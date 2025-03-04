Украина понимает искреннее желание Трампа заключить мирное соглашение, важно - как, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что заключение мирного соглашения без участия Украины не является возможным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции.
"Мы очень хорошо понимаем намерения президента Трампа заключить мирное соглашение и достичь мира. Мы верим и знаем, что это - его искреннее желание, и мы ценим это желание и благодарны за это. Важен подход, важно - как", - пояснил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что участником мирного процесса должна быть Украина, потому что невозможно достичь мира в стране-жертве без ее участия и без участия Зеленского невозможно.
"Мы сегодня должны очень спокойно, дипломатическими путями, очень по-взрослому найти решение, как достичь справедливого длительного мира и вернуть этот мир на европейский континент, вернуть безопасность для Украины и для Европы и в очередной раз доказать значимость и величие США как мирового лидера в части соблюдения мировой безопасности", - подытожил глава правительства.
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Але Трамп і його команда знову знайдуть привід для їх дій на користь росії.
ще тиждень тому, шмигать волав, що кабмін готовий підписати всі додаткові угоди.
от вам наявний стан справ, до якого нас привела, зе!шобла і особисто, зе!гундос.
то, якого хєра, зе!поц полізло в овальний кабінет, як що знав, що можлива провокація?
убогий кевенщік, от справжній голобородько, який керує нашою державою.
від якого залежить наше життя.
Тепер вирулюйте з катасрофи, поки від України хоч щось залишилося вашими трудами, потолоч зелена!
Трамп сам захотів бути інструментом путіна для досягнення його мети, і буде залишатися цим інструментом незважаючи на будь які аргументи зі сторони України.
Воно меле несусвітну брехню!!!!
мичить що допомога від сша продовжується, коли навіть поляки кажуть що через кордон навіть до них вже нічого не поступає