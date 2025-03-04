Враг атакует вблизи Константинополя, в районах Торецка и Дачного - бои, - Генштаб

В общем, с начала суток, 4 марта 2024 года, на фронте произошло 59 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

От циничных обстрелов с территории Российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Стариково, Уланово, Поповка Сумской области; Николаевка Черниговской области.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении захватническая армия три раза атаковала вблизи Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области, - Генштаб

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Ямполевка и Диброва, до сих пор идут бои в двух локациях.

На Торецком направлении противник атаковал в районах Торецка и Дачного, совершил семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Сергеевка, Андреевка, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили все атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Орехового", - говорится в сообщении.

На Сеиверском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, задействует ударные БПЛА, проводит разведку.

Также читайте: Враг штурмовал наши позиции в Часовом Яре и Торецке и снова пытался переправиться через Оскол, - ОСГВ "Хортиця"

Обстановка на Юге

Также отмечается, что сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения четыре раза атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя, одна атака продолжается до сих пор. Подверглись ударам управляемыми авиабомбами Сичневое, Новопавловка, Алексеевка и Ивановка.

Кроме того, Генштаб информирует, что сегодня враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Привольного на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Камышевахе, Гуляйполю и Зализнычному.

На Ореховском направлении состоялось шесть боестолкновений, враг пытается продвинуться в направлении Нестерянки и Каменского, три боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, под авиаударом оказалось Львово.

Обстановка на Курщине

Также отмечается, что в Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Также противник нанес восемь авиационных ударов, сбросив при этом 13 КАБов, совершил 183 артиллерийских обстрела. В настоящее время бои продолжаются на девяти локациях.