Лучшая гарантия безопасности для Украины - сильная армия, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

Самой большой гарантией безопасности для Украины является ее сильная армия, способная сдерживать будущие атаки России, а Запад должен помочь в ее укреплении.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самой большой гарантией безопасности для Украины будет сильная армия, сильные военные. В английском языке есть хорошее слово "porcupine", которое на немецкий можно перевести как "дикобраз". Это означает, чтобы Украина укрепилась настолько сильно, что сделает невозможным будущие атаки со стороны России, заставив ее отказаться от таких намерений. Для этого нужны две вещи: мощная украинская армия и современное оснащение для нее", - отметил Гебештрайт.

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Он отметил, что часть этой ответственности лежит на Западе, поскольку Украина не может самостоятельно финансировать военные расходы, которые сейчас равны ее довоенному государственному бюджету.

"Особенно речь идет о финансовых вопросах и вопросах обеспечения вооружением. Ведь сейчас Украина тратит на свою армию столько же, сколько до войны составлял весь государственный бюджет. Поэтому экономически она не может справиться с этим самостоятельно", - заявил Гебештрайт.

По его словам, гарантии безопасности для Украины должны быть организованы на трансатлантическом уровне, а союзники должны продолжать поддержку.

Гебештрайт также упомянул о саммите по Украине, который состоялся в Лондоне, отметив, что позиции союзников пока отличаются, однако процесс согласования продолжается.

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