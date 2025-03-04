Великобритания хочет ускорить военные закупки на фоне войны в Украине

Правительство Великобритании обещает сократить бюрократическую волокиту для ускорения закупок военной техники.

Об этом пишет"Радио Свобода" со ссылкой на министра финансов Британии Рэйчел Ривз, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Лондон обещает пересмотреть правила заключения оборонных контрактов "для стимулирования более быстрой поставки" оборудования - от кораблей до боеприпасов, и учесть уроки, извлеченные из "быстрых закупок Британией оружия для Украины" во время российской агрессии.

"Слишком долго политики всех мастей уклонялись от принятия решений, необходимых для запуска британской промышленной базы", - заявила Ривз.

Напомним, что после саммита в Лондоне, 2 марта, премьер-министр этой страны Кир Стармер объявил о выделении дополнительных 1,6 млрд фунтов стерлингов на ракеты для ПВО для Украины, которые будут изготавливаться в Британии.

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