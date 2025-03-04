Украина производит около трети от необходимого количества оружия, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нарастила способности оборонно-промышленного комплекса.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Украина построила абсолютно новый оборонно-промышленный комплекс, который имеет сегодня возможности, выросшие в 35 раз - до 35 млрд долларов. На них украинский ОПК может производить, выпускать нашу продукцию, которая доказала свою эффективность и доказывает ежедневно на поле боя. Это весомое, важное достижение.
За два последних года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза. Это те вещи, которые сегодня в работе, ежедневно. Правительство координирует эту деятельность", - сказал он.
По словам Шмыгаля, Украина производит около трети от необходимого оружия.
"Наша цель - 50% как минимум", - добавил премьер.
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0 ракет на 4й рік. Нуль! Ніхуа! Ні-ху-а-шечкі!
Подонки, ви вже вступили у виборний процес і почали відмазувати свою маланську шоблу!
Лишилося наростити ще 70%.
Ще якихось 14 років і буде щастя.
"ДавайТЕ об'днуватися навколо преЗЕдента!"
Зробимо себе ще !!!!... і не раз.
А якщо побороти совковість в армії і збудувати три лінії оборони, то можна стримати навалу кацапні.
Але про що я , у зе головні вороги Порошенко і Залужний з його генералами, а не корупція і кацапня 🤦