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Новости Россия пытается пересечь Днепр
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Россия пытается пересечь Днепр в четырех местах на Херсонщине, - Прокудин

Россия стянула до 150 тысяч военных на три направления для наступления на Донетчину

Российские войска пытаются пересечь реку Днепр в четырех местах на Херсонщине, пытаясь захватить плацдарм и укрепить свои претензии на часть территории.

Об этом сообщил в интервью для "The Guardian" начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Прокудина, Россия пытается создать "фактическое присутствие" на правом берегу Днепра, чтобы подкрепить свои требования на территории Херсонщины во время будущих переговоров. Их цель - захватить хотя бы одно село на правом берегу, что позволит им представить эти территории как часть своих завоеваний. Однако на данный момент российские попытки не увенчались успехом, и украинские войска продолжают удерживать свои позиции.

Российские наступления фиксируются на нескольких ключевых участках: через болотистые острова в устье Днепра, на востоке Херсона возле Антоновского и железнодорожного мостов, а также в селах Львово и Змиевка, расположенных на юго-западе от города. Каждая из этих точек является стратегически важной для контроля над правым берегом и дальнейших действий российских войск.

Как отмечается, в период с 24 февраля по 2 марта 2025 года россияне уже 7 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, однако украинские силы остаются на местах и удерживают оборону. Впрочем, напряженность на линии фронта растет, поскольку российские войска продолжают вести операции, несмотря на значительные потери.

Читайте также: ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту армии РФ на Донетчине, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19106) Херсон (2796) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4730) Херсонский район (234) Днепр река (19)


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Топ комментарии
+7
серйозно ? ))

ширина Дніпра ..течія, підходи до неї дронами легко контролювати ..чи їх зельоні гниди не поставляють?)
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04.03.2025 18:00
+5
взагалі дивує як їм дозволяють форсувати Дніпро
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04.03.2025 17:57
+5
Ну так то трампа просто на йух слати. Який би він не був.
А забезпечити військових зброєю і дронами - то важко
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04.03.2025 17:59
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Доречі, цей гриб має назву "вясьолка" за свій зовнійній вигляд і найбільше росте в біларусі, але головне- має сильні антипухлинні властивості.
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04.03.2025 18:04 Ответить
" Росія намагається перетнути Дніпро " Ну так нехай перетинають. Головне під контролем ВСУ. Висадидась кучка, накрили артою, кулеметами зачистили і нехай далі "перетинають"...
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04.03.2025 19:11 Ответить
взагалі дивує як їм дозволяють форсувати Дніпро
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04.03.2025 17:57 Ответить
Ну так то трампа просто на йух слати. Який би він не був.
А забезпечити військових зброєю і дронами - то важко
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04.03.2025 17:59 Ответить
Коли і хто послав? Приклади в студію!
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04.03.2025 18:02 Ответить
Всі розумію ,а ти - ні. Ну бачиш ,який ти тупенький
Погугли зустріч Зе і трампа. Мб , щось дійде. Хоча маю великі сумніви , щодо твоїх когнитивних здатностей.
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04.03.2025 18:09 Ответить
річка сама не стріляє
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04.03.2025 17:59 Ответить
серйозно ? ))

ширина Дніпра ..течія, підходи до неї дронами легко контролювати ..чи їх зельоні гниди не поставляють?)
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04.03.2025 18:00 Ответить
ого скільки в тебе смайлів та гарного настрою, стратєг
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04.03.2025 18:02 Ответить
мені смішать зельоні гниди як ви
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04.03.2025 18:04 Ответить
військовому генію сирку знову щось заважає?

як там ЗСУ в Курському мішку ? ..не підкажете ... я просто бачу Ви дуже обізнані
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04.03.2025 18:02 Ответить
ну намагются ну переправились човни ми потопили а ті орки котрі на берегу висадились іх ракам на корм відправили
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04.03.2025 18:00 Ответить
Цен добре. Але чому не вдарити по штурмових групах ще на протилежному березі? Навіщо чекати на десант ворога?
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04.03.2025 18:04 Ответить
ну десант 6 рил на човні ну дроном глушанули човник а потім мінометка тренувалсь
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04.03.2025 18:12 Ответить
Ага , в Новеньке у нас на Сумщині теж зайшло 5 (!!!!) рил і тепер всілякі речники заявляють щось мутне (типу сіра зона, там 15 людей колись жило, воно не важливе) бо правду не хочеться казати.
Ладно ще між островами в дельті а то біля обох мостів .
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04.03.2025 18:45 Ответить
Були морози, може по льоду лізли.
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04.03.2025 18:04 Ответить
Я так розумію, що Ви хоч зараз на місце сирка. І як рванете аж до Волги))
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04.03.2025 18:17 Ответить
без техники єто суицидники,у них по суше с норм логистикой уже не ахти а еще и днепр форсировать единственое обьяснение
"Планова утилізація русні на лівому березі ВТ.
Попри відсутність результатів, ворог планово утилізує свою піхоту, для того щоб напрямок не став 2 лінією і не припинили платити 200к рублів."
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04.03.2025 18:04 Ответить
Сподіваюсь, 3,14-рам не просто перешкоджають перебратися через річку, а що ніхто з них не повернувся на лівий берег і ними зараз ласують дніпровські соми.
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04.03.2025 18:23 Ответить
Це дуже добре, бо тут кацапо-гнид можна знищувати безкінечно довго і багатоале якщо це робити розумно!
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04.03.2025 20:12 Ответить
 
 