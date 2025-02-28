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Украинцы должны принимать во внимание нашу чувствительность к историческим вопросам, - кандидат в президенты Польши Тшасковский

Тшасковский

Украинцы и поляки нуждаются в "искреннем разговоре" по ряду важных вопросов, в частности относительно истории и экономической составляющей членства Украины в ЕС.

Такое мнение высказал кандидат в президенты Польши от правящей Гражданской коалиции, действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о том, могут ли антиукраинские эмоции в избирательной кампании в Польше негативно повлиять на отношение к украинцам, Тшасковский сказал: "Я надеюсь, что этого не произойдет, поскольку военная поддержка Украины - в национальных интересах Польши. Украинцы борются за нашу свободу, и в национальных интересах Польши, чтобы Украина имела надлежащие гарантии безопасности. Зато в наших отношениях с Украиной нужен здравый смысл".

Он подчеркнул, что не согласен "ни с какими нападками, ни с каким клеймением украинцев в Польше".

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"Но нужен искренний разговор о том, как мы видим будущее наших отношений, искренний разговор о том, что украинцы должны серьезно принимать во внимание нашу чувствительность к историческим вопросам, искренний разговор о том, что переговоры о членстве Украины в ЕС будут очень сложные и, к сожалению, будут длиться много лет. Это касается, в частности, и аграрного сектора", - сказал кандидат в президенты Польши.

Напоминаем, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, возможен второй тур - 1 июня.

Автор: 

Польша (8395) Тшасковский Рафал (13)


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Топ комментарии
+50
А поляки мали б поважати нашу чутливість до наших Героїв усіх часів.
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27.02.2025 23:55
+36
І ці вже промацують, промацують . Випад за випадом. Короче кругом одні " друзі".
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27.02.2025 23:55
+33
Якщо поляки не припинять свій шовінізм по відношенню до України діла не буде.
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27.02.2025 23:55
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"Історичні" питання, це звісно добре...
А самі поляки готові брати до уваги "історичні" відповіді на деякі питання?
Наприклад такі як "Хто за домовленністю між московією, османами й Польщею окупував правобережну Україну і увів там кріпацтво?"...
"Хто вирізав людей у Батурині, Таращі, передмісті Луцька й інших містах України?"...
Або "Хто платив кримчакам ясиром набраним в Україні, за відмову від набігів на Польщу?"...
Дісіптікони?!
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28.02.2025 09:06 Ответить
А поляки покаються за "пацифікацію", яку вони влаштували в Галичині в вересні - листопаді 1930 року за наказом Юзефа Пілсудського із застосуванням поліції та армії? Може полякам треба нарешті витравити з себе таку саму імперськість як у росіян?
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28.02.2025 09:28 Ответить
як до чутливості 10 квітня 2010 року ? ви досі це тихенько ковтаєте .
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28.02.2025 09:35 Ответить
Вся ця ********, коли не має чого запропонувати виборцям, завжди починає перед виборами копирсатися у всякому лайні. Добре, що поки воно не згадує рюриків, печенігів і вялічіє часів ВКЛ і РП.
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28.02.2025 09:55 Ответить
Мабуть чуваку не сказали, що половина його поляків мають українську кров, чи хоча б дуже дружні з нашим народом. Полській Орбан детектед.
За фублі купи собі хату біля могили Януковоча. Як і місце поруч.
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28.02.2025 10:02 Ответить
Поляки своєю багатостолітньою поведінською самі створили Бандеру й УПА. Так що нехай закриються.
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28.02.2025 10:31 Ответить
Поляки вині перед усим світом за створення такого монстра як московія.

Цей монстр дуже укріпився, коли українці рятуючись від гноблення поляками попали у гноблення від кацапні.
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28.02.2025 10:41 Ответить
І ще. Поляки тоді своєю поведінкою по відношенню до наших предків заслужили, коли вони були втратили державність. Хоча московити їх тоді гнобили менше ніж наших предків.

Тому не допустимо щоб вони нам нав'язували як нам відноситися до людей яких ми вважаємо героями.
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28.02.2025 13:18 Ответить
В нас усі сусіди якісь чутливі до історичних питань.
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28.02.2025 10:56 Ответить
А поляки ?
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28.02.2025 11:48 Ответить
Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов!
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28.02.2025 18:20 Ответить
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