Украина понимает искреннее желание Трампа заключить мирное соглашение, важно - как, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что заключение мирного соглашения без участия Украины не является возможным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции.

"Мы очень хорошо понимаем намерения президента Трампа заключить мирное соглашение и достичь мира. Мы верим и знаем, что это - его искреннее желание, и мы ценим это желание и благодарны за это. Важен подход, важно - как", - пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что участником мирного процесса должна быть Украина, потому что невозможно достичь мира в стране-жертве без ее участия и без участия Зеленского невозможно.

"Мы сегодня должны очень спокойно, дипломатическими путями, очень по-взрослому найти решение, как достичь справедливого длительного мира и вернуть этот мир на европейский континент, вернуть безопасность для Украины и для Европы и в очередной раз доказать значимость и величие США как мирового лидера в части соблюдения мировой безопасности", - подытожил глава правительства.

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