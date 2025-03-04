РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11530 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
1 660 33

Трамп все еще привержен подписанию соглашения об ископаемых с Украиной, - Вэнс

Вэнс о соглашении по полезным ископаемым

США не исключают возможности подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей США, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя перспективы подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной, Вэнс сказал, что Вашингтон все еще надеется на подписание этого документа.

"Да, конечно, я верю, что соглашения о полезных ископаемых можно достичь. И я думаю, что президент все еще привержен этому соглашению о полезных ископаемых. Я думаю, что мы уже услышали некоторые позитивные сигналы, но конечно, до сих пор не получили подпись от наших друзей в Украине", - сказал вице-президент США.

Читайте также: Трамп сказал, что соглашение с Украиной о редкоземельных металлах "не мертво"

Политик назвал соглашение о минералах "важной частью политики президента" США Дональда Трампа.

"Президент (Трамп. - Ред.) просто пытается удостовериться, что американский народ получит справедливую сделку, одновременно гарантируя, что мы имеем доступ к полезным ископаемым и ресурсам, которые являются очень важными для экономики в будущем", - сказал Вэнс.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США, в частности готова на подписание соглашения по полезным ископаемым. И надеется, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.

Читайте также: Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых, - Шмыгаль

Автор: 

соглашение (1306) США (26489) ископаемые (118) Джей Ди Вэнс (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Перемалюй свій прапор, кацапчику, на триколорний. План трампа-в зливанні України путіну.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:08
+6
Зараз ділова репутація у США на такому рівні, що більш надійно підписати якусь угоду з циганами на вокзалі.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:13
+5
Якась кремлівська прутня
показать весь комментарий
04.03.2025 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я за вам так бігла, так бігла, щоб сказати наскільки ви мені не потрібні))
показать весь комментарий
04.03.2025 20:00 Ответить
ага верим верим после того как ублюдок тампон приказал перекрыть военную помощь для Украины эти еврейские скоты америкосы явно желают построить нечто вроде Рейха Рая в США и править вечно...имеем опять и снова.. те же грабли...но вид сбоку..
показать весь комментарий
04.03.2025 20:03 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2025 20:39 Ответить
Позиция США начала прояснятся.

Характер плана - Кто не согласен с планом Трампа тот проигрывает войну.

План Трампа заключается в следующем. Для Украины - Украина и США заключают договор о редкоземельных ресурсах. После подписания этого договора США распространяют на Украину свое экономическое влияние. Это и есть гарантии безопасности для Украины со стороны США. Если Рашка сунется в пространство влияния США, она будет иметь дело непосредственно с США.

Для Рашки

Остановка боевых действий на линии разграничения и возможный откат российских войск из территории херсонской и запорожской области.

Трамп неоднократно призывал Зеленского принимать позицию США как можно быстрее. Причина кроется в следующем - Чем раньше Украина подпишет договор, тем больше США будут оказывать военной помощи. Чем больше будет поддержка ВСУ, тем меньше украинские войска будут экономить на боеприпасах и больше сохранят жизней солдат и территорий.

Для Рашки - Если рашисты не соглашаются с планом Трампа, США открывают безграничный поток оружия Украине что позволит ВСУ не только остановить рашистов, а и отбросить их до границ 2014, а возможно и до границ 1991 года. США могут увеличить помощь в сто кратном размере и в кремле это понимают.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:00 Ответить
И теперь становится понятно почему и кому выгодно затягивать процесс подписания договора между Украиной и США. Это Рашка и украинские барыги которые боятся что о них корыто отберут
показать весь комментарий
04.03.2025 20:05 Ответить
Якась кремлівська прутня
показать весь комментарий
04.03.2025 20:07 Ответить
Перемалюй свій прапор, кацапчику, на триколорний. План трампа-в зливанні України путіну.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:08 Ответить
Не удивительно что прономерованные вылезли.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:11 Ответить
Тобто гарантій нема ? Бо з керівництвом Афганістану був підписаний такий самий договір о копалинах , і мабуть так само обіцяли їх захистити від талібів. І що ?
показать весь комментарий
04.03.2025 20:11 Ответить
Не был подписан договор между США и Афганистаном. Переговоры велись но афганское правительство начало быковать из за чего США послали их нахер. Прежде чем эту пургу нести - углубить и изучи суть дела
показать весь комментарий
04.03.2025 20:14 Ответить
А ось читаю що афганці погодилися , а Трамп почав перемовини таємні с талібами ...

З.І. Ну ви я так розумію нам пропонуєте вірити тільки в добрі наміри Трампа ? бо ні гарантії ні якої допомоги в договорі прописано не буде ?
показать весь комментарий
04.03.2025 20:17 Ответить
Это уже галимые оправдания от бородатых. Не зря талибы в Кремле почетные гости.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:18 Ответить
Нет пля - Я так как ты предлагаю верить Талибам которые на поклон в Кремль ездят
показать весь комментарий
04.03.2025 20:30 Ответить
В якому я місці пропонував вірити талібам ?
показать весь комментарий
04.03.2025 20:33 Ответить
Если это действительно так, с этим можно согласится.
И да, корыто отберут у олигархов и прочего сброда - и это тоже правильно.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:14 Ответить
а ти це сам придумав чи тобі приснилось?
показать весь комментарий
04.03.2025 20:19 Ответить

рашисты не соглашаются с планом Трампа, США открывают безграничный поток оружия Украине
Ну вы молодец.
Такой бред писать и даже не улыбнуться
показать весь комментарий
04.03.2025 20:23 Ответить
Такі методички були популярні до виборів у США, мовляв зараз Трамп отримає від Путіна відмову закінчувати війну, і потім ображений Трамп яяяяк завалить Україну зброєю, ух...Але писати таке зараз, коли вже ясно що Трамп працює на Кремль, а його заяви повністю повторюють наративи російської пропаганди - ну це вже моветон)))
показать весь комментарий
04.03.2025 20:41 Ответить
Позиция США понятна. Трамп ещё до выборов заявил на весь мир, что он остановит войну за 24 часа. Когда он уже стал Президентом и получил больше информации, то понял, что за 24 часа ничего не получится. Потом он начал называть новые сроки окончания войны. А ведь так хочется получить Нобелевскую премию мира. Он прощупал по телефону позицию путлера, потом были встречи его представителей с посланниками путлера в Эль-Рияде и Стамбуле. И там, и там он был послан на три буквы. Как можно повлиять на путлера? "Адскими" санкциями для путлера и увеличением оказания военной и финансовой помощи Украине. Но это накладно. А как можно повлиять на Украину? Да запросто: лишить Украину военной и финансовой помощи! Вот и весь план: фактически, без затрат, давить на более слабую сторону, фактически, выкручивая ей руки, шантажируя её. И всё - обещание закончить войну выполнено! Нобелевскую премию мира в студию! И тут никакую роль не играли ни военный "прикид" Зеленского с тризубом во время его визита в Вашингтон, ни пока не подписанное соглашение о редкоземельных металлах, ни эмоциональная реакция Зеленского во время специально устроенного шоу в Белом доме.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:26 Ответить
Трамп і Венс ідуть лісом Спершу вибачення. "Ну що падлюки? Грошей захотіли? Гівна вам на лопаті, жебракам!" (Митець)
показать весь комментарий
04.03.2025 20:00 Ответить
Трамп все ще відданий підписанню угоди про копалини з Україною

Як і його облізлий коханець, теж палко любить чуже добро!
показать весь комментарий
04.03.2025 20:01 Ответить
Нова пісня про любов трампа і путіна.

https://www.youtube.com/watch?v=fCxTsE89trY

показать весь комментарий
04.03.2025 20:06 Ответить
Напомню что произошло между США и Афганистаном. США предложили правительству Афганистана подписать договор о редкоземельных металлах. Но так как правительство Афганистана было по уши в коррупции, они не могли сложить цену этим ресурсам после чего США махнули рукой и сказали - идите вы нахер. Все помнят чем это закончилось для афганского народа?
показать весь комментарий
04.03.2025 20:10 Ответить
Зараз ділова репутація у США на такому рівні, що більш надійно підписати якусь угоду з циганами на вокзалі.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:13 Ответить
Ді Джей він такий
ді Джей крутить дискотеки
ой , а він Гей Джі, тьфу
показать весь комментарий
04.03.2025 20:14 Ответить
Американці - це мародери. Американські чмоні ніяк не можуть забути про українські корисні копалини. Коли вони обнулять доллар, то справжньою цінністю будуть ресурси. Америка - це таке ж лайно, що й рашка, вони також не проти когось пограбувати. Хочуть скористатись війною, щоб обдерти українців, які й так потерпають від війни. І бажання "велічія" їх об'єднує, тому трампону легко знайти спільну мову з ******. Пора зрозуміти, що США не партнери і використовують Україну у своїх геополітичних і економічних інтересах. Треба розраховувати на тих, хто має справжній інтерес в тому, щоб Україна вистояла.
показать весь комментарий
04.03.2025 20:23 Ответить
Таку ж угоду він уклав з урядом Афганістану, а потім здав його талібам. Див. https://expert.in.ua/world/03032025-tramp-i-strategiya-provalu-yak-jogo-ugoda-pro-kopalyny-ne-vryatuvala-afganistan/
показать весь комментарий
04.03.2025 20:39 Ответить
давай обіцяний стійкий мир, потім будуть копалини!
показать весь комментарий
04.03.2025 20:44 Ответить
Та ми й не сумніваємось, що Трамп відданий нашим копалинами
показать весь комментарий
04.03.2025 20:47 Ответить
Скоріше за все ці копалини Зеля передав компанії "Блекрок", яка начебто (?)
контролюється різними нафтовими шейхами, китайцями, рашкою , ну і відповідно - глобалістами (до яких має відношення дем.партія США). Ось саме чому пішов весь цей кіпіш з боку Трампа.
показать весь комментарий
04.03.2025 21:06 Ответить
Давайте я вгадаю. А щоб він погодився, Зеленському потрібно його в дупу розцілувати і підписати капітуляцію України?
показать весь комментарий
04.03.2025 23:54 Ответить
"друзів"?та **** з такими друзями як венс і трамп ворогів не треба
показать весь комментарий
05.03.2025 10:09 Ответить
 
 