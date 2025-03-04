Водителя трамвая в Праге, который напал на украинцев с ребенком, уволили
Пражская транспортная компания DPP уволила водителя трамвая, который накануне набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.
Заместитель мэра Праги Зденек Гржиб заявил: "Водитель трамвая №7 больше не является сотрудником DPP. Его ксенофобское и агрессивное поведение в отношении пассажиров с ребенком было неприемлемым и противоречило правилам транспортного предприятия".
Вскоре Транспортное предприятие Праги сообщило, что провело внутреннее расследование случая и признало: "Способ, которым водитель решил текущую ситуацию, полностью противоречит не только внутренним правилам ТПП, но и законам Чехии и добрым обычаям".
"Такое поведение ТПП не попустит и попускать не будет. ТПП примет все юридические возможности для решения дела в плоскости трудового права", - заявило предприятие еще на прошлой неделе. Это, по сути, и означало осуществление необходимых шагов для увольнения водителя.
Ранее сообщалось, что водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона.
На видео водитель выгоняет украинскую семью. Руководителю трамвая якобы не понравилось, что ребенок стоял ногами на сиденье и смотрел в окно. Дедушка мальчика показал, что обувь ребенка чистая, а бабушка всячески пыталась уладить конфликт, но тщетно. С криками - "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране!", на фоне рыданий ребенка, водитель ударил 63-летнего мужчину и выгнал семью из салона.
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а, як що я "відповім" тому водію? в сенсі, що водій буде мати поганий настрій та синє око.
що мені загрожує?
Напав то он не тому що вони українці. А тому що вели себе як свині. Можно і в Україні огрести за таке.
Напевно, ти ріс такий же погано вихований. Судячи з репліки
Водій заслужив на звільнення через застосування сили. а ми ж не знаємо що вони там творили, через що він вийшов у салон особисто робити зауваження.
постійно в київському метро, діти стають ногами на сидіння. особливо коли поїзд вилітає з тунелю на станцію "дніпро".
хоч хто рипниться до тієї мамочкі і не дай боже до дитини, отримає стусанів міттєво.
Ну
У Чехії виховують
мова про тих, хто стає брудними ногами на крісла, куди потім сідають інші люди. Не варто говорити про всіх, стають одиниці і так це бидлогани
мамочки завжди прибирають, як що дитина забруднила, та чомусь постійно вибачаються.
не смішіть мої тапки прибирають вони. ще насмітять а ти потім сідаєш у гадюшник
А напав він саме через те, що вони українці - бо волати він почав після того, як зрозумів, що перед ним не чехи.
то, водії празького трамваю, одноразові? в одну сторону? як що повезе, то може і цілий день відпрацює?
нєнє!
я запитую....
як що, водія звільнили, то водій падло, а українці нічого не порушували.
за такі іашистські діі !!
Впевнений , що у цієі дитині взуття було чистішим ніж
фізіономія цього водія 😠
Спасибо вам, мы не забудем вашей помощи!