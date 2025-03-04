Макрон проведет встречу с Орбаном: будут говорить о войне РФ против Украины

В среду, 5 марта, премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона. Переговоры состоятся накануне саммита ЕС по обороне, запланированного на 6 марта.

Об этом венгерскому информационному агентству MTI сообщили в департаменте коммуникаций премьер-министра, пишет Telex, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что главной темой переговоров Макрона и Орбана будет война РФ против Украины.

Как известно, глава венгерского правительства не присутствовал на саммите в Лондоне, 2 марта, где лидеры или дипломатические представители 18 стран встретились под руководством премьер-министра Британии и президента Франции Макрона, чтобы обсудить вопросы безопасности ЕС.

Позже Орбан заявил, что "Лондон решил продолжать войну в Украине".

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