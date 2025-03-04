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Новости Украинские работы в NASA
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Украинские роботы будут работать в NASA, тестовая партия уже отправлена в США, - Федоров

Федоров сообщил, что украинские роботы будут работать в NASA

Резидент Дія.City, компания DroneUA, уже начинает поставки роботов для NASA.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тестовая партия роботов уже поехала в штат Вирджиния (США), где их будут испытывать и искать наиболее эффективное применение.

Федоров рассказал, что инициатором сотрудничества выступило NASA. Разработчики из DroneUA надеются на установление системного партнерства с американским космическим агентством.

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Министр подчеркнул, что война значительно ускорила развитие рынка defence tech в Украине.

"Наши технологии развиваются очень быстро. Одна из целей - поставки техники за границу, ведь это может обеспечить миллиардные поступления в бюджет. DroneUA - классный кейс того, как это может работать. Украинские технологии эффективны везде. На земле, в воде и еще и в космосе", - добавил Федоров.

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Автор: 

NASA (130) робот (52) Федоров Михаил (504) Дія. City (1)


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Топ комментарии
+6
Що це взагалі я прочитав?
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04.03.2025 16:18
+4
до чого тут Федоров??
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04.03.2025 16:19
+4
сюр якийсь ..NASA ..роботи ..

АЛЬО! ..зельона дівчинка фьйодоров ..в Україні війна !!..а ти просрав реєстри українців, гнида зельона
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04.03.2025 16:20
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вау )))

це вже перемога ?
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04.03.2025 16:17 Ответить
А що Маск Ілон?
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04.03.2025 16:17 Ответить
Що це взагалі я прочитав?
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04.03.2025 16:18 Ответить
до чого тут Федоров??
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04.03.2025 16:19 Ответить
сюр якийсь ..NASA ..роботи ..

АЛЬО! ..зельона дівчинка фьйодоров ..в Україні війна !!..а ти просрав реєстри українців, гнида зельона
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04.03.2025 16:20 Ответить
от ***...
рудий дегенерат перекриває постачання зброї! примушує до капітуляції!
зігуючий аутист погрожує відключити зв'язок, за це фьодоров відправляє їм роботів.
оце я розумію.....
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04.03.2025 16:21 Ответить
нехай їм буде соромно
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04.03.2025 16:22 Ответить
для фронту робіть
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04.03.2025 16:21 Ответить
сша ворог чи ні?
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04.03.2025 16:23 Ответить
США ні , ворог Трамп с кодлою
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04.03.2025 16:24 Ответить
МО гоблинов отчиталось об уничтожении в Украине САУ RCH-155 немецкого производства, как только узнало о ее выделении для Украины.
Эта САУ изготовлена в двух экземплярах и оба не покидали тпрритррию Бундеса. Одну САУ выделили ЗСУ для обучения на территории Германии)))
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04.03.2025 16:24 Ответить
*****..
То це вони її на території Німеччини знищили? Бомбанули по території НАТО?
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04.03.2025 16:30 Ответить
А **** им татарам?
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04.03.2025 16:54 Ответить
Даже подоляка окуел.
https://podolyaka.ru/vchera-minoborony-unichtozhilo-noveyshuyu-155-mm-kolesnuyu-sau-rch-155-proizvodstva-frg/
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04.03.2025 16:56 Ответить
Ось і позитивні новини підоспіли.
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04.03.2025 16:29 Ответить
вони реально *****нуті?чи такими народилися...
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04.03.2025 16:34 Ответить
з їбонутих спросу нєт
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04.03.2025 17:43 Ответить
То дуже гарна новина, але де наші ракети?
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04.03.2025 16:46 Ответить
ваші ракети Зенелох поховав в 2019-2020 роках

а то ракети ЕС.. як тільки вони у них будуть - то може й нададуть
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04.03.2025 17:10 Ответить
Це чутливі технології подвійного призначення і одне з небагатьох українських досягнень.
Хто гарантує непередачу їх кацапам?
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04.03.2025 17:52 Ответить
З яких х..в? І чому не разом з Федоровии.Цей ефективний заткнув би за пояс всю Силіконову долину.
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04.03.2025 18:19 Ответить
Настав час ох...их історій.

Boston Dynamics, вішайся - Федоров кравчучку з дистанційним управлінням винайшов.
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04.03.2025 19:08 Ответить
 
 