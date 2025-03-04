Украинские роботы будут работать в NASA, тестовая партия уже отправлена в США, - Федоров
Резидент Дія.City, компания DroneUA, уже начинает поставки роботов для NASA.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тестовая партия роботов уже поехала в штат Вирджиния (США), где их будут испытывать и искать наиболее эффективное применение.
Федоров рассказал, что инициатором сотрудничества выступило NASA. Разработчики из DroneUA надеются на установление системного партнерства с американским космическим агентством.
Министр подчеркнул, что война значительно ускорила развитие рынка defence tech в Украине.
"Наши технологии развиваются очень быстро. Одна из целей - поставки техники за границу, ведь это может обеспечить миллиардные поступления в бюджет. DroneUA - классный кейс того, как это может работать. Украинские технологии эффективны везде. На земле, в воде и еще и в космосе", - добавил Федоров.
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це вже перемога ?
АЛЬО! ..зельона дівчинка фьйодоров ..в Україні війна !!..а ти просрав реєстри українців, гнида зельона
рудий дегенерат перекриває постачання зброї! примушує до капітуляції!
зігуючий аутист погрожує відключити зв'язок, за це фьодоров відправляє їм роботів.
оце я розумію.....
Эта САУ изготовлена в двух экземплярах и оба не покидали тпрритррию Бундеса. Одну САУ выделили ЗСУ для обучения на территории Германии)))
То це вони її на території Німеччини знищили? Бомбанули по території НАТО?
https://podolyaka.ru/vchera-minoborony-unichtozhilo-noveyshuyu-155-mm-kolesnuyu-sau-rch-155-proizvodstva-frg/
а то ракети ЕС.. як тільки вони у них будуть - то може й нададуть
Хто гарантує непередачу їх кацапам?
Boston Dynamics, вішайся - Федоров кравчучку з дистанційним управлінням винайшов.