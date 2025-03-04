Трамп все еще привержен подписанию соглашения об ископаемых с Украиной, - Вэнс

США не исключают возможности подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей США, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя перспективы подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной, Вэнс сказал, что Вашингтон все еще надеется на подписание этого документа.

"Да, конечно, я верю, что соглашения о полезных ископаемых можно достичь. И я думаю, что президент все еще привержен этому соглашению о полезных ископаемых. Я думаю, что мы уже услышали некоторые позитивные сигналы, но конечно, до сих пор не получили подпись от наших друзей в Украине", - сказал вице-президент США.

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Политик назвал соглашение о минералах "важной частью политики президента" США Дональда Трампа.

"Президент (Трамп. - Ред.) просто пытается удостовериться, что американский народ получит справедливую сделку, одновременно гарантируя, что мы имеем доступ к полезным ископаемым и ресурсам, которые являются очень важными для экономики в будущем", - сказал Вэнс.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США, в частности готова на подписание соглашения по полезным ископаемым. И надеется, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.

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