30 тыс. чиновников сократили в Украине. Это помогает экономить госбюджет, - Шмыгаль
За три года большой войны количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы постоянно ищем, где может быть элемент оптимизации или экономии для того, чтобы этот бюджет более эффективно использовать для помощи людям. Постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств.
За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. То есть более чем на 30 тысяч сократили количество государственных чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года", - сказал он.
По словам Шмыгаля, Кабмин "активно смотрит в сторону цифровизации" услуг, которая дает возможность сократить количественный состав бюрократов и чиновников.
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Молоцці хлопці!
Також потрібно закрити прогалини в законодавстві, по яким через суд чиновники нараховують собі пенсії по 60-100 тис...
вони вже проходять влк?
то, прокурори.
у чинуш, якась інша мутка.
і це, головніше!!!!
а твоя постанова, підар ти моральний, дозволяє мене, з чотирма болячками по яких мені малиб надати 3 групу забрати мене, уйобок ти кончений, на службу!!!
в мої 58+, ****!!!!!
вчора був в тцк, сказав що чекаю виклик на комісію "мсек"""
хотіли відвести на "своє" влк та відправити на полігон.
я послав нах, показав постанову про подовження проходження мсек до червня,
дали повістку на 13,03 бо комісія на 12,03.
а пацана з такоюж ситуацією загребли, бо не знав що відповісти.
тож не обсирай людей, пеньок!!!
я проїхав з констахи до ст луганської все до 2х операцій на хребті.
зараз троє батьків моїх онуків на передовій.
ізюм, херсон, суми..
дочка звільнилась рік тому в декрет!!
тож сиди і не писди, навіть якщо служиш.
дай Бог Вам всім повернутись живими!!!!
Верещучка, шатлами їх не забезпечила вчасно….
сьогодня: шмига шмига шмига ......
а 10 днів тому було: зезезезезе...........
це щодо публікацій в новинах.
здається хтось всрався і не бажає щоб воняло!.
сукиробите цифровізацію ! -безробітні чиновники уже мали б на мітинги виходити...Окозамилювання суцільне.
Парадокс. Невже розігнали Луганську адміністрацію разом з карманичами бахмуту і покровське?
Може,скоротилося за рахунок втрачених територій.
У населеному пункті де я живу,в одному приміщенні була і управа,і Укрпошта,і НП,і ще кілька приміщень в аркнду здавали.Зараз всіх вигонять,бо місця мало.