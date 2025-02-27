Трамп "не может поверить", что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос считает ли он президента Украины Владимира Зеленского диктатором.
Это произошло во время его встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Говорил ли я это, я не могу поверить, что мог бы такое сказать", - сказал Трамп.
Пост Трампа в соцсети Truth Social, где он называет Зеленского диктатором.
Заявления Трампа о рейтинге Зеленского
Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.
Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.
Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".
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Трампу 14.06.1946 р. н., тобто за кілька місяців йому 79 . . . Там вже маразм, склероз, деменція, Альцгеймер в одному флаконі . . .
Пенсіонери мають бути на пенсії. Ну можна десь радником бути, досвід свій передавати. Можна професором університетським теж, бо досвід. Але Президентом першої країни світу . . . Та вже просто організм тих робочих навантажень не має витримувати.
І ще одне : є давня приказка, що старість - не обов'язково означає мудрість, є просто старі ідіоти.
до чого довела геронтократія у совку усі знають
зараз вона у штатах
Та й путін став президентом десь під 50.
І ще одного маємо - "42 роки і не лох!"
Вік - не вирок, але, як колись казав мудрий майстер афоризму Фелікс Крівін про крокодила:
"Не страшно, когда молодо-зелено. А вот когда старо и по-прежнему зелено - это действительно страшно!"
Ухилився,не означає,що не вважає. Байден сказав,що "путін".В них своя є інформація.
Має ще підписати(чи від його імені) угоду про рідкі метали,дати згоду на вибори.
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