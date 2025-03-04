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Мира через силу можно достичь, помогая Украине военно и финансово, - Бербок

Анналена Бербок назвала условия мира через силу

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала предложение президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен мобилизовать около 800 млрд евро оборонных расходов Европы.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Для достижения мира через силу сейчас важны две вещи: дополнительная помощь - военная и финансовая - для Украины, защищающей нашу свободу. И качественный скачок для усиления нашей европейской обороны. Предложения Урсулы фон дер Ляйен являются важным первым шагом", - отметила министр.

Бербок о мире через силу

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила пять ключевых пунктов плана "Перевооружить Европу", который позволит мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы ЕС и поддержку Украины.

Читайте: Бундестаг должен немедленно разблокировать 3 млрд евро для Украины, - Бербок

Автор: 

помощь (7773) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+4
Трамп посварився з усіма, крім путіна. А партнери, навпаки, показали єдність терміново зібравшись у Лондоні.

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04.03.2025 13:26
+2
Зараз лідерство в руках Стармера і Макрона. Будемо сподіватись що до них приєднається Мерц.
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04.03.2025 13:30
+2
Результати зібрання оголосите? А я оголошу:
- 5 тис. ракет для ППО малої дальності до 2030-го року.
- заклик до Зеленського помиритись із Трампом.

Але ж путужно підтримали язиком.
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04.03.2025 13:35
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Яка вже сила? Посралися всі партнери: там трамп, там орбан і фіцо...налякали )(ла страшенно!!!
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04.03.2025 13:20 Ответить
Трамп посварився з усіма, крім путіна. А партнери, навпаки, показали єдність терміново зібравшись у Лондоні.

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04.03.2025 13:26 Ответить
Результати зібрання оголосите? А я оголошу:
- 5 тис. ракет для ППО малої дальності до 2030-го року.
- заклик до Зеленського помиритись із Трампом.

Але ж путужно підтримали язиком.
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04.03.2025 13:35 Ответить
Результат такий, що На боці України весь демократичний світ. А хто в той день підтримав трампа? Путін.
Дипломатично Україна виграла, рижий програв.
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04.03.2025 13:44 Ответить
Куди ж в які гаубиці цю дипломатичну перемогу заряджати? Ось ключове питання...
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04.03.2025 14:44 Ответить
А в українського народу спросили: згоден він вічно стікати кровью "захищаючи такою ціною чиюсь свободу"?

Я розумію, якби Бербок сказала: ми надамо Україні стільки і такої зброї, щоб росія не могла і метра пройти по українській землі.
Або: ми надамо Україні фінансування, достатнє для створення контрактної армії та домовимося з низкою країн, щоб вони дозволили своїм громадянам заключати контракти з ЗСУ. А ми, ЄС, гарантуємо цим контрактникам гідну оплату та громадянство, що вбереже український народ від знищення у багаторічній війні"

Але нічого подібного Бербок не каже. Вона просто пропонує "продовжувати далі" так, як воно йде. Ми вам трішки грошей та зброї, ви стікаєте кров'ю в посадках. Ми за вашими спинами матимемо час перебудувати оборону.
Охеренна пропозиція. Вона точно спинить *****.

І ось чим ця позиція краще позиції Трампа? Трамп хоча б намагається припинити цю м'ясорубку. Ці ж не проти профінансувати її ще пару років.

Давайте, налітайте, звинувачуйте мене у всіх гріхах. Тільки ж в душі ви усі розумієте, що це правда.
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04.03.2025 13:41 Ответить
Що залишиться через пару років від України та її населення нікого не цікавить.
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04.03.2025 13:48 Ответить
+
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04.03.2025 13:20 Ответить
+ главі МЗС Німетчинни
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04.03.2025 13:21 Ответить
Вся надія на здатність Німеччини повести Європу на допомогу Україні.
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04.03.2025 13:25 Ответить
Зараз лідерство в руках Стармера і Макрона. Будемо сподіватись що до них приєднається Мерц.
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04.03.2025 13:30 Ответить
Що ж за 3 роки не досягли?
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04.03.2025 13:24 Ответить
Півень у сраку не клював.
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04.03.2025 13:28 Ответить
Бербок умница, это одна из самых умных и сильных мировых политиков!
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04.03.2025 13:26 Ответить
Трамп можливо Оруела й читав. Але зрозумів все прямолінійно. Війна -це мир. Брехня - це правда. Тож так і діє.
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04.03.2025 13:30 Ответить
"А скільки у папи римського пані Анналени Бербок дивізій?"
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04.03.2025 13:35 Ответить
Просто допомога до миру не приведе. Треба мати чіткий план, а не продовжувати м'ясорубку без конкретних цілей.
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04.03.2025 13:37 Ответить
План має бути не "чітким", а "заборістим"!
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04.03.2025 14:00 Ответить
Почему некоторые литературные произведения считаются гениальные? Потому что они вне времени.

Про мечту украинцев о НАТО:

«- А как же Рио-де-Жанейро? - возбужденно спросил Балаганов.- Поедем?

- Ну его к черту!- с неожиданной злостью сказал Остап.- Все это выдумка, нет никакого Рио, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет! И вообще последний город это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.»

А кто Балаганов, кто Остап Бендер думайте сами!
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04.03.2025 13:38 Ответить
подивимось на що Європа здатна без США, гарно говорити багато вміють
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04.03.2025 13:55 Ответить
Поки що ви потужно пизите, без усякого результату. Допомога де? Чим заміните частину від США? Чим замінете Патріотри, Хаймарси, ракети до них, розвіддані? У вас є чим це все замінити, чи ви, як завжди, потужно надуваєте щоки без результату?
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04.03.2025 14:10 Ответить
Дякуємо ,Бербок завжди підтримувала Україну.
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04.03.2025 14:42 Ответить
 
 