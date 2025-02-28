На фронте погиб Василий Ратушный – брат известного активиста Романа Ратушного, старший сын писательницы Светланы Поваляевой и военнослужащего Тараса Ратушного. ФОТО

27 февраля во время боевого выезда погиб Василий Ратушный. Он был пилотом БПЛА в "Птахах Мадяра". Старший сын писательницы Светланы Поваляевой и военнослужащего Тараса Ратушного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Светлана Поваляева на своей Facebook-странице.

"27 февраля 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета FPV-дрона погиб пилот БПЛА "Птахів Мадяра" Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", - написала она.

Василий Ратушный был участником Революции Достоинства.

Как известно, 9 июня 2022 года под Изюмом погиб журналист, активист, общественный деятель и доброволец Роман Ратушный - младший сын Светланы Поваляевой.

В его честь названа улица в Киеве вблизи Протасова Яра, за сохранение которого Роман боролся до полномасштабного вторжения.

23 ноября 2023 года Киевский городской совет проголосовал за присвоение заказнику "Протасов Яр" имени Романа Ратушного.





