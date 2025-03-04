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Новости Обстрелы Харьковщина
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Войска РФ сбросили 3 авиабомбы на Казачью Лопань: ранен мужчина, есть разрушения

Казачья Лопань

4 марта около 15:30 российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Казачьей Лопани Харьковской области, сбросив 3 авиабомбы на жилой сектор поселка.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов ранен 41-летний местный житель. Сейчас медики скорой оказывают ему необходимую помощь.

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Также было разрушено 3 и повреждено не менее 10-ти частных домов и хозяйственных построек.

Дополнительная информация сейчас выясняется.

Автор: 

обстрел (26975) Харьковская область (721) Харьковский район (208) Казачья Лопань (16)


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Та це нормально для трампона. Головне методом батога примусити до миру боневтіка.
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04.03.2025 16:58 Ответить
Зеленський популіст , брехун і дуже злобна істота ,
яка думає тільки про себе і про те , як збагатитися на цій посаді !!
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04.03.2025 17:18 Ответить
Кацапи , щоб на вас всіх чума напала , чи смертельна холера ,
Щоб ви всі поздихали і залишилу Украіну в спокої 😡
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04.03.2025 17:05 Ответить
Ударів у відповідь як завжди не буде. Поховаємо загиблих і далі підемо зберігати мир спокій і комфорт россійських нацистів. Так по ідіотськи ніхто в світі ніколи не воював.
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04.03.2025 17:30 Ответить
 
 