США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий, но в НАТО она не будет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в Североатлантический яльянс не произойдет.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Трамп прокомментировал стремление Украины вступить в НАТО по результатам мирного соглашения с РФ.

"Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли, но вступления Украины в НАТО не произойдет", - заявил он.

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Он также ответил на вопрос о том, можно ли доверять России в вопросе заключения соглашения о мире.

"Я думаю, что нам нужно проверить, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Вы сказали, что они когда-нибудь обманут, и что они худшие люди в мире. Но я знаю других, которые гарантируют, что они на 100% честные, но обманут. Поэтому никогда не знаешь, что получишь", - сказал американский президент.

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Напомним, в среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.