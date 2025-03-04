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Новости Удары ВСУ по позициям РФ
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ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту армии РФ на Донетчине, - Генштаб

Генштаб рассказал об ударе ВСУ по командному пункту РФ в Донецкой области

Воздушные силы ВСУ в понедельник, 3 марта, нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Отмечается, что вследствие поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий воинских частей (подразделений) воздушно-десантной дивизии.

Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методично разрушая его командные и логистические структуры, отметили в командовании.

"Эта операция - еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. Вооруженные силы Украины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19106) Генштаб ВС (6220) Донецкая область (9557) Воздушные силы (2268) Манжиков Угол (1) Удары по РФ (270)


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Дорогенькі наші! Слава нашим Збройним Силам!!!♥️♥️♥️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.03.2025 17:45 Ответить
Гарна новина...
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04.03.2025 17:45 Ответить
Это им ответка за Новомосковск.
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04.03.2025 18:10 Ответить
 
 