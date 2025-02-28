Украинцы должны принимать во внимание нашу чувствительность к историческим вопросам, - кандидат в президенты Польши Тшасковский
Украинцы и поляки нуждаются в "искреннем разговоре" по ряду важных вопросов, в частности относительно истории и экономической составляющей членства Украины в ЕС.
Такое мнение высказал кандидат в президенты Польши от правящей Гражданской коалиции, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос о том, могут ли антиукраинские эмоции в избирательной кампании в Польше негативно повлиять на отношение к украинцам, Тшасковский сказал: "Я надеюсь, что этого не произойдет, поскольку военная поддержка Украины - в национальных интересах Польши. Украинцы борются за нашу свободу, и в национальных интересах Польши, чтобы Украина имела надлежащие гарантии безопасности. Зато в наших отношениях с Украиной нужен здравый смысл".
Он подчеркнул, что не согласен "ни с какими нападками, ни с каким клеймением украинцев в Польше".
"Но нужен искренний разговор о том, как мы видим будущее наших отношений, искренний разговор о том, что украинцы должны серьезно принимать во внимание нашу чувствительность к историческим вопросам, искренний разговор о том, что переговоры о членстве Украины в ЕС будут очень сложные и, к сожалению, будут длиться много лет. Это касается, в частности, и аграрного сектора", - сказал кандидат в президенты Польши.
Напоминаем, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, возможен второй тур - 1 июня.
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А самі поляки готові брати до уваги "історичні" відповіді на деякі питання?
Наприклад такі як "Хто за домовленністю між московією, османами й Польщею окупував правобережну Україну і увів там кріпацтво?"...
"Хто вирізав людей у Батурині, Таращі, передмісті Луцька й інших містах України?"...
Або "Хто платив кримчакам ясиром набраним в Україні, за відмову від набігів на Польщу?"...
Дісіптікони?!
За фублі купи собі хату біля могили Януковоча. Як і місце поруч.
Цей монстр дуже укріпився, коли українці рятуючись від гноблення поляками попали у гноблення від кацапні.
Тому не допустимо щоб вони нам нав'язували як нам відноситися до людей яких ми вважаємо героями.