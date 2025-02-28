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Новости переговоры США и России
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Европа не сможет обеспечить выполнение мирного соглашения, если не будет включена в переговоры по Украине, - Каллас

Каллас,Каллас о мирном соглашении по Украине

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что европейцы не смогут помочь в реализации соглашения о прекращении огня в трехлетней полномасштабной войне, если Трамп не включит их в переговорный процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон

Трамп, который, как ожидается, в пятницу подпишет соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским по полезным ископаемым, отказался предоставлять Украине американские гарантии безопасности и заявил, что это - дело европейцев.

Каллас сказала, что в любом соглашении по Украине "европейцы должны быть на борту".

"Мы должны быть частью этих дискуссий. Я думаю, что без этого мы не сможем ничего обеспечить", - заявила она.

Каллас сказала, что Европа "не сможет заполнить пробел, который оставляет Америка", но мир "смотрит на нас" в вопросе, что еще она может сделать.

"Я чувствую, что нам нужно также увеличить нашу геополитическую силу. Если Америка вращается внутрь, то Европа вращается наружу", - добавила глава европейской дипломатии.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.

Также читайте: Каллас о заявлении Трампа о вступлении Украины в НАТО: Это российский нарратив, на который мы не должны покупаться, - Каллас

Автор: 

США (26381) Евросоюз (17060) Трамп Дональд (5075) Каллас Кая (183)


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Топ комментарии
+3
Яка може бути мирна угода ?! Кацапи відмовляться від окупованих земель ? Чи Україна відмовиться від своєї території ...?!
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28.02.2025 12:14
+3
А вас туди вже ніхто і не зве, гарячі естонські хлопи і кобєти. США ,руське і СІ-Сі самі все владнають бо Європа без них в дупі!
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28.02.2025 12:15
+3
У вас, європейських імпотентів, було три роки на хоч якісь ефективні дії. Зараз же, взвили, чому вас, нікчем, ніхто не хоче слухати....
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28.02.2025 12:36
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Яка може бути мирна угода ?! Кацапи відмовляться від окупованих земель ? Чи Україна відмовиться від своєї території ...?!
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28.02.2025 12:14 Ответить
А вас туди вже ніхто і не зве, гарячі естонські хлопи і кобєти. США ,руське і СІ-Сі самі все владнають бо Європа без них в дупі!
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28.02.2025 12:15 Ответить
Це ваші рісійські вологі фантазії.
Пр що б із вашим карло пу не домовлявся Трамп, без ЄС і України неможливо буде реалізувати.
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28.02.2025 12:23 Ответить
Час покаже. Хто зна...
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28.02.2025 12:35 Ответить
А до чого тут саме Естонія? Якщо б всі в процентному значенні допомогали як Естонія ...
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28.02.2025 13:32 Ответить
Естонія була однією з перших країн, які надали Україні військову підтримку ще до початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року. Відтоді загальна військова допомога Естонії Україні склала 500 мільйонів євро, що становить понад 1,3% ВВП країни.
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28.02.2025 13:36 Ответить
Нащо вам чекати запрошення, коли треба робити свої договори?
Це дивно, четвертий рік занепокоєння і тут поза - нас не бачать.
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28.02.2025 12:20 Ответить
Еуропа "увімкнула задню"... То навіщо було цій високій представниці так довго і часто малюватися і пиз.іти. Бла-бла-бла... Ішла би додому, баба.
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28.02.2025 12:22 Ответить
Що це за набір " абірвалу"?
По темі є що сказати?
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28.02.2025 12:25 Ответить
А Ви щось по темі сказали в цьому матеріалі?))
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28.02.2025 12:37 Ответить
А хто з вас двох у кого Санчо- Пансою працює?
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28.02.2025 12:57 Ответить
Така ж висока, як наш потужний
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28.02.2025 12:25 Ответить
Нєт!
Гаспадін нє назначіт Європу любімой женой!
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28.02.2025 12:27 Ответить
У вас, європейських імпотентів, було три роки на хоч якісь ефективні дії. Зараз же, взвили, чому вас, нікчем, ніхто не хоче слухати....
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28.02.2025 12:36 Ответить
О, дитячий садочок прокинувся після трьох років занепокоєння.
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28.02.2025 12:45 Ответить
А Європа будецю мирну угоду виконувати? Чи спочатку просить влючити їх в переговори, а потім скаже "миротворців не дамо"?
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28.02.2025 12:46 Ответить
А кто им даст? Разоружали США, рашка и Британия.
И соглашение по выдаиванию будет от США, а рашка подтянется уже через США.
Вот и весь вердикт.
Нужна ЕС и НАТО? Тогда надо говорить с ЕС и НАТО. Но увы...
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28.02.2025 13:32 Ответить
 
 