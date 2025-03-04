Украина производит около трети от необходимого количества оружия, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нарастила способности оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Украина построила абсолютно новый оборонно-промышленный комплекс, который имеет сегодня возможности, выросшие в 35 раз - до 35 млрд долларов. На них украинский ОПК может производить, выпускать нашу продукцию, которая доказала свою эффективность и доказывает ежедневно на поле боя. Это весомое, важное достижение.

За два последних года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза. Это те вещи, которые сегодня в работе, ежедневно. Правительство координирует эту деятельность", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина производит около трети от необходимого оружия.

"Наша цель - 50% как минимум", - добавил премьер.

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