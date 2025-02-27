Трамп об отношениях с Зеленским: "Несколько напряженные"

Президент США Дональд Трамп признал, что в его отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским возникла определенная напряженность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме лидер Соединенных Штатов заявил, что в последнее время его отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским стали "несколько напряженными".

"Мы хотим работать с ним [Владимиром Зеленским], и мы будем работать с ним. Я думаю, что у нас с президентом действительно очень хорошие отношения. Возможно, они стали несколько напряженными, потому что мы хотели иметь немного того, что имеют европейские страны. Знаете, они получают свои деньги назад, давая деньги", - сказал Трамп.

Он добавил, что завтра, 28 февраля, он и Зеленский подпишут соглашение по украинским редкоземельным металлам, и это "замечательная сделка".

Напомним, перед этим Трамп сказал, что "не может поверить, что назвал Зеленского диктатором".

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Заявления Трампа о рейтинге Зеленского

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

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