ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту армии РФ на Донетчине, - Генштаб
Воздушные силы ВСУ в понедельник, 3 марта, нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Отмечается, что вследствие поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий воинских частей (подразделений) воздушно-десантной дивизии.
Силы обороны Украины продолжают лишать врага возможности эффективно действовать на поле боя, методично разрушая его командные и логистические структуры, отметили в командовании.
"Эта операция - еще один шаг к уничтожению военного потенциала агрессора и освобождению украинской земли. Вооруженные силы Украины не остановятся, пока оккупационная армия не потеряет способность вести войну", - говорится в сообщении.
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