НАТО она не будет, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в Североатлантический яльянс не произойдет.
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Трамп прокомментировал стремление Украины вступить в НАТО по результатам мирного соглашения с РФ.
"Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли, но вступления Украины в НАТО не произойдет", - заявил он.
Он также ответил на вопрос о том, можно ли доверять России в вопросе заключения соглашения о мире.
"Я думаю, что нам нужно проверить, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Вы сказали, что они когда-нибудь обманут, и что они худшие люди в мире. Но я знаю других, которые гарантируют, что они на 100% честные, но обманут. Поэтому никогда не знаешь, что получишь", - сказал американский президент.
Напомним, в среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.
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Слава ЗСУ, Героям СЛАВА!
Трамп, ніколи не говори "Ніколи"! Бо ти не вічний президент США.
Значення має не папірець, вже був буд.меморандум, а реальна допомога.
Байден вже казав, що сша будуть разом скільки потрібно, потім - скільки зможуть, а зараз...ох так і не запустив лендліз, рішення про якій було схвалено.
Все інше не має ніякого значення, а всі переконання, що тут викладені, не більш конкретні ніж "бла-бла-бла"!!!
Джерело: https://censor.net/ua/n3538357
Це він про себе?
НАТО ще ні разу не доказало свою здатність захищати своїх членів.
До першої світової і перед другою світовою вся Європа була опутана мережею договорів про взаємодопомогу. І чим те все закінчилося?
Апофеоз лукавої клятви один за всіх - всі за одного - Мюнхен38. Чи треба Ізраїлю той колгосп НАТО, ЄС, в якому хоч одна зі штатних "а БабаЯга проти" на утриманні агресора ? Консенсуальність - імпотенція, презерватив на вялому члені. А поті США в яких можливий Трамп