Украинцы должны принимать во внимание нашу чувствительность к историческим вопросам, - кандидат в президенты Польши Тшасковский

Украинцы и поляки нуждаются в "искреннем разговоре" по ряду важных вопросов, в частности относительно истории и экономической составляющей членства Украины в ЕС.

Такое мнение высказал кандидат в президенты Польши от правящей Гражданской коалиции, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о том, могут ли антиукраинские эмоции в избирательной кампании в Польше негативно повлиять на отношение к украинцам, Тшасковский сказал: "Я надеюсь, что этого не произойдет, поскольку военная поддержка Украины - в национальных интересах Польши. Украинцы борются за нашу свободу, и в национальных интересах Польши, чтобы Украина имела надлежащие гарантии безопасности. Зато в наших отношениях с Украиной нужен здравый смысл".

Он подчеркнул, что не согласен "ни с какими нападками, ни с каким клеймением украинцев в Польше".

Читайте также: Циничная акция антиукраинского политика, - МИД о видео кандидата в президенты Польши Менцена во Львове

"Но нужен искренний разговор о том, как мы видим будущее наших отношений, искренний разговор о том, что украинцы должны серьезно принимать во внимание нашу чувствительность к историческим вопросам, искренний разговор о том, что переговоры о членстве Украины в ЕС будут очень сложные и, к сожалению, будут длиться много лет. Это касается, в частности, и аграрного сектора", - сказал кандидат в президенты Польши.

Напоминаем, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, возможен второй тур - 1 июня.