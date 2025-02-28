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Новости Утраты Украины
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На фронте погиб Василий Ратушный – брат известного активиста Романа Ратушного, старший сын писательницы Светланы Поваляевой и военнослужащего Тараса Ратушного. ФОТО

27 февраля во время боевого выезда погиб Василий Ратушный. Он был пилотом БПЛА в "Птахах Мадяра". Старший сын писательницы Светланы Поваляевой и военнослужащего Тараса Ратушного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Светлана Поваляева на своей Facebook-странице.

"27 февраля 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета FPV-дрона погиб пилот БПЛА "Птахів Мадяра" Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", - написала она.

Василий Ратушный был участником Революции Достоинства.

Как известно, 9 июня 2022 года под Изюмом погиб журналист, активист, общественный деятель и доброволец Роман Ратушный - младший сын Светланы Поваляевой.

В его честь названа улица в Киеве вблизи Протасова Яра, за сохранение которого Роман боролся до полномасштабного вторжения.

23 ноября 2023 года Киевский городской совет проголосовал за присвоение заказнику "Протасов Яр" имени Романа Ратушного.

Погиб Василий Ратушный
Погиб Василий Ратушный
Погиб Василий Ратушный

Автор: 

беспилотник (3529) Ратушный Роман (23) потери (4368)


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Топ комментарии
+63
тому що як би такі світлі, морально чисті люди були у владі різних рівнів, що власне і мало б бути результатом Революції Гідності, то і війни б не було. переважаюча кількість виборців за "сваіх людєй із юга-вастока а нє какіх-та там радікалав і бєндєр".
СВІТЛА ПАМ"ЯТЬ ВЕЛИКОМУ СИНУ УКРАЇНИ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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28.02.2025 07:34
+56
Чому такі хлопці гинуть, а всіляка наволоч живе зараз своє найкраще життя?!!
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28.02.2025 07:19
+41
Чому світ такий несправедливий ? гинуть кращі ,а мерзота яка розпочало цю криваву війну ніяк не здохне,а скільки різної мерзоти бикує їм байдуже що війна.Вічна пам'ять.
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28.02.2025 07:37
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Чому такі хлопці гинуть, а всіляка наволоч живе зараз своє найкраще життя?!!
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28.02.2025 07:19 Ответить
тому що як би такі світлі, морально чисті люди були у владі різних рівнів, що власне і мало б бути результатом Революції Гідності, то і війни б не було. переважаюча кількість виборців за "сваіх людєй із юга-вастока а нє какіх-та там радікалав і бєндєр".
СВІТЛА ПАМ"ЯТЬ ВЕЛИКОМУ СИНУ УКРАЇНИ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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28.02.2025 07:34 Ответить
Все так... Але ж нинішнього галавнакамандуючого під час війни на виживання нації обрали всі українці, окрім львівщини, а не юга-васток
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28.02.2025 09:06 Ответить
Зеленського дійсно більшість пасіонарів сприймали як протилежність всім цім "бандєрам" і "радікалам чабатим", яких висміював 95 квартал. Тепер більшість тих виборців - переселенці в Європі, частина також втратила своїх рідних і дивується "кагдаж ета всьо прєкратіца" і дуже мала кількість зрозуміла помилку.
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28.02.2025 09:33 Ответить
варто було би записати в угоду про копалини, що дохід від копалин отримують ті українці, хто не виїхав з країни...і саме вони матимуть право на вибір президента та ради
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28.02.2025 09:53 Ответить
Загляните в бары и в ночные клубы. Вы действительно считаете что эти "уставшие от войны" выберут что-то хорошее? Войну нам выбрали именно подобные экземпляры населения.
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28.02.2025 10:35 Ответить
https://t.me/kievinfo_kyiv/62336
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28.02.2025 13:06 Ответить
Згодна
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28.02.2025 09:57 Ответить
13,5 мільйонів з 31 мільйона виборців. Так буде точніше, ніж сумнівна дефініція "всі українці".
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28.02.2025 17:29 Ответить
Чому світ такий несправедливий ? гинуть кращі ,а мерзота яка розпочало цю криваву війну ніяк не здохне,а скільки різної мерзоти бикує їм байдуже що війна.Вічна пам'ять.
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28.02.2025 07:37 Ответить
Героям Слава.
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28.02.2025 08:02 Ответить
Залишаеться Zелений гній, українці гинуть.
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28.02.2025 08:31 Ответить
я навіть не уявляю, як мати може це пережити..., світла та вічна пам'ять її синам...
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28.02.2025 09:18 Ответить
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28.02.2025 09:45 Ответить
Еліта, Цвіт нації гине захищаючи Батьківщину... А паразитуюча на тілі України гидота добиває Неньку, жере, гадить і псує повітря. Або вибори, ***, або Майдан...
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28.02.2025 09:47 Ответить
Які хлопці гинуть, які хлопці гинуть! Ціни вам немає наші захисники і захисниці. Яка втрата. Господи допоможи матері сприйняти це. Господи допомиожи матері втрату соколиків своїх пережити. А народу нашому не забути ніколи, не забути тих хто поклав життя своє за други своя, за нарід, за Державу Україна, за свбоду і волю нашу на полі брані! Вічная,вічная слава захисникам і захисницям нашим!
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28.02.2025 10:06 Ответить
Як боляче((. Молодий Козак. На колінах перед тобою, Сонечко.. Співчуття родині та побратимам. Вічна слава всім Героям, які загинули від рук наймерзеннішої країни світу!
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28.02.2025 10:10 Ответить
Svitla ,Vi4na Pam'yat'...Bratam Ratushnim...🇺🇦🙏
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28.02.2025 10:15 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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28.02.2025 11:55 Ответить
Щира вдячність братам-патріотам, які своїм життям і боротьбою, своєю жертовністю доказали вірність і любов до України. Вічна Пам'ять і Царство Небесне Героям! Невимовна втрата. Щирі співчуття цій героїчній сім'ї 💔💙💛
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28.02.2025 13:11 Ответить
Героям Слава!
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28.02.2025 14:35 Ответить
Гинуть справжні козаки, а всіляка нечисть жирує. Вічна пам'ять тобі козаче!
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28.02.2025 16:04 Ответить
Ще один...Був сьогодні на Майдані,там десятки й десятки фото кращих синів України,таких,як Василь та його брат,тисячі прапорці,теж з фото....Скільки вірних синів і дочок Україна вже втратила...і десь тиняється 6 млн.ухилянтської наволочі,жирують,тусуються під кацапмузику,кидають гранати в ТЦК...Та нащо далеко йти,достатньо почитати коментарі на Цензорі в матеріалах про Тису,ТЦК,мобілізацію тощо...Гірко...Як писав Тарас ,краще б вас матері маленькими потопили...
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28.02.2025 17:54 Ответить
Всю шоблу Єрамковську на передову! Ця вгодована пика вже всім остогидла.
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28.02.2025 19:57 Ответить
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28.02.2025 23:19 Ответить
 
 