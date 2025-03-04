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Новости Специальный саммит ЕС 6 марта Встреча Макрона с Орбаном
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Макрон проведет встречу с Орбаном: будут говорить о войне РФ против Украины

Макрон проведет встречу с Орбаном

В среду, 5 марта, премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона. Переговоры состоятся накануне саммита ЕС по обороне, запланированного на 6 марта.

Об этом венгерскому информационному агентству MTI сообщили в департаменте коммуникаций премьер-министра, пишет Telex, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что главной темой переговоров Макрона и Орбана будет война РФ против Украины.

Как известно, глава венгерского правительства не присутствовал на саммите в Лондоне, 2 марта, где лидеры или дипломатические представители 18 стран встретились под руководством премьер-министра Британии и президента Франции Макрона, чтобы обсудить вопросы безопасности ЕС.

Позже Орбан заявил, что "Лондон решил продолжать войну в Украине".

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Автор: 

Макрон Эмманюэль (1299) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+4
дуже цікава тема..., ну про що ще можна говорити з Орбаном...
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04.03.2025 16:38
+4
І з ким там говорити? Лушперити потрібно угра.
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04.03.2025 16:38
+3
Та Орбану хоч кілки на голові теши - він упоротии
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04.03.2025 16:44
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дуже цікава тема..., ну про що ще можна говорити з Орбаном...
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04.03.2025 16:38 Ответить
Пане Еммануеле, не опускайтесь так низько.
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04.03.2025 19:15 Ответить
І з ким там говорити? Лушперити потрібно угра.
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04.03.2025 16:38 Ответить
про що там розмовляти. перекрити нафтопровід нахе..р
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04.03.2025 16:39 Ответить
Діда обдолбана треба вже попередити в останньє... Що стрілець є і гвинтівка далекобійна також, і гонорар працівникові заплачено... залишилось тільки фото відправити...
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04.03.2025 16:40 Ответить
А може Мвкрон мріяв з дитинства стати фотальмологом? А тут така нагода Віте Отсосу натягнути око на сидаліще!
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04.03.2025 16:43 Ответить
а, доводиться підробляти проктологом.
але, обов'язково все знімати на відео!
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04.03.2025 16:45 Ответить
Офтальмолог, проктолог, яка різниця як шо пацієнт Вітя Отсос?
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04.03.2025 16:49 Ответить
еманюєль майстер розмовного жанру.
ну, от любить він поговорити та пофоткатись.
хоча, дякуємо, за зброю.
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04.03.2025 16:43 Ответить
Та Орбану хоч кілки на голові теши - він упоротии
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04.03.2025 16:44 Ответить
щас Макрон шось йому підсипить в каву
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04.03.2025 16:45 Ответить
три дні с туалету вилазить не буде
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04.03.2025 16:46 Ответить
Говорильня продовжується.
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04.03.2025 16:47 Ответить
Толку. Жаба буде один хрін лизати ***** бо зарплатні не буде.
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04.03.2025 16:48 Ответить
Навіщо? Для чого? Який сенс?
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04.03.2025 16:49 Ответить
а пагаваріть.....
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04.03.2025 16:51 Ответить
Еще один дебил
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04.03.2025 16:50 Ответить
Щось думка пролетіла: це виходить зустрічається жаба і любитель жаб?
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04.03.2025 16:50 Ответить
Думаю орбана потрібно заливати кавою
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04.03.2025 16:52 Ответить
Пане Макрон, напійте вже того цигана чаєм!
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04.03.2025 16:59 Ответить
Какие всё таки глупые политики и чиновники в ЕС, зачем вы делаете из этого говна конфету?

Никаких встреч, никаких даже разговоров, не марайтесь об это дерьмо, уважайте себя!
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04.03.2025 18:09 Ответить
Дуже сподіваюсь, що мова йтиме про позбавлення Угорщини європейських дотацій, якщо ця "пупирчаста жаба" не вгамується. Дуже не хотілося б думати, що у них з Макроном певний "договорнячок". Зараз вже нікому не можна вірити.
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04.03.2025 18:36 Ответить
 
 