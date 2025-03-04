Трамп все еще привержен подписанию соглашения об ископаемых с Украиной, - Вэнс
США не исключают возможности подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей США, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя перспективы подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной, Вэнс сказал, что Вашингтон все еще надеется на подписание этого документа.
"Да, конечно, я верю, что соглашения о полезных ископаемых можно достичь. И я думаю, что президент все еще привержен этому соглашению о полезных ископаемых. Я думаю, что мы уже услышали некоторые позитивные сигналы, но конечно, до сих пор не получили подпись от наших друзей в Украине", - сказал вице-президент США.
Политик назвал соглашение о минералах "важной частью политики президента" США Дональда Трампа.
"Президент (Трамп. - Ред.) просто пытается удостовериться, что американский народ получит справедливую сделку, одновременно гарантируя, что мы имеем доступ к полезным ископаемым и ресурсам, которые являются очень важными для экономики в будущем", - сказал Вэнс.
Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США, в частности готова на подписание соглашения по полезным ископаемым. И надеется, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.
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ублюдок тампонприказал перекрыть военную помощь для Украины эти еврейские скотыамерикосы явно желают построить нечто вроде РейхаРая в США и править вечно...имеем опять и снова.. те же грабли...но вид сбоку..
Характер плана - Кто не согласен с планом Трампа тот проигрывает войну.
План Трампа заключается в следующем. Для Украины - Украина и США заключают договор о редкоземельных ресурсах. После подписания этого договора США распространяют на Украину свое экономическое влияние. Это и есть гарантии безопасности для Украины со стороны США. Если Рашка сунется в пространство влияния США, она будет иметь дело непосредственно с США.
Для Рашки
Остановка боевых действий на линии разграничения и возможный откат российских войск из территории херсонской и запорожской области.
Трамп неоднократно призывал Зеленского принимать позицию США как можно быстрее. Причина кроется в следующем - Чем раньше Украина подпишет договор, тем больше США будут оказывать военной помощи. Чем больше будет поддержка ВСУ, тем меньше украинские войска будут экономить на боеприпасах и больше сохранят жизней солдат и территорий.
Для Рашки - Если рашисты не соглашаются с планом Трампа, США открывают безграничный поток оружия Украине что позволит ВСУ не только остановить рашистов, а и отбросить их до границ 2014, а возможно и до границ 1991 года. США могут увеличить помощь в сто кратном размере и в кремле это понимают.
З.І. Ну ви я так розумію нам пропонуєте вірити тільки в добрі наміри Трампа ? бо ні гарантії ні якої допомоги в договорі прописано не буде ?
И да, корыто отберут у олигархов и прочего сброда - и это тоже правильно.
рашисты не соглашаются с планом Трампа, США открывают безграничный поток оружия Украине
Ну вы молодец.
Такой бред писать и даже не улыбнуться
Як і його облізлий коханець, теж палко любить чуже добро!
https://www.youtube.com/watch?v=fCxTsE89trY
ді Джей крутить дискотеки
ой , а він Гей Джі, тьфу
контролюється різними нафтовими шейхами, китайцями, рашкою , ну і відповідно - глобалістами (до яких має відношення дем.партія США). Ось саме чому пішов весь цей кіпіш з боку Трампа.