Европа не сможет обеспечить выполнение мирного соглашения, если не будет включена в переговоры по Украине, - Каллас

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что европейцы не смогут помочь в реализации соглашения о прекращении огня в трехлетней полномасштабной войне, если Трамп не включит их в переговорный процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон

Трамп, который, как ожидается, в пятницу подпишет соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским по полезным ископаемым, отказался предоставлять Украине американские гарантии безопасности и заявил, что это - дело европейцев.

Каллас сказала, что в любом соглашении по Украине "европейцы должны быть на борту".

"Мы должны быть частью этих дискуссий. Я думаю, что без этого мы не сможем ничего обеспечить", - заявила она.

Каллас сказала, что Европа "не сможет заполнить пробел, который оставляет Америка", но мир "смотрит на нас" в вопросе, что еще она может сделать.

"Я чувствую, что нам нужно также увеличить нашу геополитическую силу. Если Америка вращается внутрь, то Европа вращается наружу", - добавила глава европейской дипломатии.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.

Также читайте: Каллас о заявлении Трампа о вступлении Украины в НАТО: Это российский нарратив, на который мы не должны покупаться, - Каллас