Россия пытается пересечь Днепр в четырех местах на Херсонщине, - Прокудин

Российские войска пытаются пересечь реку Днепр в четырех местах на Херсонщине, пытаясь захватить плацдарм и укрепить свои претензии на часть территории.

Об этом сообщил в интервью для "The Guardian" начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Прокудина, Россия пытается создать "фактическое присутствие" на правом берегу Днепра, чтобы подкрепить свои требования на территории Херсонщины во время будущих переговоров. Их цель - захватить хотя бы одно село на правом берегу, что позволит им представить эти территории как часть своих завоеваний. Однако на данный момент российские попытки не увенчались успехом, и украинские войска продолжают удерживать свои позиции.

Российские наступления фиксируются на нескольких ключевых участках: через болотистые острова в устье Днепра, на востоке Херсона возле Антоновского и железнодорожного мостов, а также в селах Львово и Змиевка, расположенных на юго-западе от города. Каждая из этих точек является стратегически важной для контроля над правым берегом и дальнейших действий российских войск.

Как отмечается, в период с 24 февраля по 2 марта 2025 года россияне уже 7 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, однако украинские силы остаются на местах и удерживают оборону. Впрочем, напряженность на линии фронта растет, поскольку российские войска продолжают вести операции, несмотря на значительные потери.

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