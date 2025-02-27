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Новости Встреча Трампа и Стармера
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Трамп "не может поверить", что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос считает ли он президента Украины Владимира Зеленского диктатором.

Это произошло во время его встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Говорил ли я это, я не могу поверить, что мог бы такое сказать", - сказал Трамп.

Пост Трампа в соцсети Truth Social, где он называет Зеленского диктатором
Пост Трампа в соцсети Truth Social, где он называет Зеленского диктатором.

Заявления Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

Читайте также: Агрессия РФ против Украины угрожает Великобритании, - Стармер

Автор: 

диктатура (136) Зеленский Владимир (20210) Трамп Дональд (5075) Стармер Кир (180)


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Топ комментарии
+47
Схоже куля не тільки шматок вуха відірвала.
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27.02.2025 20:46
+40
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27.02.2025 20:52
+32
У дідугана глибокий альцгеймер на фоні непомірної жадоби.
Всі в курсі що він поховав свою дружину в гольфовому клубі на краю поля, щоб не платити податки, бо це вже меморіал по американських законах.
Не можу повірити...
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27.02.2025 20:47
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И це не перше лайно в яке вас буде світ яплом мокати, ************ дручат в оон по його висєрам, так і трампофілам по губам будуть водити!
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27.02.2025 21:53 Ответить
Старий дурачок чи марозматик чи тріпло? Choose your pick
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27.02.2025 22:07 Ответить
Треба верхню вікову межу для таких посад державних . . . В Україні суддів відправляють на пенсію по досягненню 65 років, суддів Конституційного Суду - 70 років.
Трампу 14.06.1946 р. н., тобто за кілька місяців йому 79 . . . Там вже маразм, склероз, деменція, Альцгеймер в одному флаконі . . .
Пенсіонери мають бути на пенсії. Ну можна десь радником бути, досвід свій передавати. Можна професором університетським теж, бо досвід. Але Президентом першої країни світу . . . Та вже просто організм тих робочих навантажень не має витримувати.

І ще одне : є давня приказка, що старість - не обов'язково означає мудрість, є просто старі ідіоти.
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27.02.2025 22:22 Ответить
старі дурні у більшості, також не мають ініціативи, не сприймають нового, бо вік є вік, природу не оманеш

до чого довела геронтократія у совку усі знають
зараз вона у штатах
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28.02.2025 05:33 Ответить
Деменція - хвороба старших людей, а що ж з нашим? Він же молодий!
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28.02.2025 06:04 Ответить
"психічних хвороб не знайдено, просто тупий"(с)
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28.02.2025 06:27 Ответить
Так, але його синочок Донні-молодший та віце-президент Венс набагато страшніше, не дивлячись на вік.
Та й путін став президентом десь під 50.
І ще одного маємо - "42 роки і не лох!"

Вік - не вирок, але, як колись казав мудрий майстер афоризму Фелікс Крівін про крокодила:
"Не страшно, когда молодо-зелено. А вот когда старо и по-прежнему зелено - это действительно страшно!"
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28.02.2025 10:43 Ответить
"Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на питання чи вважає він президента України Володимира Зеленського диктатором".
Ухилився,не означає,що не вважає. Байден сказав,що "путін".В них своя є інформація.
Має ще підписати(чи від його імені) угоду про рідкі метали,дати згоду на вибори.
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27.02.2025 22:23 Ответить
Це Трамп ще про Куйську область не знае. У нього дах потече, хто накого напав. 😀
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27.02.2025 22:32 Ответить
*****, ідіот. Американці, ви збожеволіли - деменцію собі у президенти вибрати??.. Навіть не так, збожеволіли республіканці, які висунули деменцію кандидатом від партії республіканців.. Більше нікого не було?
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27.02.2025 22:33 Ответить
Дивись, щоб тобі в пельку його не встромили, ганд..н, і ногою не проштовхнути далі, щоб прямоходячим став, а то стрибаєш тут, як мавпа, на людей кидаєшся. Будеш хомо еректус, вібріруючий
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28.02.2025 06:57 Ответить
Ахаха) дай вгадаю, ти її дружбанчик)... Допомагаєш їй зняти стрес доки її хеРой штурмує посадки під курськом... Ну нічого скоро його привезуть і будеш втішати... Обгорнетесь прапорами і злиєтесь в справжній уСраїнській любові.... В вишиванках само собою
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01.03.2025 05:35 Ответить
А наші 73 бовдура кого вибрали??? Те хоч старе та хворе. А тут молоде і обдовбане. І ще не вечір....там сРаліном ******* капітально.
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28.02.2025 00:27 Ответить
О! Еще один недееспособный, не отвечающий за поступки... Мама дорогАя... кого народ выбирает везде ?! )))
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27.02.2025 22:40 Ответить
Пацан слово дал..пацан слово забрал..все по понятиям..Яник 2.0
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27.02.2025 23:16 Ответить
а ти **** весь у білому такий красивий?
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28.02.2025 05:36 Ответить
"Вумний - як вутка..." ... І що ми без тебе, до цього робили...?
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28.02.2025 06:52 Ответить
Не показуємо, гандон, а вказуємо: пішло нах, з Цензора, штопане тричі в поперек, а використане ні разу (батьком)
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28.02.2025 06:54 Ответить
Мар'яша, це ти? Стать змінила, а Безумною так і залишилася!
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28.02.2025 10:47 Ответить
Бо він сам ясне діло що не пише ті пости в твіттерах чи де там
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27.02.2025 23:49 Ответить
https://fcdnipro.com/gb З Причалу:
Путин объявил, что продажа Трампу российских редкоземельных металлов является целью СВО.
Такая цель с самого начала была в плане, по которому всё идёт, подчеркнул Путин.

Госдума приняла сразу в трёх чтениях закон, вводящий уголовную ответственность за призывы вернуть Аляску в состав России.

Пропагандист Киселёв показал сюжет о либералах, угрожавших превращением США в радиоактивный пепел.
Киселёв также сообщил, что российские либералы пытались нацелить "Сарматы" на Вашингтон.

Следком РФ начал расследование убийства Авраама Линкольна в связи с открывшимися свидетельствами причастности к этому убийству Степана Бандеры.

У Адама Кадырова отобрали все награды и передали их Виктории Нуланд.

Шаман выпустил хит "Я техасский, и мне повезло".

Мединский внёс в учебники истории параграф о том, что первооткрыватель Гренландии викинг Эрик Рыжий происходил из Руси и при этом являлся прямым предком Трампа, а его корабль назывался "Make America Great Again".

Симоньян сменила пол своему мужу. "Тиграну теперь всё равно, зато я наконец буду состоять в однополом браке, как многие американские друзья России" - пояснила Симоньян.
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28.02.2025 00:09 Ответить
Превратить Украину в африканскую колонию на всю европу это так хорошо
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28.02.2025 01:33 Ответить
🖕🖕🖕
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28.02.2025 09:58 Ответить
Жартуєте? Чи сарказм?
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28.02.2025 10:48 Ответить
Це і жарт і сарказм (не моє авторство).
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28.02.2025 14:54 Ответить
Трамп імбіцил то вже давно всім відомо
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28.02.2025 00:35 Ответить
Но он и сказал-попробуйте отобрать территории.
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28.02.2025 01:30 Ответить
Відколи це вату впускають у Польщу?
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28.02.2025 08:09 Ответить
привітайте кугута із вилупленням та не витрачайте час на майбутні хрестики, коли воно докукурікається.
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28.02.2025 10:47 Ответить
Мабуть, кандидатам в президенти слід вводити вікове обмеження. Наприклад, як у нас судді до 65 років.
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28.02.2025 03:42 Ответить
язик у тампакса і його мозги працюють окремо
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28.02.2025 06:27 Ответить
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28.02.2025 08:56 Ответить
деду его рыжая белка всю голову оттоптала. там мозг и речь движутся в разных направлениях
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28.02.2025 09:48 Ответить
Гггг, після того як спустив у володьку, він вже не диктатор, а просто шльондра.
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28.02.2025 09:54 Ответить
так може і не називав. він сам свої сторінки веде?
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28.02.2025 10:10 Ответить
тоді нагадайте цьому діду, бо вже не смішно.
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28.02.2025 10:49 Ответить
Дід - терміново змінюй постачальника дурі. Накрило тебе жорстко, ще й провали у пам'яті.
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28.02.2025 11:30 Ответить
🤡 + 🤡 = 🤡🤡
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28.02.2025 11:47 Ответить
самозакоханий павлін і пів америки в нього вірить
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28.02.2025 12:03 Ответить
Вы как дети, да он даже по спинке Зелю погладит, лишь бы отжать то что задумал.
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28.02.2025 12:36 Ответить
Трамп веде чудову гру. Вузьколобим коментаторам не по уму зрозуміти його гойдалки, тільки і вмієте що срать в коментарях.
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28.02.2025 12:42 Ответить
Усе він добре пам'ятає. Просто нагнув одного найпотужнішого щодо копалин без будь-яких зобов'язань зі сторони США і тепер буде "не помічати", хто такий нелох
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28.02.2025 12:48 Ответить
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