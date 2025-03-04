Украинские роботы будут работать в NASA, тестовая партия уже отправлена в США, - Федоров

Резидент Дія.City, компания DroneUA, уже начинает поставки роботов для NASA.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тестовая партия роботов уже поехала в штат Вирджиния (США), где их будут испытывать и искать наиболее эффективное применение.

Федоров рассказал, что инициатором сотрудничества выступило NASA. Разработчики из DroneUA надеются на установление системного партнерства с американским космическим агентством.

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Министр подчеркнул, что война значительно ускорила развитие рынка defence tech в Украине.

"Наши технологии развиваются очень быстро. Одна из целей - поставки техники за границу, ведь это может обеспечить миллиардные поступления в бюджет. DroneUA - классный кейс того, как это может работать. Украинские технологии эффективны везде. На земле, в воде и еще и в космосе", - добавил Федоров.

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