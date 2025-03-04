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Новости Закупка оружия Британией
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Великобритания хочет ускорить военные закупки на фоне войны в Украине

Великобритания намерена ускорить военные закупки

Правительство Великобритании обещает сократить бюрократическую волокиту для ускорения закупок военной техники.

Об этом пишет"Радио Свобода" со ссылкой на министра финансов Британии Рэйчел Ривз, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Лондон обещает пересмотреть правила заключения оборонных контрактов "для стимулирования более быстрой поставки" оборудования - от кораблей до боеприпасов, и учесть уроки, извлеченные из "быстрых закупок Британией оружия для Украины" во время российской агрессии.

"Слишком долго политики всех мастей уклонялись от принятия решений, необходимых для запуска британской промышленной базы", - заявила Ривз.

Напомним, что после саммита в Лондоне, 2 марта, премьер-министр этой страны Кир Стармер объявил о выделении дополнительных 1,6 млрд фунтов стерлингов на ракеты для ПВО для Украины, которые будут изготавливаться в Британии.

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Великобритания (4934) оружие (10202) закупки (750)


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стурбовані, занепокоєні, всрані...тфу.
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04.03.2025 17:20 Ответить
Жодного слова з переліченого тобою не знайшов у новині.
Ти точно ту новину коментуєш
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04.03.2025 17:23 Ответить
 
 