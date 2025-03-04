Мира через силу можно достичь, помогая Украине военно и финансово, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала предложение президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен мобилизовать около 800 млрд евро оборонных расходов Европы.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Для достижения мира через силу сейчас важны две вещи: дополнительная помощь - военная и финансовая - для Украины, защищающей нашу свободу. И качественный скачок для усиления нашей европейской обороны. Предложения Урсулы фон дер Ляйен являются важным первым шагом", - отметила министр.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила пять ключевых пунктов плана "Перевооружить Европу", который позволит мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы ЕС и поддержку Украины.

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