30 тыс. чиновников сократили в Украине. Это помогает экономить госбюджет, - Шмыгаль

За три года большой войны количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно ищем, где может быть элемент оптимизации или экономии для того, чтобы этот бюджет более эффективно использовать для помощи людям. Постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств.

За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. То есть более чем на 30 тысяч сократили количество государственных чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Кабмин "активно смотрит в сторону цифровизации" услуг, которая дает возможность сократить количественный состав бюрократов и чиновников.

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