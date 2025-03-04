Привлечение Америки и Европы является жизненно важным на пути к длительному миру для Украины, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главами МИД Норвегии и Эстонии по достижению справедливого мира.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад разговорам с главами МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде и Эстонии Маргусом Цахкной. Украина как никто стремится к настоящему и справедливому миру. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы достичь этого. Привлечение Америки и наших европейских партнеров является жизненно важным на этом пути", - написал Сибига.

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