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Новости Водитель трамвая в Праге украинці
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Водителя трамвая в Праге, который напал на украинцев с ребенком, уволили

Водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью. Его уволили

Пражская транспортная компания DPP уволила водителя трамвая, который накануне набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

Заместитель мэра Праги Зденек Гржиб заявил: "Водитель трамвая №7 больше не является сотрудником DPP. Его ксенофобское и агрессивное поведение в отношении пассажиров с ребенком было неприемлемым и противоречило правилам транспортного предприятия".

Вскоре Транспортное предприятие Праги сообщило, что провело внутреннее расследование случая и признало: "Способ, которым водитель решил текущую ситуацию, полностью противоречит не только внутренним правилам ТПП, но и законам Чехии и добрым обычаям".

"Такое поведение ТПП не попустит и попускать не будет. ТПП примет все юридические возможности для решения дела в плоскости трудового права", - заявило предприятие еще на прошлой неделе. Это, по сути, и означало осуществление необходимых шагов для увольнения водителя.

Смотрите также: Водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона: "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране". ВИДЕО

Ранее сообщалось, что водитель трамвая в Праге набросился на украинскую семью с ребенком и выгнал их из салона.

На видео водитель выгоняет украинскую семью. Руководителю трамвая якобы не понравилось, что ребенок стоял ногами на сиденье и смотрел в окно. Дедушка мальчика показал, что обувь ребенка чистая, а бабушка всячески пыталась уладить конфликт, но тщетно. С криками - "Вон! Ты не имеешь права быть в этой стране!", на фоне рыданий ребенка, водитель ударил 63-летнего мужчину и выгнал семью из салона.

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беженцы (1638) скандал (4475) увольнение (2675) Чехия (1703)


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Топ комментарии
+12
може в нього папа кацап, або мама... звідки ж це взялось...
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04.03.2025 16:58
+12
Велика шана українського народу
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04.03.2025 17:00
+11
Дуже мало самого звільнення , бо його портібно судити
за такі іашистські діі !!
Впевнений , що у цієі дитині взуття було чистішим ніж
фізіономія цього водія 😠
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04.03.2025 17:11
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Жив був пес
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04.03.2025 16:55 Ответить
Чекаємо на завивання на болотах, по факту звільнення бидла 🤔🧐😁🇷🇺🐖💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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04.03.2025 16:56 Ответить
хто знає чеські закони?
а, як що я "відповім" тому водію? в сенсі, що водій буде мати поганий настрій та синє око.
що мені загрожує?
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04.03.2025 16:57 Ответить
Велика шана українського народу
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04.03.2025 17:00 Ответить
B'язниця. Тому що тільки одне око синє 🤣
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04.03.2025 17:06 Ответить
Точно не знаю, але думаю нічо - першим вдарив той гандон. Я б відразу гасив, а дідок на відео теж нівроку, мабуть занадто інтелегентний.
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04.03.2025 18:35 Ответить
може в нього папа кацап, або мама... звідки ж це взялось...
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04.03.2025 16:58 Ответить
Translator

Напав то он не тому що вони українці. А тому що вели себе як свині. Можно і в Україні огрести за таке.
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04.03.2025 16:59 Ответить
О, Ти його мамка?
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04.03.2025 17:03 Ответить
Translator

Напевно, ти ріс такий же погано вихований. Судячи з репліки
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04.03.2025 17:07 Ответить
Ти уважно передивись відео. Диттину возили візочком, отже черевички чисті, були б брудні -ніхто б не ставив його на сидіння. Пассажири трамваю зауважень діду з бабою не робили, а от водію - казали. Це був лише привід для психічно - неврівноваженого та втомленого водія щоб показати свою зверхність. Він вигукував, що ім не місце в його державі і вдарив літню людину. І саме головне- жодна ситуація для цивілізованої людини не варта дитячих сліз!
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04.03.2025 17:15 Ответить
Translator

Водій заслужив на звільнення через застосування сили. а ми ж не знаємо що вони там творили, через що він вийшов у салон особисто робити зауваження.
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04.03.2025 17:19 Ответить
Друже не викручуйся
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04.03.2025 17:21 Ответить
хммм.....
постійно в київському метро, діти стають ногами на сидіння. особливо коли поїзд вилітає з тунелю на станцію "дніпро".
хоч хто рипниться до тієї мамочкі і не дай боже до дитини, отримає стусанів міттєво.
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04.03.2025 17:06 Ответить
Translator

Ну

У Чехії виховують
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04.03.2025 17:08 Ответить
тобто, всі кияни та гості столиці бидлугани?
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04.03.2025 17:11 Ответить
Translator

мова про тих, хто стає брудними ногами на крісла, куди потім сідають інші люди. Не варто говорити про всіх, стають одиниці і так це бидлогани
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04.03.2025 17:15 Ответить
відкрию тобі тайну:
мамочки завжди прибирають, як що дитина забруднила, та чомусь постійно вибачаються.
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04.03.2025 17:17 Ответить
Translator

не смішіть мої тапки прибирають вони. ще насмітять а ти потім сідаєш у гадюшник
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04.03.2025 17:21 Ответить
ти говоришь как свиня. Я б тебе уїбл
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04.03.2025 18:01 Ответить
Вони не вели себе як свині. Вони поводилися пристойно. Взуття у дитини були чистим - немає нічого поганого у тому, що малеча, яка сама не ходить по підлозі, чистими ногами стоїть на сидінні.
А напав він саме через те, що вони українці - бо волати він почав після того, як зрозумів, що перед ним не чехи.
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04.03.2025 18:17 Ответить
Я так і коментував, що це суперечить добрим звичаями, бо багато було коментів, що дитина забруднить крісло, зрозумійте співвітчизників тут крісло порівняно з дитиною нічого не варте.
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04.03.2025 17:04 Ответить
тобто, в празькому трамваї немає екстреного гальмування? ніхто ніколи не падає? ніхто ніколи не травмується?
то, водії празького трамваю, одноразові? в одну сторону? як що повезе, то може і цілий день відпрацює?
нєнє!
я запитую....
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04.03.2025 17:09 Ответить
Не плутайте трамвай з літаком, в літаку є обов'язок пристібатись паском безпеки, але тільки коли літак злітає і при посадці. Напишіть який пункт правил порушив пасажир, який тримав свого онука,тобто забезпечував безпеку свого онука.
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04.03.2025 17:32 Ответить
то, я ж про те і запитував.
як що, водія звільнили, то водій падло, а українці нічого не порушували.
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04.03.2025 17:39 Ответить
Дуже мало самого звільнення , бо його портібно судити
за такі іашистські діі !!
Впевнений , що у цієі дитині взуття було чистішим ніж
фізіономія цього водія 😠
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04.03.2025 17:11 Ответить
Колись давненько я зробив зауваження матусі, яка поставила дитину взуттям на сидіння. Так на мене інші пасажири накинулись.
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04.03.2025 17:15 Ответить
Чехия это дружественная нам страна, чехи очень тепло относятся к украинцам, этот выродок просто исключение из правил, не стоит даже акцентировать на нём внимание, он своё получил.

Спасибо вам, мы не забудем вашей помощи!
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04.03.2025 17:52 Ответить
Прогнозовано. Дебілів прокацапів повно всюди. Але адекватних більшість.
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04.03.2025 18:15 Ответить
👍
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04.03.2025 18:58 Ответить
 
 