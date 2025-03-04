Мира через силу можно достичь, помогая Украине военно и финансово, - Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала предложение президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен мобилизовать около 800 млрд евро оборонных расходов Европы.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Для достижения мира через силу сейчас важны две вещи: дополнительная помощь - военная и финансовая - для Украины, защищающей нашу свободу. И качественный скачок для усиления нашей европейской обороны. Предложения Урсулы фон дер Ляйен являются важным первым шагом", - отметила министр.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила пять ключевых пунктов плана "Перевооружить Европу", который позволит мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы ЕС и поддержку Украины.
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- 5 тис. ракет для ППО малої дальності до 2030-го року.
- заклик до Зеленського помиритись із Трампом.
Але ж путужно підтримали язиком.
Дипломатично Україна виграла, рижий програв.
Я розумію, якби Бербок сказала: ми надамо Україні стільки і такої зброї, щоб росія не могла і метра пройти по українській землі.
Або: ми надамо Україні фінансування, достатнє для створення контрактної армії та домовимося з низкою країн, щоб вони дозволили своїм громадянам заключати контракти з ЗСУ. А ми, ЄС, гарантуємо цим контрактникам гідну оплату та громадянство, що вбереже український народ від знищення у багаторічній війні"
Але нічого подібного Бербок не каже. Вона просто пропонує "продовжувати далі" так, як воно йде. Ми вам трішки грошей та зброї, ви стікаєте кров'ю в посадках. Ми за вашими спинами матимемо час перебудувати оборону.
Охеренна пропозиція. Вона точно спинить *****.
І ось чим ця позиція краще позиції Трампа? Трамп хоча б намагається припинити цю м'ясорубку. Ці ж не проти профінансувати її ще пару років.
Давайте, налітайте, звинувачуйте мене у всіх гріхах. Тільки ж в душі ви усі розумієте, що це правда.
папи римськогопані Анналени Бербок дивізій?"
Про мечту украинцев о НАТО:
«- А как же Рио-де-Жанейро? - возбужденно спросил Балаганов.- Поедем?
- Ну его к черту!- с неожиданной злостью сказал Остап.- Все это выдумка, нет никакого Рио, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет! И вообще последний город это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.»
А кто Балаганов, кто Остап Бендер думайте сами!