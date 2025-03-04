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Новости Президент Трамп
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Украина понимает искреннее желание Трампа заключить мирное соглашение, важно - как, - Шмыгаль

Шмыгаль сделал заявление о планах Трампа заключить мирное соглашение

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что заключение мирного соглашения без участия Украины не является возможным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции.

"Мы очень хорошо понимаем намерения президента Трампа заключить мирное соглашение и достичь мира. Мы верим и знаем, что это - его искреннее желание, и мы ценим это желание и благодарны за это. Важен подход, важно - как", - пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что участником мирного процесса должна быть Украина, потому что невозможно достичь мира в стране-жертве без ее участия и без участия Зеленского невозможно.

"Мы сегодня должны очень спокойно, дипломатическими путями, очень по-взрослому найти решение, как достичь справедливого длительного мира и вернуть этот мир на европейский континент, вернуть безопасность для Украины и для Европы и в очередной раз доказать значимость и величие США как мирового лидера в части соблюдения мировой безопасности", - подытожил глава правительства.

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Автор: 

Трамп Дональд (5128) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+5
Де зброя - Шмаркля... ? Аби у нас була своя зброя в достатній кількості, оті гидкі патякання рудого неука взагалі б ігнорувались.... Де зброя ? Шмаркля... ?
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04.03.2025 15:03
+2
ахметівська підстилка шмигаль вже готовий підтримати капітуляцію України яку пропонує трампон.
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04.03.2025 15:05
+2
Випустили Шмигаля на сцену по повній. Бо на Зе зараз чорна мітка і він м'яко кажучі персона нонграта в США.
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04.03.2025 15:06
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Де зброя - Шмаркля... ? Аби у нас була своя зброя в достатній кількості, оті гидкі патякання рудого неука взагалі б ігнорувались.... Де зброя ? Шмаркля... ?
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04.03.2025 15:03 Ответить
Хватит спрашивать слова. МИР пора писать правду капитуляцион ...аннексия...денацификация.... Демилитаризация.....
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04.03.2025 16:35 Ответить
ахметівська підстилка шмигаль вже готовий підтримати капітуляцію України яку пропонує трампон.
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04.03.2025 15:05 Ответить
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04.03.2025 15:06 Ответить
Та макдаку похер. Йому головне бабло, впливовість та нарцисьизм самозакоханість. А методи йому до дупи.
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04.03.2025 15:06 Ответить
Випустили Шмигаля на сцену по повній. Бо на Зе зараз чорна мітка і він м'яко кажучі персона нонграта в США.
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04.03.2025 15:06 Ответить
Як варіант, - да. Нарцису Трампу подобається коли його публічно розхвалюють.
Але Трамп і його команда знову знайдуть привід для їх дій на користь росії.
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04.03.2025 15:20 Ответить
ще тиждень тому, стефанішина, волала, що договір готовий і зе!поц готовий підписати.
ще тиждень тому, шмигать волав, що кабмін готовий підписати всі додаткові угоди.

от вам наявний стан справ, до якого нас привела, зе!шобла і особисто, зе!гундос.
то, якого хєра, зе!поц полізло в овальний кабінет, як що знав, що можлива провокація?
убогий кевенщік, от справжній голобородько, який керує нашою державою.
від якого залежить наше життя.
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04.03.2025 15:17 Ответить
дерьмак його туди запустив ))
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04.03.2025 15:20 Ответить
Для того, щоб було "як" - треба розмовляти на цю тему з США. Пояснювати свої позиції і переконувати партнерів, що саме їзх потрібно втілити у життя. Йти на певні компроміси, якщо потрібно. Це і є дипломатія. А не бикувати криворагульному рагулю так, щоб його виперли копняком під жопу з Білого Дому.
Тепер вирулюйте з катасрофи, поки від України хоч щось залишилося вашими трудами, потолоч зелена!
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04.03.2025 15:19 Ответить
Свєта, путіна влаштовує лише один компроміс = капітуляція України на його умовах.
Трамп сам захотів бути інструментом путіна для досягнення його мети, і буде залишатися цим інструментом незважаючи на будь які аргументи зі сторони України.
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04.03.2025 15:30 Ответить
уберіть цього ахметовського шістку....
Воно меле несусвітну брехню!!!!
мичить що допомога від сша продовжується, коли навіть поляки кажуть що через кордон навіть до них вже нічого не поступає
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04.03.2025 15:22 Ответить
Витягнули ставленика рижого в телевізор а завхоз як же
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04.03.2025 15:37 Ответить
Шмига- те повний дебіл. Тампон не миру хоче а поділити Україну а потім Європу з ******. А ти дебіл його підтримуєш на очах всього світу і даєш привід рижому фашисту думати що воно робить все вірно
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04.03.2025 15:56 Ответить
Дебил извиняется за дебила.
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04.03.2025 16:18 Ответить
 
 