В результате падения БПЛА в Сумах пострадали 2 человека

27 февраля поздно вечером произошло падение нескольких российских беспилотников на территории Сум.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Сумской ОВА.

По предварительной информации, травмированы два человека. Повреждено остекление окон и кровли в жилых домах.

В данное время 40 человек из поврежденных домов эвакуированы в безопасные места.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня захватчики обстреляли 12 громад Сумщины, пострадали три человека, повреждены дома и автомобили

Последствия вражеской атаки уточняются.

Как сообщалось вечером 27 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.