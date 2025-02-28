В результате падения БПЛА в Сумах пострадали 2 человека
27 февраля поздно вечером произошло падение нескольких российских беспилотников на территории Сум.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Сумской ОВА.
По предварительной информации, травмированы два человека. Повреждено остекление окон и кровли в жилых домах.
В данное время 40 человек из поврежденных домов эвакуированы в безопасные места.
Последствия вражеской атаки уточняются.
Как сообщалось вечером 27 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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