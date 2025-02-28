Каллас о заявлении Трампа о вступлении Украины в НАТО: Это российский нарратив, на который мы не должны покупаться, - Каллас

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что НАТО является единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а президент США Дональд Трамп поддался российскому нарративу, отказывая Киеву во вступлении в Альянс.

Об этом сообщает France 24, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И единственное, что действительно работает - единственная гарантия безопасности, которая действует - это зонтик НАТО", - заявила она.

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Каллас резко раскритиковала слова Дональда Трампа о том, что Украина может забыть о вступлении в Альянс, ведь именно НАТО якобы стало причиной полномасштабного вторжения РФ. Она подчеркнула, что такие утверждения являются ничем иным, как российской пропагандой.

"Эти обвинения абсолютно ложные. Это российский нарратив, на который мы не должны покупаться", - отметила Каллас.

Она также сравнила возможные уступки России с абсурдной ситуацией, в которой США после терактов 11 сентября могли бы договариваться с Усамой бин Ладеном.

Каллас подчеркнула, что Европа должна оставаться активным участником переговоров по гарантиям безопасности для Украины.

"Почему мы должны давать России то, что они хотят, в дополнение к тому, что они уже сделали - напали на Украину, аннексировали территорию, оккупировали ее, а теперь они предлагают дать им еще что-то в придачу", - подытожила она.

Напомним, в среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.

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