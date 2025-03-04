Водителя трамвая в Праге, который напал на украинцев с ребенком, уволили

Пражская транспортная компания DPP уволила водителя трамвая, который накануне набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

Заместитель мэра Праги Зденек Гржиб заявил: "Водитель трамвая №7 больше не является сотрудником DPP. Его ксенофобское и агрессивное поведение в отношении пассажиров с ребенком было неприемлемым и противоречило правилам транспортного предприятия".

Вскоре Транспортное предприятие Праги сообщило, что провело внутреннее расследование случая и признало: "Способ, которым водитель решил текущую ситуацию, полностью противоречит не только внутренним правилам ТПП, но и законам Чехии и добрым обычаям".

"Такое поведение ТПП не попустит и попускать не будет. ТПП примет все юридические возможности для решения дела в плоскости трудового права", - заявило предприятие еще на прошлой неделе. Это, по сути, и означало осуществление необходимых шагов для увольнения водителя.

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Ранее сообщалось, что водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона.

На видео водитель выгоняет украинскую семью. Руководителю трамвая якобы не понравилось, что ребенок стоял ногами на сиденье и смотрел в окно. Дедушка мальчика показал, что обувь ребенка чистая, а бабушка всячески пыталась уладить конфликт, но тщетно. С криками - "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране!", на фоне рыданий ребенка, водитель ударил 63-летнего мужчину и выгнал семью из салона.

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