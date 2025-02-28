Европа не сможет обеспечить выполнение мирного соглашения, если не будет включена в переговоры по Украине, - Каллас
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что европейцы не смогут помочь в реализации соглашения о прекращении огня в трехлетней полномасштабной войне, если Трамп не включит их в переговорный процесс.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон
Трамп, который, как ожидается, в пятницу подпишет соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским по полезным ископаемым, отказался предоставлять Украине американские гарантии безопасности и заявил, что это - дело европейцев.
Каллас сказала, что в любом соглашении по Украине "европейцы должны быть на борту".
"Мы должны быть частью этих дискуссий. Я думаю, что без этого мы не сможем ничего обеспечить", - заявила она.
Каллас сказала, что Европа "не сможет заполнить пробел, который оставляет Америка", но мир "смотрит на нас" в вопросе, что еще она может сделать.
"Я чувствую, что нам нужно также увеличить нашу геополитическую силу. Если Америка вращается внутрь, то Европа вращается наружу", - добавила глава европейской дипломатии.
Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пр що б із вашим карло пу не домовлявся Трамп, без ЄС і України неможливо буде реалізувати.
Це дивно, четвертий рік занепокоєння і тут поза - нас не бачать.
По темі є що сказати?
Гаспадін нє назначіт Європу любімой женой!
И соглашение по выдаиванию будет от США, а рашка подтянется уже через США.
Вот и весь вердикт.
Нужна ЕС и НАТО? Тогда надо говорить с ЕС и НАТО. Но увы...