Трамп об отношениях с Зеленским: "Несколько напряженные"
Президент США Дональд Трамп признал, что в его отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским возникла определенная напряженность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме лидер Соединенных Штатов заявил, что в последнее время его отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским стали "несколько напряженными".
"Мы хотим работать с ним [Владимиром Зеленским], и мы будем работать с ним. Я думаю, что у нас с президентом действительно очень хорошие отношения. Возможно, они стали несколько напряженными, потому что мы хотели иметь немного того, что имеют европейские страны. Знаете, они получают свои деньги назад, давая деньги", - сказал Трамп.
Он добавил, что завтра, 28 февраля, он и Зеленский подпишут соглашение по украинским редкоземельным металлам, и это "замечательная сделка".
Напомним, перед этим Трамп сказал, что "не может поверить, что назвал Зеленского диктатором".
Заявления Трампа о рейтинге Зеленского
Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.
Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.
Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".
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Только с таким же дебилом, как и ты, с путлером вы кореша, но это тоже ненадолго, как только моча ударит вам в голову так и начнёте обливать друг друга дерьмом.
Тра покакати - попустить!
Подивимося, що буде, коли ЗЄ вже буде не потрібен Трампу.
Але дуже не хочеться самому бути тим котом, якого звали Щасливець...
А потім виходиш в центр міста ввечері пятницю/субботу чи неділю. Ні, краще не виходиш.
Бо я такого набачився від ввічливих, що такого в житті не бачив.
Хорошо там, где нас нет.
Аби тільки не війна...
Джерело напруження- два метри позаду,з яким той,як прийшов,так і піде з ним.
Ну так не ЕС нас разоружала в 1994ом, и не она подписывалась в Будапешском.
Подписывалось США, раисей и Британией... дайте деду таблеток для улучшения памяти
Я знав що це руде - чмо ще до виборів🤦