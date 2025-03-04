РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12027 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире
683 12

Привлечение Америки и Европы является жизненно важным на пути к длительному миру для Украины, - Сибига

Украина призывает НАТО принять решение о приглашении на вступление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главами МИД Норвегии и Эстонии по достижению справедливого мира.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад разговорам с главами МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде и Эстонии Маргусом Цахкной. Украина как никто стремится к настоящему и справедливому миру. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы достичь этого. Привлечение Америки и наших европейских партнеров является жизненно важным на этом пути", - написал Сибига.

Также читайте: Европа должна действовать быстрее после заморозки помощи США Украине, - министр обороны Дании Поульсен

Автор: 

Европа (1841) США (26489) Сибига Андрей (377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Каже людина яка власним письмом паралізувала консульські послуги.
показать весь комментарий
04.03.2025 15:16
+1
навіщо його разбудили
показать весь комментарий
04.03.2025 15:16
+1
Триваголо миру, це сильно. Добре що не "світу". Я про заголовок, далі не читав
показать весь комментарий
04.03.2025 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каже людина яка власним письмом паралізувала консульські послуги.
показать весь комментарий
04.03.2025 15:16 Ответить
То не тяніть ризину.... Сьогодні здамося Трампу, то завтра буде хкуйло хозяйнувати...
показать весь комментарий
04.03.2025 15:16 Ответить
навіщо його разбудили
показать весь комментарий
04.03.2025 15:16 Ответить
Триваголо миру, це сильно. Добре що не "світу". Я про заголовок, далі не читав
показать весь комментарий
04.03.2025 15:18 Ответить
Шановні поясніть будь ласка, яким кінцем тут США... Ну добре надавали допомогу.. А в переговорному процессі, вони яким кінцем, в 2014 придурків з США не було... Ми що якось їх вповноважували... ? Бо вже зайобують ці придурки так, що гидко....
показать весь комментарий
04.03.2025 15:19 Ответить
Ой , повний провал єрмаківської дипломатії ,після того що сталось Зеленський мав би в першу чергу вигнати Єрмака .
показать весь комментарий
04.03.2025 15:21 Ответить
куй ти аналітичний
показать весь комментарий
04.03.2025 15:29 Ответить
Залучення Америки та наших європейських партнерів є життєво важливим на цьому шляху", - написав Сибіга. Так вже з рашистською агентурою і "зепоцріотом" залучили США ДЛЯ ДОПОМОГИ КУЙЛУ...
показать весь комментарий
04.03.2025 15:42 Ответить
То бери і залучай
показать весь комментарий
04.03.2025 15:42 Ответить
Гігант мислі, ***... краще і не придумаєш.
показать весь комментарий
04.03.2025 15:58 Ответить
 
 