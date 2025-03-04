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Новости Оборонно-промышленный комплекс Украины
2 018 34

Украина производит около трети от необходимого количества оружия, - Шмыгаль

Сколько оружия производит Украина. Зава Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нарастила способности оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Украина построила абсолютно новый оборонно-промышленный комплекс, который имеет сегодня возможности, выросшие в 35 раз - до 35 млрд долларов. На них украинский ОПК может производить, выпускать нашу продукцию, которая доказала свою эффективность и доказывает ежедневно на поле боя. Это весомое, важное достижение.

За два последних года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза. Это те вещи, которые сегодня в работе, ежедневно. Правительство координирует эту деятельность", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина производит около трети от необходимого оружия.

"Наша цель - 50% как минимум", - добавил премьер.

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) оборона (5199) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+15
Де наші ракети?😡
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04.03.2025 13:01
+11
Зараз в приоритеті далекобійниі ракети типу ОТРК ГРОМ-2, ОТРК КОРШУН, КР БЛИСКАВКА, ОТРК ВІЛЬХА. Нажаль при нинішній владі їх 100% не буде.
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04.03.2025 13:09
+10
За оманським угодами зняті з виробництва блазнем
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04.03.2025 13:08
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Де наші ракети?😡
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04.03.2025 13:01 Ответить
До прихода у владу естрадних клованів Україна була світовим лідером по виробництву бюджетних ПТРК. На шостому році клоунади про це вже ніхто не вспоминає.
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04.03.2025 13:06 Ответить
Зараз в приоритеті далекобійниі ракети типу ОТРК ГРОМ-2, ОТРК КОРШУН, КР БЛИСКАВКА, ОТРК ВІЛЬХА. Нажаль при нинішній владі їх 100% не буде.
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04.03.2025 13:09 Ответить
Тільки анонс потужних розробок при цій владі
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04.03.2025 13:13 Ответить
За оманським угодами зняті з виробництва блазнем
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04.03.2025 13:08 Ответить
І нуль ракет від необхідної кількості. 4й рік - 0 ракет.
0 ракет на 4й рік. Нуль! Ніхуа! Ні-ху-а-шечкі!
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04.03.2025 13:02 Ответить
Дивись Марафон та їзди новими дорогами
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04.03.2025 13:58 Ответить
Шмигаль вже боеприпаси до всієї зарубіжної техніки клепає .Не всі зебонуті,щоб повірити в цю маячню
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04.03.2025 13:03 Ответить
Та сама Європа для себе виробляє тільки 20% зброї, решту купує. Шо воно свистить? Яке воно упороте?
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04.03.2025 14:29 Ответить
Оманська заборона россії на далекобійні ракети досі діє. Кловуни її не порушують і путєну не хамлять. Дивно, але факт. Так звана россія для них - то святе.
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04.03.2025 13:03 Ответить
Кого покарали за неякісні міни?...
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04.03.2025 13:04 Ответить
За неякісні міни покарають неякісним орденом. Типу дружби народів четвертого ступеня. Кого карати, коли навкруги всі свої, всі слугонароди.
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04.03.2025 13:07 Ответить
Порошенка
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04.03.2025 13:59 Ответить
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна наростила спроможності оборонно-промислового комплексу
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04.03.2025 13:07 Ответить
А де ця трина зброї ? чи мова про не вибухаючі снаряди і не працюючі міни ?
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04.03.2025 13:08 Ответить
Скоріш за все мав на увазі,що у грошовому еквіваленті 30%,в цьому сумнівів нема ніяких,це вони можуть
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04.03.2025 13:10 Ответить
Спочатку ви, зелені макаки безхвості, вирізали ВСЮ оборонку перед вторгненням(все зробили по оманським домовленостям?), а тепер чешете нам про "збільшення в35(!!!) разів". Ящо ви випускали у 21-му "нуль"(!!!) снарядів та патронів то збільшення з 0 - дає...0!
Подонки, ви вже вступили у виборний процес і почали відмазувати свою маланську шоблу!
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04.03.2025 13:08 Ответить
На війні зброї ніколи не буває достатньо, але альтернативно обдарованому міністру цього не зрозуміти.
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04.03.2025 13:12 Ответить
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04.03.2025 13:15 Ответить
максимального ріня невистача, треба втричі більше
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04.03.2025 13:17 Ответить
Нущо,допогли дороги?Чи пора вже розбирати і асфальт продавати.
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04.03.2025 13:15 Ответить
На декілька місяців у нас ще є запаси. Зараз маємо швидко збільшити виробництво всього що можемо. Резерви також ще маємо! А за пів року, багато що зміниться на нашу користь. Нам своє робить і робота у нас лише одна - знищення окупантів. Тому потрібно максимально зосередитись на цьому питанні.
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04.03.2025 13:20 Ответить
На дошках об'яв по працевлаштуванню всяких вакансій мерчандайзерів і помічників офіціантів у 100 разів більше, ніж інженерів. Всі знають про іноземних добровольців і інструкторів. Про іноземних промислових інженерів не видно і півслова.
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04.03.2025 13:27 Ответить
шмигальня включила самопохвалу, за шість років - 30%.
Лишилося наростити ще 70%.
Ще якихось 14 років і буде щастя.
"ДавайТЕ об'днуватися навколо преЗЕдента!"
Зробимо себе ще !!!!... і не раз.
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04.03.2025 13:37 Ответить
Щільність відкритих під час війни ресторанів, грумінг-салонів, вейп-шопів і т.п. у 100 разів перевищує таку для центрів реабілітації поранених, факультетів підготовки промислових спеціалістів або загальної військової підготовки. Реаліті шоу 300 єврейців ідуть на війну.
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04.03.2025 13:38 Ответить
Міністерство освіти в країні, якій ніхто в світі фізично не може дати гарантії безпеки, відмінило фізику в школах.
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04.03.2025 13:49 Ответить
А чому, трясця, не 70?
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04.03.2025 13:57 Ответить
Війна задумувалась як метод депопуляції і папуасизації. Одна науково-технологічна лабораторія і сотня спеціалістів в ній створюють економічну інфрастру для мільйона людей. Тому клоуни, що обслуговують основний процес, не допустять у дискурсі навіть згадки про інститути і факультети.
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04.03.2025 14:00 Ответить
Натомість шпигуватимуть плебс сценами поїдання котами трупів.
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04.03.2025 14:02 Ответить
Якщо хоча б трохи боротися з корупцією і наростити масштаби, то можна вийти і на 70% власного озброєння.
А якщо побороти совковість в армії і збудувати три лінії оборони, то можна стримати навалу кацапні.
Але про що я , у зе головні вороги Порошенко і Залужний з його генералами, а не корупція і кацапня 🤦
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04.03.2025 15:32 Ответить
Брехло!
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04.03.2025 18:05 Ответить
Та чули ми скільки і яких міноментних мін настругали, щоб ви самі ними пуляли
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04.03.2025 19:33 Ответить
 
 