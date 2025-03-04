Войска РФ сбросили 3 авиабомбы на Казачью Лопань: ранен мужчина, есть разрушения

4 марта около 15:30 российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Казачьей Лопани Харьковской области, сбросив 3 авиабомбы на жилой сектор поселка.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов ранен 41-летний местный житель. Сейчас медики скорой оказывают ему необходимую помощь.

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Также было разрушено 3 и повреждено не менее 10-ти частных домов и хозяйственных построек.

Дополнительная информация сейчас выясняется.