Распылил газ и ударил: мужчина напал на работника ТЦК и полицейского в Шостке
В городе Шостка Сумской области мужчина напал на представителя ТЦК, во время его задержания пострадал и полицейский.
Об этом сообщили в полиции области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, наряд полиции и ТЦК проводили меры по проверке лиц.
"23-летний местный житель при проверке вел себя вызывающе, отказался выполнять законные требования правоохранителей и начал сопротивляться. Правонарушитель применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его. Во время задержания агрессивного правонарушителя телесные повреждения получил и один из полицейских", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица).
Сейчас он задержан, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скоріш за все було так:
"Гражданін, прайдьомтє, вам нужна абнавіть данние і прайті веелка, там разберьомся сколька вам лєт, падпішитє вот здєсь, да нє чітайтє а падпісивайтє"
тимчасово окупованих територіях України зовсім немає ухилянтів виродків. А якби
і стався такий випадок, у воєнний час окупанти просто застрелили нападника на
місці. Ну а якщо ми не будемо разом захищати свою Українську державу і підтримувати
ВСУ. Тоді кремлівські загарбники окупують Україну і насильно під страхом смерті заставлять українців служити в своїй кацапській окупаційній армії, і мільйонами
гинути за прокляту чужу московію - орду (паРашу), як це було і нераз раніше .
я не в ЗСУ. Мені більше 70 років, а головне те що не позволяє здоров'я .
Дуже сумно але користі від мене в ЗСУ не буде ніякої, а тільки морока і тягар.
А коли в твоїй країні потурають права, конституцію і виправдовують це війною. Коли те, що "належить народу" народу не належить. Коли представники влади не на війні, а виявляються інвалідами і нествореними для війни. Коли поліція і тцк мають індульгенцію від влади на мобілізацію, за для своєї майбутньої охорони від розлюченого натовпу. Коли журналістів і блогерів скупляють пачками, а не згодних вичавлюють з країни. Коли на всіх каналах єдиний говнофон. Тоді виникає думка у суспільства - до біса таку країну.
Знаем, всё это проходили и не раз. А учитывая, что я, пришедший в ТЦК в назначенное время, сам, по своим вопросам, оформлялся ментом прямо внутри ТЦК будто он меня туда привёл, да ещё и без моих документов (ему передали фото моих документов тцкуны), то всё встаёт на свои места.
Вот прям реально - менты и тцкуны не могут дождаться окончания войны и лезут на рожон раньше времени. Дождались бы уже да узнали бы свою "судьбу". Так нет - цепляются к людям.
Тисячі ботів у коментарях підгрівають питання "антимобілізації". Завдання - створити культ "ухилянства" та подати це як норму, а все, що пов'язано з мобілізацією - як зло, насильство та "не моя війна".
Є низка слоганів, які вони активно використовують як прості маркери для саботажу призову, будь-яких державних ініціатив, спрямованих на рекрутинг та обороноздатність держави.
Завдання ГРУ - це посилення цих настроїв та спекуляція цими питаннями.
Згідно чинного законодавства, ТЦК дані таких людей має передати до поліції, поліція на основі отриманих матеріалів має порушити кримінальну справу за ухилення від мобілізації, та оголосити чоловіка у розшук. Не той розшук, що на клаптику туалетного паперу, а у офіційних розшук МВС https://mvs.gov.ua/activity/rozsuk
Далі суд, вирок.
Розшук і затримання таких людей органами ТЦК не передбачений законодавством взагалі. Тим більше, у законодавстві немає опції "зловити на вулиці, зламати ребро чи кінцівку, підробити підписи військовозобовязаного на згоді про влк та інших документах, після чого відправити в навчальний центр". Це навіть не беручи до уваги опцію " триста на місці, чи штука в тцк"
теренах Херсонщини і Запоріжжя. Терміновий суворий наказ МО РФ №124 "Про заклик
громадян на військову службу з мобілізації". На документі примітка "Для службового
користування". Його ще з 2024 р. поширюють серед співробітників військово-слідчого
комітету РФ, які діють на тимчасово окупованій українській території. "Він визначає військовим комісарам РФ проведення призову на військову службу в рамках примусової мобілізації які встановили 300 тис. "нових російських" колишніх українських громадян з 2025 року", І тепер українців які зовсім не б'ють кацапських комісарів -військкомів а покірно підкоряються окупантам бо ті їх зразу розстріляють за спротив, і їх обов'язково змусять вбивати інших українців а потім і європейців. А якщо кремлівські загарбники доберуться до всієї України що може за такої мобілізації, то тоді вже всі українці а також і виродки - ухилянти всі як один загримять масово помирати за окупаційну кацапську армію
«Народ, який не бажає підтримувати свою армію, точно буде помирати за чужу.
В ньому ж мова про дерибан російського бюджету російським МО, про мобілізацію когось кудись там взагалі мови немає. І тим більше там немає терміну "суворий". Та і де на тих теренах набрати аж 300 тис військових? Все, що могло там совати лапками, ще в першій половині 22го через ростов втікло на соціал до ЄС, залишились лише пенси за 60, та мусора з тцк, котрих там від сили тисяч 20.