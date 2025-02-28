Россияне атаковали КАБами Краснополье, поврежден дом, - ОВА
27 февраля, около 21 часа, враг нанес авиационный удар по Краснопольской громаде, применив управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
По предварительной информации, люди не пострадали. В результате атаки россиян повреждены многоквартирный дом, 10 частных домов, придомовые постройки.
Также с БпЛА сброшена взрывчатка в Глуховской громаде. В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления. На местах прилетов работают все необходимые службы.
Напомним вечером 27 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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