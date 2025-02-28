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Новости Конфликт с ТЦК
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Распылил газ и ударил: мужчина напал на работника ТЦК и полицейского в Шостке

Парень напал на работника ТЦК в Шостке

В городе Шостка Сумской области мужчина напал на представителя ТЦК, во время его задержания пострадал и полицейский.

Об этом сообщили в полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, наряд полиции и ТЦК проводили меры по проверке лиц.

"23-летний местный житель при проверке вел себя вызывающе, отказался выполнять законные требования правоохранителей и начал сопротивляться. Правонарушитель применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его. Во время задержания агрессивного правонарушителя телесные повреждения получил и один из полицейских", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица).

Сейчас он задержан, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Также читайте: РФ развернула массированную программу дезинформации, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, - Буданов

Автор: 

нападение (2207) Нацполиция (16425) Сумская область (2996) Шостка (72) ТЦК (517) Шосткинский район (18)


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Топ комментарии
+24
А що тут гнати? Йому 23 роки. Розвернувся б та й пішов. А тут різко закортіло йому напасти на "інвалідів".
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28.02.2025 10:41
+21
І погнали, панове експерти: "все правильно зробив", "чому прокурори не воюють?", Президент не в окопі", "ми не створені для війни", "не мають права затримувати", "чому ТЦК не воюють?". ......
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28.02.2025 10:39
+20
я з Шосткинського району де були поліцаї і тцкашники в лютому березні 2022 ? машину поліції на вулиці було за свято . поліцаї і тцкуни втекли познімали форму . тепер вони "захисники" країни !
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28.02.2025 11:11
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А скільки тут лютневих гнид(ті про які С.Петлюра) розплодилося.
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28.02.2025 12:52 Ответить
Тцкун з поліцаєм хотіли умовити юнака заробити на шару мільйон, підписавши контракт. Юнак, чомусь, не захотів. Що ж ти з нього візьмеш? Молоде-зелене. Упустив такий шанс підзаробити...
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28.02.2025 12:09 Ответить
треба РОЗСТРІЛЮВАТИ на місці тих, хто чинить спротив ЗСУ і зриває мобілізацію
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28.02.2025 12:20 Ответить
Таких ворогоів, як ти, теж потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ. Після війни потрібно буде БЕЗКОМПРМІСНО очистити Україну від внутрішніх ворогів.
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28.02.2025 12:53 Ответить
повторю ще раз,ТЦК це теж військовий підрозділ якій виконуе свої завдання, отже хто закликае до спротиву ТЦК той кацапський троль або просто користний до кацапів бовдур. на ТОТ московити хапают усіх з 18 до 60 років щоб це не було по всій країні потрібно воювати а не гавкати з дівана проти мобілізації
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28.02.2025 12:21 Ответить
"23-річний місцевий мешканець при перевірці поводився зухвало"
Скоріш за все було так:
"Гражданін, прайдьомтє, вам нужна абнавіть данние і прайті веелка, там разберьомся сколька вам лєт, падпішитє вот здєсь, да нє чітайтє а падпісивайтє"
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28.02.2025 12:44 Ответить
Ніхто не кидається на військкомів військового комісаріату московії. Тому що на
тимчасово окупованих територіях України зовсім немає ухилянтів виродків. А якби
і стався такий випадок, у воєнний час окупанти просто застрелили нападника на
місці. Ну а якщо ми не будемо разом захищати свою Українську державу і підтримувати
ВСУ. Тоді кремлівські загарбники окупують Україну і насильно під страхом смерті заставлять українців служити в своїй кацапській окупаційній армії, і мільйонами
гинути за прокляту чужу московію - орду (паРашу), як це було і нераз раніше .
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28.02.2025 12:57 Ответить
Зто тобі козлу надав право називати людей ухтлянтами?Чого сволота ще не на війні?
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28.02.2025 13:32 Ответить
Тобі продажному кремлівському виродку цікаво чого я не ВСУ? Так на жаль
я не в ЗСУ. Мені більше 70 років, а головне те що не позволяє здоров'я .
Дуже сумно але користі від мене в ЗСУ не буде ніякої, а тільки морока і тягар.
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28.02.2025 19:05 Ответить
сиди мовчки і не ***** тоді старе лайно!!!
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28.02.2025 20:15 Ответить
Ніхто не кидається на московії на військомів, тому що на московії намагаються заохотити населення на війну.
А коли в твоїй країні потурають права, конституцію і виправдовують це війною. Коли те, що "належить народу" народу не належить. Коли представники влади не на війні, а виявляються інвалідами і нествореними для війни. Коли поліція і тцк мають індульгенцію від влади на мобілізацію, за для своєї майбутньої охорони від розлюченого натовпу. Коли журналістів і блогерів скупляють пачками, а не згодних вичавлюють з країни. Коли на всіх каналах єдиний говнофон. Тоді виникає думка у суспільства - до біса таку країну.
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28.02.2025 15:19 Ответить
Скорей всего хотели задержать и куда-то отвезти. Парень отказался, а мент отказался вызвать двух понятых и составить протокол задержания, ведь у них в регламенте не прописано, как действовать при админ.нарушении по ТЦК, за исключением статьи вроде 210. Вот только менты в своей программе не видят причину "розыска тцк". Они видят лишь сам факт нарушения. Если мент не может назвать причину, то мент и тцкун идут нафиг. А если применяют силу, то вступает закон о самообороне.
Знаем, всё это проходили и не раз. А учитывая, что я, пришедший в ТЦК в назначенное время, сам, по своим вопросам, оформлялся ментом прямо внутри ТЦК будто он меня туда привёл, да ещё и без моих документов (ему передали фото моих документов тцкуны), то всё встаёт на свои места.

Вот прям реально - менты и тцкуны не могут дождаться окончания войны и лезут на рожон раньше времени. Дождались бы уже да узнали бы свою "судьбу". Так нет - цепляются к людям.
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28.02.2025 13:18 Ответить
думка не моя, але я її повністю підтримую - Підрозділи ГРУ ведуть активну роботу щодо дискредитації ТЦК.
Тисячі ботів у коментарях підгрівають питання "антимобілізації". Завдання - створити культ "ухилянства" та подати це як норму, а все, що пов'язано з мобілізацією - як зло, насильство та "не моя війна".
Є низка слоганів, які вони активно використовують як прості маркери для саботажу призову, будь-яких державних ініціатив, спрямованих на рекрутинг та обороноздатність держави.
Завдання ГРУ - це посилення цих настроїв та спекуляція цими питаннями.
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28.02.2025 13:34 Ответить
То це підрозділи ГРУ, перевдягнувшись тцкунами, творять безчинства на вулицях українських міст і сіл, б"ють і знущаються з українців з метою дискредитувати тцк? Тоді все зрозуміло.
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28.02.2025 13:53 Ответить
чому мене, мого сина ніхто не бив уТЦК? взагалі, ЧОМУ когось потрібно "тягнути" в ТЦК - чоловіки ЗОБОВ'ЯЗАНИ стати на військовий облік і пройти ВЛК! звичайно до ботів з підораші це не відноситься!
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28.02.2025 14:09 Ответить
Бо ви самі тцкуни. Хто ж своїх битиме?
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28.02.2025 14:15 Ответить
А чому ссишся нормально зареєструватися гнида тцкашна?
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28.02.2025 14:33 Ответить
А ти чому і досі не виїхав до РФ?
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28.02.2025 14:35 Ответить
Я бачу ти звідти пишеш?
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28.02.2025 14:40 Ответить
Та ні, ухилянте.
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28.02.2025 14:46 Ответить
Ткаий як ти
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28.02.2025 14:49 Ответить
Можливо тому що люди не вважають себе зобов'язаними, чи просто не бажають ставати на військовий облік з якихось власних мотивів, це їх право і їх відповідальність.

Згідно чинного законодавства, ТЦК дані таких людей має передати до поліції, поліція на основі отриманих матеріалів має порушити кримінальну справу за ухилення від мобілізації, та оголосити чоловіка у розшук. Не той розшук, що на клаптику туалетного паперу, а у офіційних розшук МВС https://mvs.gov.ua/activity/rozsuk
Далі суд, вирок.

Розшук і затримання таких людей органами ТЦК не передбачений законодавством взагалі. Тим більше, у законодавстві немає опції "зловити на вулиці, зламати ребро чи кінцівку, підробити підписи військовозобовязаного на згоді про влк та інших документах, після чого відправити в навчальний центр". Це навіть не беручи до уваги опцію " триста на місці, чи штука в тцк"
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28.02.2025 15:53 Ответить
Як на мене, саме ваші тези і є активною роботою щодо дискредитації ТЦК. Коли люди бачать чорне, а представники ТЦК кожен раз наполягають на тому, що це біле, люди перестають довіряти ТЦК, а не починають вважати чорне білим.
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28.02.2025 15:40 Ответить
Правильно не працівників ТЦК, а військовослужбовців з ТЦК.
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28.02.2025 14:17 Ответить
Скоріш за все хлопець дав їм підкурить, але зламалась запальничка газ не загорівся а полетів у рило тцкунів. Буває.
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28.02.2025 15:24 Ответить
Попробував би цей баклан так зробити у штатах - застрелили б, у рашці сидів би у відділку на пляшці і кликав маму. У нас не можна, бо диванні війська стануть груддю на захист придурка.
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28.02.2025 17:49 Ответить
Росіяни розпочинають мобілізацію 300 тис. осіб на тимчасово окупованих українських
теренах Херсонщини і Запоріжжя. Терміновий суворий наказ МО РФ №124 "Про заклик
громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового
користування". Його ще з 2024 р. поширюють серед співробітників військово-слідчого
комітету РФ, які діють на тимчасово окупованій українській території. "Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках примусової мобілізації які встановили 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян з 2025 року", І тепер українців які зовсім не б'ють кацапських комісарів -військкомів а покірно підкоряються окупантам бо ті їх зразу розстріляють за спротив, і їх обов'язково змусять вбивати інших українців а потім і європейців. А якщо кремлівські загарбники доберуться до всієї України що може за такої мобілізації, то тоді вже всі українці а також і виродки - ухилянти всі як один загримять масово помирати за окупаційну кацапську армію
«Народ, який не бажає підтримувати свою армію, точно буде помирати за чужу.
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28.02.2025 19:12 Ответить
Чувак, а можеш по секрету не на камеру повідомити, чому ти вважаєш українців тупими свинями, котрі не в змозі самостійно загуглити назву та зміст наказу МО РФ №124 від 23го року?
В ньому ж мова про дерибан російського бюджету російським МО, про мобілізацію когось кудись там взагалі мови немає. І тим більше там немає терміну "суворий". Та і де на тих теренах набрати аж 300 тис військових? Все, що могло там совати лапками, ще в першій половині 22го через ростов втікло на соціал до ЄС, залишились лише пенси за 60, та мусора з тцк, котрих там від сили тисяч 20.
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01.03.2025 03:26 Ответить
А зачем тцк-шники и мусора вообще полезли к 23 летнему ? Сами спровоцировали на самооборону, а шьют дело белыми нитками oO
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28.02.2025 20:30 Ответить
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