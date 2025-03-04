Макрон проведет встречу с Орбаном: будут говорить о войне РФ против Украины
В среду, 5 марта, премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона. Переговоры состоятся накануне саммита ЕС по обороне, запланированного на 6 марта.
Об этом венгерскому информационному агентству MTI сообщили в департаменте коммуникаций премьер-министра, пишет Telex, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что главной темой переговоров Макрона и Орбана будет война РФ против Украины.
Как известно, глава венгерского правительства не присутствовал на саммите в Лондоне, 2 марта, где лидеры или дипломатические представители 18 стран встретились под руководством премьер-министра Британии и президента Франции Макрона, чтобы обсудить вопросы безопасности ЕС.
Позже Орбан заявил, что "Лондон решил продолжать войну в Украине".
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але, обов'язково все знімати на відео!
ну, от любить він поговорити та пофоткатись.
хоча, дякуємо, за зброю.
Никаких встреч, никаких даже разговоров, не марайтесь об это дерьмо, уважайте себя!