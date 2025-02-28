Распылил газ и ударил: мужчина напал на работника ТЦК и полицейского в Шостке

В городе Шостка Сумской области мужчина напал на представителя ТЦК, во время его задержания пострадал и полицейский.

Об этом сообщили в полиции области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, наряд полиции и ТЦК проводили меры по проверке лиц.

"23-летний местный житель при проверке вел себя вызывающе, отказался выполнять законные требования правоохранителей и начал сопротивляться. Правонарушитель применил против представителя ТЦК слезоточивый газ, а затем ударил его. Во время задержания агрессивного правонарушителя телесные повреждения получил и один из полицейских", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие в отношении должностного лица).

Сейчас он задержан, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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