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Новости Гарантии безопасности
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Лучшая гарантия безопасности для Украины - сильная армия, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

Штеффен Гебештрайт

Самой большой гарантией безопасности для Украины является ее сильная армия, способная сдерживать будущие атаки России, а Запад должен помочь в ее укреплении.

Об этом заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самой большой гарантией безопасности для Украины будет сильная армия, сильные военные. В английском языке есть хорошее слово "porcupine", которое на немецкий можно перевести как "дикобраз". Это означает, чтобы Украина укрепилась настолько сильно, что сделает невозможным будущие атаки со стороны России, заставив ее отказаться от таких намерений. Для этого нужны две вещи: мощная украинская армия и современное оснащение для нее", - отметил Гебештрайт.

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Он отметил, что часть этой ответственности лежит на Западе, поскольку Украина не может самостоятельно финансировать военные расходы, которые сейчас равны ее довоенному государственному бюджету.

"Особенно речь идет о финансовых вопросах и вопросах обеспечения вооружением. Ведь сейчас Украина тратит на свою армию столько же, сколько до войны составлял весь государственный бюджет. Поэтому экономически она не может справиться с этим самостоятельно", - заявил Гебештрайт.

По его словам, гарантии безопасности для Украины должны быть организованы на трансатлантическом уровне, а союзники должны продолжать поддержку.

Гебештрайт также упомянул о саммите по Украине, который состоялся в Лондоне, отметив, что позиции союзников пока отличаются, однако процесс согласования продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте после саммита в Лондоне: Европа активизируется, чтобы помочь Украине с гарантиями безопасности

Автор: 

Гебештрайт Штеффен (24) война в Украине (3598) гарантии безопасности (114)


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Топ комментарии
+5
короче, відмазуються, щоб війська свої не вводить.
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04.03.2025 15:38
+4
Сильний верховний і не прострочений теж важливо, бо будуть вважати прострочення узурпацією
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04.03.2025 15:36
+3
Саме так, про власну зброю... Власна зброя - найкраща гарантія... Світ занадто - сцикливий хоч і гарно озброєнний і фінансово забезпеченний....
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04.03.2025 15:38
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Правила форума Совет форумчан
а хто буде фінансувати цю армію? це треба 50 млрд доларів в рік. а в нас воєнний бюджет 5 млрд доларів.
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04.03.2025 15:36 Ответить
З дуба впав? Які 5 млрд баксів? Погугли трохи,а не показуй свою тупість на пів світу.
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04.03.2025 15:39 Ответить
ти тупе. 5 млрд баксів це наш воєнний бюджет у мирний час. а не те ,що нам Америка зараз фінансує.
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04.03.2025 15:47 Ответить
якщо можновладці перестануть красти Україна сама здатна профінансувати воєнний бюджет. а щоб престали красти потрібний Сашко Білий
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04.03.2025 15:46 Ответить
Сильний верховний і не прострочений теж важливо, бо будуть вважати прострочення узурпацією
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04.03.2025 15:36 Ответить
короче, відмазуються, щоб війська свої не вводить.
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04.03.2025 15:38 Ответить
Звісно. Кому ж хочеться воювати?
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04.03.2025 15:41 Ответить
Саме так, про власну зброю... Власна зброя - найкраща гарантія... Світ занадто - сцикливий хоч і гарно озброєнний і фінансово забезпеченний....
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04.03.2025 15:38 Ответить
Цілком згоден! Єдиною гарантією України, як і будь-якої іншої країни, є лише вона сама. Більше ніхто. Бо курс будь-якої країни залежить виключно від того, яка політична сила приходить до влади. І будь-який союзник і гарант сьогодні завтра може перетворитись на ворога і агресора.
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04.03.2025 15:40 Ответить
хто виграє в цій ситуації так це німці
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04.03.2025 15:42 Ответить
Гарантією безпеки якоїсь там України може бути лише її власна армія, а от європейські елітні пани захищатимуть один-одного гуртом, і навіть за допомогою армії США.
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04.03.2025 15:44 Ответить
Зовсім не факт.
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04.03.2025 15:53 Ответить
Для цього потрібні дві речі: потужна українська армія та ******* оснащення для неї", - зазначив Гебештрайт. ( спочатку вище війскове керівництво потрібно очистити від злодіїв і рашистської агентури ,що часто є два в одному....
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04.03.2025 15:45 Ответить
І ядерна зброя! Принаймні заряди типу хіросімського чи нагасакського не так вже й важко створити: конструкція давно описана, креслення опубліковані, а машинобудівні технології були 85-річної давності; головним в цьому питанні є наповнення боєголовки, а Україна володіє матеріалами, що діляться, так це називається в ядерній фізиці, і в необхідній кількості... Ядерність України це зовсім не технологічна проблема, а виключно політична.
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04.03.2025 15:49 Ответить
Ну всьо, питання розкрите повністю, розходимось по домівках!
Бажано тільки, щоб країни Європи фінансували озброєння і утримання такої армії (можна з прибутків від заморожених в Європі російських активів) і вважали це вкладом у загальну безпеку. Ще не погано було б розгорнути кілька іноземних баз на нашій території для БЗВП іноземних військ, щоб хлопці хоч трохи уявляли, що таке ******* війна, бо мати сильну армію в Україні це добре, але мати більш-менш боєздатну власну армію це теж необхідність. Можна навчання в Криму проводити ...
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04.03.2025 15:54 Ответить
Гарантією безпеки Європи - це сильна армія України.

Недай Боже раїся захопить нас - то Європі гаплик буде протягом кількох місяців.

Так що, шановне панство, нам потрібна зброя..і ваші військові теж.
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04.03.2025 15:55 Ответить
Та не буде Європі ніякого гаплику. По-перше, зовсім не факт, що разка на них нападе. По-друге, якщо і нападе, то теж ніякого гаплику не буде. Підпишуть черговий Варшавський договір, Балтійських тигрів віддадуть рашці і будуть і далі спокійно жити, качаючи кацапський газ та нафту.
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04.03.2025 15:59 Ответить
Не тільки Балтійські країни, пуйло хоче всю Європу . Так само, як він знищує США за допомогою трампа , так само хоче повного знищення Європи.
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04.03.2025 16:14 Ответить
Не потрібна йому вся Європа. Тим більше знищена. А торгувати тоді з ким? Сам із собою? Так не вийде.
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04.03.2025 16:25 Ответить
Ще й як потрібна. Інше питання - нафіга йому потім з кимось торгувати??? Зараз - гроші на зброю потрібні. А потім? Розграбує, розмародерить та й по всьому.

Он зе! теж мир шукав в очах пуйла, он жі людина..нінападьот..адін нарот..
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04.03.2025 17:36 Ответить
Розграбованого надовго і на всіх не вистачить. А кацапи, які б вони не були, на жигулях уже не хочуть їздити. Їм Мерседеси і БМВ подавай.
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04.03.2025 17:54 Ответить
А на всіх і не треба. Його, як і зе! цікавить тільки власний добробут.
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04.03.2025 18:48 Ответить
Не шукав блазень нічого в очах пуйла. Він давно знав, що буде війна, а це була лише заспокійлива казка для лохторату, щоб не розбігся. Та він же і сам в цьому давно признався, а ви все упорото продовжуєте нести маячню.
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04.03.2025 17:59 Ответить
За своєю упоротою маячнею приглядайте.
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04.03.2025 18:46 Ответить
Ніколи не кажіть ніколи.
Хто знає, які таргани в голові путлєра та патрушева..й який за номером цей пуйло..
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04.03.2025 17:33 Ответить
Зараз, коли зник елемент американського стримування у вигляді погрози припинення допомоги, Україні варто зняти будь-які обмеження на диверсійну діяльність, в т.ч. і проти безпосередньо вищого політичного, державного та військового керівництва країни-агресора та її стратегічної цивільної та військової інфраструктури (незважаючи навіть на можливість суттєвих техногенних катастроф). Що ж не даєте нам вашу зброю, будемо воювати як можемо і вміємо, без дотримання жодних правил.
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04.03.2025 15:57 Ответить
Это взрослый взгляд на жизнь.
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04.03.2025 16:06 Ответить
 
 