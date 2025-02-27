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Новости Президент Трамп
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Трамп об отношениях с Зеленским: "Несколько напряженные"

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп признал, что в его отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским возникла определенная напряженность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме лидер Соединенных Штатов заявил, что в последнее время его отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским стали "несколько напряженными".

"Мы хотим работать с ним [Владимиром Зеленским], и мы будем работать с ним. Я думаю, что у нас с президентом действительно очень хорошие отношения. Возможно, они стали несколько напряженными, потому что мы хотели иметь немного того, что имеют европейские страны. Знаете, они получают свои деньги назад, давая деньги", - сказал Трамп.

Он добавил, что завтра, 28 февраля, он и Зеленский подпишут соглашение по украинским редкоземельным металлам, и это "замечательная сделка".

Напомним, перед этим Трамп сказал, что "не может поверить, что назвал Зеленского диктатором".

Читайте также: США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий, но в НАТО она не будет, - Трамп

Заявления Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+18
А с кем они у тебя не напряжённые?

Только с таким же дебилом, как и ты, с путлером вы кореша, но это тоже ненадолго, как только моча ударит вам в голову так и начнёте обливать друг друга дерьмом.
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27.02.2025 21:35
+18
Трапм це хамло. З такими типами потрібний британський досвід спілкування з бидлом - крижана вічливість. Я не знаю жодної нації яка б вміла так як британці поставити хамло на місце засобами манер та вербального впливу. Зєлєнскій невихований, навіть "педагогічно занедбаний" тип. Навчити його правильному дипломатичному спілкуванню вже неможливо.
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27.02.2025 21:40
+12
Двом клоунам немає місця на сцені
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27.02.2025 21:42
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Правила форума Совет форумчан
А с кем они у тебя не напряжённые?

Только с таким же дебилом, как и ты, с путлером вы кореша, но это тоже ненадолго, как только моча ударит вам в голову так и начнёте обливать друг друга дерьмом.
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27.02.2025 21:35 Ответить
Добре коли в тебе вавка в голові на посаді президента сша,
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27.02.2025 21:38 Ответить
Трамп про стосунки із Зеленським: "Дещо напружені"

Тра покакати - попустить!
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27.02.2025 21:37 Ответить
Наверное не получается покакать - судорога ануса от личного Величия
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27.02.2025 21:38 Ответить
Ой, а хто ж це зробив?!..
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27.02.2025 21:37 Ответить
Пей ношпу, она расслабляет напряженные мышцы
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27.02.2025 21:37 Ответить
Ах га га гы напряжены
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27.02.2025 21:37 Ответить
Трамп зрозумів, що "парніша нє простой" - артіст!
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27.02.2025 21:37 Ответить
Простой але щось з нього можна вичавити покищо.
Подивимося, що буде, коли ЗЄ вже буде не потрібен Трампу.
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27.02.2025 21:45 Ответить
Так так, а ви хотіли шоб між двома найвеличнійшими лідерами всесвіту та навіть Мельмаку були б інши стосунки?
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27.02.2025 21:39 Ответить
З Мельмаком простіше було б. З'їли б потім гуртом їхнього кота та й все.
Але дуже не хочеться самому бути тим котом, якого звали Щасливець...
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27.02.2025 21:58 Ответить
Трапм це хамло. З такими типами потрібний британський досвід спілкування з бидлом - крижана вічливість. Я не знаю жодної нації яка б вміла так як британці поставити хамло на місце засобами манер та вербального впливу. Зєлєнскій невихований, навіть "педагогічно занедбаний" тип. Навчити його правильному дипломатичному спілкуванню вже неможливо.
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27.02.2025 21:40 Ответить
що є то є (про ввічливість), Але мене вона неймовірно дратує. Ти ніколи не знаєш, про що вони реально думають, що хочуть, чи відчувають.
А потім виходиш в центр міста ввечері пятницю/субботу чи неділю. Ні, краще не виходиш.
Бо я такого набачився від ввічливих, що такого в житті не бачив.
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28.02.2025 00:29 Ответить
Я британський гумор почав розуміти через три роки життя в Лондоні. Звикните. На шостому році вже почував себе нормально. Коли повернувся в Україну то досі не можу звикнути до масового пофігізму. ... От зараза" Тривога почалась. Зараз почне щось вибухать...
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28.02.2025 00:39 Ответить
нічого не звикну) я додому вертаюся. Дома значно краще. Якби не тривога...
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28.02.2025 00:48 Ответить
А я жалкую що повернувся. Вже б кредит виплатив, пенсію заробив нормальну і спав би ночами спокійно. Таких дегенератів як у нас при владі я ніде не зустрічав. Ми феномен в світі. У нас джерелом добробуту є не чесна праця, а влада. Емігрувати на старість остання справа. То ж якщо не старше 40 припиняйте будь яке спілкування з українцями і починайте вивчати середовище і поглиблено мову. Найліпше що є в Британії це "приватність" і повага до твого приватного життя. В Україні цього нема. Зовсім. З 2008 я взагалі живу тут у "внутрішній еміграції".
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28.02.2025 01:02 Ответить
це не моя країна, не мої люди, і не моє середовище. Кредитів в мене нема. Божеволіти від цього суспільства, яке витрачає 500 млн фунтів на гніздо чайки, чи закриває дорогу на 4 тижні, бо давлять жаб - це не для мене. Вже мовчу про "медицину" що доводить до сказу, продукти, що їсти не можна, клімат...
Хорошо там, где нас нет.
Аби тільки не війна...
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28.02.2025 01:10 Ответить
Медицини вже нема. "Доктор" Супрун остаточно знищила. Кажуть що зараз прогресує військова медицина, але що мені з цього? В Британії проблеми як у "ситих". У нас проблеми голодранців. Зараз остаточно встановлять неоколоніалізм. Війна теж не закінчиться, а будь яка "заморозка" буде тимчасовою. Іншими словами, в найближчі 40 років тут доведеться жити між війною і відбудовою. Тобто масова бідність і її супутники - злочинність і відсутність соціальних гарантій - гарантовані. І це я вам кажу як доктор соціального управління LSE. В ********** "бєспрэдєл", а у нас безправність...
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28.02.2025 01:26 Ответить
все у нас буде добре. Ось побачите.
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28.02.2025 01:42 Ответить
Як то кажуть "блажєн хто вірує". Я на жаль атеїст і покладаюсь виключно на емпіричні знання. Підстав для оптимізму дуже мало, а в чудеса я не вірю.
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28.02.2025 01:54 Ответить
100%.В британців є гарний досвід манер "вербального" впливу на США Це тоді коли вони взяли Вашингтон і зробили в Білому домі казарму і бордель,а потім спалили його коли відходили.
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28.02.2025 01:38 Ответить
Двом клоунам немає місця на сцені
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27.02.2025 21:42 Ответить
просто за одним клоуном самая мощная страна в мире, а за нашим только тупой пафос лупоглазого дурака
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27.02.2025 21:48 Ответить
ваш - *****
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28.02.2025 00:18 Ответить
"... зельоньій лабух на рояле нам сьіграет, єй маєстро, кольібельную давай...."(с)
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27.02.2025 21:43 Ответить
Зе на роялі зіграє і налагодить стосунки...
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27.02.2025 21:44 Ответить
Черная клавиша пианино шириной всего 9 мм. По ней только виртуоз и талант попадет, а уж сыграть....
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27.02.2025 21:52 Ответить
Завтра - "Не можу повірити , що я таке казав.."
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27.02.2025 21:47 Ответить
"Трамп про стосунки із Зеленським: "Дещо напружені".
Джерело напруження- два метри позаду,з яким той,як прийшов,так і піде з ним.
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27.02.2025 22:00 Ответить
Трамп же ж з "диктатором" розмовляє,звичайно напружені стосунки
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27.02.2025 22:07 Ответить
То іди просрись і попусти напруженість в штанах
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27.02.2025 22:10 Ответить
Знаєте, вони отримують свої гроші назад, даючи гроші. Ми не отримуємо гроші назад

Ну так не ЕС нас разоружала в 1994ом, и не она подписывалась в Будапешском.
Подписывалось США, раисей и Британией... дайте деду таблеток для улучшения памяти
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27.02.2025 22:13 Ответить
Трамп недавно назвал Зеленского диктатором, а когда сегодня на пресс - конференции его спросили об этом - Трамп ответил: "А когда я это говорил?" )
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27.02.2025 22:21 Ответить
відповідь була - я не вірю що я це казав
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28.02.2025 00:17 Ответить
цього мудакатрампа неможливо слухати. Бреше і раптово забуває.
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27.02.2025 22:58 Ответить
В Трампа з Віслюком нема того оргазму, як з ×уйлом.
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28.02.2025 00:26 Ответить
О, вже поважає... Це ще СЛОНЯРА наш не долетів. Долетить, руки йому цілувати буде
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28.02.2025 01:29 Ответить
чому ніхто не питає скільки коштувала ядерка,яку ******************* в нас віджав?
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28.02.2025 01:55 Ответить
Напружені??
Я знав що це руде - чмо ще до виборів🤦
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28.02.2025 04:01 Ответить
Добре, що є відео, яке йому можна показати, де він каже про Зеленського, бо в іншого діда досі пєчєнєгі бігають по коридорах
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28.02.2025 07:58 Ответить
 
 