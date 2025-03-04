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Новости Сокращение количества чиновников в Украине
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30 тыс. чиновников сократили в Украине. Это помогает экономить госбюджет, - Шмыгаль

Шмыгаль рассказал о сокращении количества чиновников

За три года большой войны количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно ищем, где может быть элемент оптимизации или экономии для того, чтобы этот бюджет более эффективно использовать для помощи людям. Постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств.

За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. То есть более чем на 30 тысяч сократили количество государственных чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Кабмин "активно смотрит в сторону цифровизации" услуг, которая дает возможность сократить количественный состав бюрократов и чиновников.

Читайте: Мы должны себя защищать и обеспечивать ВСУ всем необходимым, несмотря на любые обстоятельства, - Шмыгаль

Автор: 

сокращение (306) чиновник (1560) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+11
Так ясно уяив собі чиновника, який після скорочення поліз у шахту, узяв до рук лопату чи рашпиль!
Молоцці хлопці!
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04.03.2025 14:29
+9
Більше питання що із космічними зарплатами та пенсіями, коли буде обмеження на час військового стану, не можуть чиновники отримувати більше чим середні ставки по галузях платників податків,
Також потрібно закрити прогалини в законодавстві, по яким через суд чиновники нараховують собі пенсії по 60-100 тис...
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04.03.2025 14:40
+9
Це тобі примарилось, згадай куди поділися усі звинувачені у якихось корупційних скандалах - зняли з однієї посади та відправили на іншу, де він продовжує робити те саме. Та й діти їх підростають а їм теж треба місце "під сонцем" забезпечувати! Вже 6 років "зелені" керують країною - й кому стало краще окрім них?!
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04.03.2025 14:43
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Хорошо бы вас ВСЕХ сократить, ну так а заменить ВСЕХ так это точно уже пора.
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04.03.2025 14:29 Ответить
Так ясно уяив собі чиновника, який після скорочення поліз у шахту, узяв до рук лопату чи рашпиль!
Молоцці хлопці!
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04.03.2025 14:29 Ответить
Це тобі примарилось, згадай куди поділися усі звинувачені у якихось корупційних скандалах - зняли з однієї посади та відправили на іншу, де він продовжує робити те саме. Та й діти їх підростають а їм теж треба місце "під сонцем" забезпечувати! Вже 6 років "зелені" керують країною - й кому стало краще окрім них?!
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04.03.2025 14:43 Ответить
Не бреши!
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04.03.2025 14:33 Ответить
скоротив, а призначив?
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04.03.2025 14:39 Ответить
Так в том и прикол. Сперва сокращают и выплачивают выходное пособие, а потом трудоустраивают по новой, но уже с большими окладами.))) Новые министерства так-же нуждаются в специалистах, но об этом Шмыгаль, почему-то, умалчивает.)))
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05.03.2025 17:19 Ответить
Скоротили в одному місці 30 000, а в іншрому створили нові посади для 100 000. На багатьох державних підприємствах теж саме так відбувається "скорочення", тих хто дійсно працює скорочують, а тих хто керує, або відверто паразитує, типу комплаєнс, HR-структури, безпека, закупівельники "логісти" й т.д - стає все більше!!! Тож і посадовців все "скорочують" й "скорочують", а їх все більше й більше!!!
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04.03.2025 14:40 Ответить
Більше питання що із космічними зарплатами та пенсіями, коли буде обмеження на час військового стану, не можуть чиновники отримувати більше чим середні ставки по галузях платників податків,
Також потрібно закрити прогалини в законодавстві, по яким через суд чиновники нараховують собі пенсії по 60-100 тис...
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04.03.2025 14:40 Ответить
А ти спробуй провести це через ******** парламент коли в нього більше 50% завели тих хто був фотографом, косметологом, студентом, сексологом, обслугою на шоу та спектаклях, секретарями, тамадой на весіллях, актором, співаком, музикантом і не вміє грошей інакше заробляти а керувати країною, розумітись в економіці та фінансах ніколи не вмів, зате може голосувати лише за те на що вкажуть та ще й не безкоштовно!
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04.03.2025 14:51 Ответить
Так, законодавчо пенсія максимальна - це 10 мінімальних пенсій, і ні копійкою більше. Якщо ті ж суддішки хочуть годуватися довічним утриманням, нехай створюють приватні пенсійні фонди, і годуються з них, а не з обшака (ПФУ). Це саме стосується і пгокугогів, військових старперів пенсіонерів, які за Україну і краплини крові не пролили
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04.03.2025 15:00 Ответить
бронь зняли?
вони вже проходять влк?
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04.03.2025 14:41 Ответить
Вони давно вже всі пенсіонери-інваліди, ви про що взагалі? 😂
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04.03.2025 14:43 Ответить
нєнє!
то, прокурори.
у чинуш, якась інша мутка.
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04.03.2025 14:46 Ответить
але ЗСУ не стали нікуя на 30 тисяч більші!!!!
і це, головніше!!!!
а твоя постанова, підар ти моральний, дозволяє мене, з чотирма болячками по яких мені малиб надати 3 групу забрати мене, уйобок ти кончений, на службу!!!
в мої 58+, ****!!!!!
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04.03.2025 14:49 Ответить
яка військова спеціальність ?
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04.03.2025 14:55 Ответить
Цей "Юрій Вінгорськи" тут дуже часто з'являється й з ймовірністю 99,999% рашистський брехунець що вкидами займається!!!
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04.03.2025 14:57 Ответить
Мені 58+, в мене є можливість служити у різних підрозділах окрім передової де теж люди потрібні, але у рекрутінгу мені дали від ворот-поворот сказавши - СТАРИЙ. Тож звіздиш ти "Юрій Вінгорськи" як )(уйло із Трампом. "З фронту" собака брехлива пишеш???!!!
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04.03.2025 14:55 Ответить
сам ти ****!!!! чи собака!!!
вчора був в тцк, сказав що чекаю виклик на комісію "мсек"""
хотіли відвести на "своє" влк та відправити на полігон.
я послав нах, показав постанову про подовження проходження мсек до червня,
дали повістку на 13,03 бо комісія на 12,03.
а пацана з такоюж ситуацією загребли, бо не знав що відповісти.
тож не обсирай людей, пеньок!!!
я проїхав з констахи до ст луганської все до 2х операцій на хребті.
зараз троє батьків моїх онуків на передовій.
ізюм, херсон, суми..
дочка звільнилась рік тому в декрет!!
тож сиди і не писди, навіть якщо служиш.
дай Бог Вам всім повернутись живими!!!!
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04.03.2025 15:07 Ответить
У Львові Садовий постійно збільшує кількість чиновників. Там і зарплати височезні і чиновників постійно прибавляється. В Україні сміливо можна зменшувати цих дармоїдів мінімум на половину. А це все міліарди коштів.
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04.03.2025 14:55 Ответить
А радників в ОПі скільки скоротили, а пгокугогів, а мусорилих мусорків - щоб на фронт йшли? І навіщо шмігалю 21 радник і помічник - він в туалеті вже й ширінку сам не розстібне?
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04.03.2025 14:56 Ответить
Це, ті, що повтікали з України і заднім числом написали заяви, чи оті з окупованих московітами, територій??
Верещучка, шатлами їх не забезпечила вчасно….
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04.03.2025 14:56 Ответить
зверніть увагу!!!!!!
сьогодня: шмига шмига шмига ......
а 10 днів тому було: зезезезезе...........
це щодо публікацій в новинах.
здається хтось всрався і не бажає щоб воняло!.
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04.03.2025 14:58 Ответить
Щось тут не в"яжеться...Ви ж суки робите цифровізацію ! -безробітні чиновники уже мали б на мітинги виходити...Окозамилювання суцільне.
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04.03.2025 14:59 Ответить
Створили ще одне міністерство під Чернишова. В бюджеті з кожним роком збільшують суму утримання - а у Шмигаля скорочення.
Парадокс. Невже розігнали Луганську адміністрацію разом з карманичами бахмуту і покровське?
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04.03.2025 15:06 Ответить
30 ,це не про що
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04.03.2025 15:07 Ответить
Скільки має бути держслужбовців? Це питання вже давно зясовано в результаті багаторічних досліджень ефективності державного управління - 1% від реального населення країни. Зараз в країні приблизно 27-29 мільйонів громадян. Кількість всіх без винятку держслужбовців на всіх керівних посадах - від секретарів до міністрів, дипломатів, генералів в усіх міністерствах, відомствах, міськрадах, сільрадах не має бути вищою за 270 000. Вперше про витрати на утримання держапарату українському суспільству повідомив премєр Гройсман і дуже пишався що за час його перебування при владі вдалося скоротити ці витрати з 51% до 45% від усіх витрат держави. Тобто 285 000 "номенклатури" разом з "обслугою" зжирали половину бюджету України... З приходом "зелені" ці витрати значно зросли, а кількість держслужбовців та "обслуги" також збільшилась... Тетчер вважала своїм найбільшим досягненням за час свого правління скорочення держапарату з 780 до 600 тисяч...
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04.03.2025 15:11 Ответить
Враховуючи втрачені теріторії, їх має бути скорочено набагато більше!
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04.03.2025 15:17 Ответить
Та ладно. А кто-же будет думать над планами восстановления после возврата утраченных территорий? Уже сейчас нужно разрабатывать проекты, чтоб после победы сразу, потужно взяться за восстановительный рывок.
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05.03.2025 17:16 Ответить
Бреше усі адміністрації забиті шоблою кум брат сват
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04.03.2025 15:35 Ответить
Коли ви тварюки приберете баснословні оклади та пенсії суддям, прокурорам та можновладцям? Коли приберете корупцію в митниці та фіскальній службі???
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04.03.2025 16:04 Ответить
Не слід плутати чиновника взагалі і держслужбовця. Перших у кілька разів більше.
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04.03.2025 16:15 Ответить
Брехня 100%.
Може,скоротилося за рахунок втрачених територій.
У населеному пункті де я живу,в одному приміщенні була і управа,і Укрпошта,і НП,і ще кілька приміщень в аркнду здавали.Зараз всіх вигонять,бо місця мало.
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04.03.2025 16:18 Ответить
та то їх 30к за кордон через шлях виїхало, а не скоротили
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04.03.2025 16:51 Ответить
Ну выехали, а тут отчитались в сокращении, а почему нет? Навешают очередной лапши на уши, зато звучит красиво. Вопрос в том, что даст это бюджету который разворовывается? Очередные барыши оставшимся чиновникам?
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05.03.2025 17:13 Ответить
30 тисяч скоротили, а бюджет на їхні зп розписали на начальника і замів, знаєм ми ці скорочення. А загалом мало, треба відсотків 90 скоротити.
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04.03.2025 17:16 Ответить
Прекратите платить пенсии по 150 тысяч гривен судьям, прокурорам, депутатам, этим ворам нельзя платить даже минимальную пенсию, они столько наворовали, что хватить им на десять жизней!
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04.03.2025 18:20 Ответить
и по 390 тис
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04.03.2025 19:25 Ответить
Это получается ежегодно по 10 тыщ. сокращают? Случайно не тех, которые работали на оккупированных территориях? Тогда понятна логика Кабмина. Снова повторяется история с "мёртвыми душами".
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05.03.2025 17:11 Ответить
 
 