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Россияне атаковали КАБами Краснополье, поврежден дом, - ОВА

Российский истребитель сбрасывает КАБ

27 февраля, около 21 часа, враг нанес авиационный удар по Краснопольской громаде, применив управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

По предварительной информации, люди не пострадали. В результате атаки россиян повреждены многоквартирный дом, 10 частных домов, придомовые постройки.

Также с БпЛА сброшена взрывчатка в Глуховской громаде. В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления. На местах прилетов работают все необходимые службы.

Напомним вечером 27 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: В течение дня захватчики обстреляли 12 громад Сумщины, пострадали три человека, повреждены дома и автомобили

Автор: 

обстрел (26872) Сумская область (2996) КАБ (344) Сумский район (99) Краснополье (13)


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