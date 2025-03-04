Зеленский рассказал, что будет с помощью от США: Сейчас не 2022 год, сейчас наша устойчивость выше. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о будущем американской помощи Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.
"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки?
Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Тем более, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны.
Конечно, мы в Украине не одну неделю получали разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи. Была остановка гуманитарной помощи, энергетической помощи. Также была уже и остановка военной помощи - в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы - успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у тебе особливо...рейтинг росте
а як там військові - пофігу
В дипломатии есть понятие "твоему народу ракеты к патриоту надо? тогда на колени и соси".
І
помолитисьпоголитись не дають!
Неначе люди подуріли...
1. Первая каденция у Трампона-- было 4 (четыре) года чтобы дать помощь Украине и пенделя Вове Путину и как и что и где ответ все по нулям....я о Событиях с февраля 2014 года и после...
2. До выборов не были качели гойдалки Конгресса США Палата представителей с выделением и прокатыванием в ноль вопроса о выделении Украине 50 млрд долларов США.. кто давал фасс и атасс Трампон... И вопрос ---а каким боком тогда был Вова в костюме или нет и в Оральном кабинете склока случилась...
3. А отказ США еще до встречи с Зеленским в Оральном кабинете признавать факт целостности территорий Украины по голосованию резолюций в ООН и G 7??Название войны в конфликт а прямые обвинения Вовы в диктатуре желании продолжать войну а переставить с ног на голову утверждение что в войне виновата НЕ РОССИЯ ОНА ЖЕРТВА А УКРАИНА???!!!
4. Полагаю -что встреча Вовы и тампона с бандой---это была пиар акция- вишенка на тортике в комбинации Россия США тампон +ху..ло любофЪ компромат хозяин и агент.. Банда не учла одного что Вова пошлет их нафуй) что вызвало у неадекватного старого придурка тампона приступ истерии ..
О, так! Це було незабутньо, коли дєрьмаку ДВІЧІ довелося їздити до США на прикінці 2023-го року, щоб точно впевнитись, що допомога Україні ухвалена до різдвяних канікул не буде.
Та й цього разу спочатку дєрьмак зі Стефанішиною поїхали, "налагодили стосунки з новою Адміністрацією", а коли, після цього, у США сказали, що візит найвеличнішого не бажаний, то той же дєрьмак наполіг на візиті неголоного янєлоха до Білого Дому.
В усякому разі, у мене складається саме така думка, що заснована на інформації з відкритих джерел.
Ну а наступна фраза - просто шедевральна:
"Зараз не 2022 рік. Зараз наша стійкість вище." Джерело: https://censor.net/ua/n3539244
Тобто до 2022-го потужно-незламної стікості не було? А до 2019-го була, бо йухло відкрито напасти не наважувалось. Невже найвеличніше стало "клятим порохоботом"?
втомився від війни, бідося?
Подписание договора между США и Украиной это первый шаг к реальному противостоянию с коррупцией. Если Зеленский боится подписывать из за угроз местной мафии, он должен передать этот процесс другим лицам
- Рядовой Иванов ! Вот тебе кирпич - собьёшь самолет противника!
(Тот в изумлении)
- Как? Кирпичом?! Cамолет?!
- Иванов, ты же коммунист!
(Солдат, переламывая кирпич об колено на 2 части)
- Я собью два самолета!
Один вже відбувся.Чекаємо на другий!..)
згорів сарай, гори і хата!
А нелох хай потужно посидить у бункері,і не вилазить,як в перші тижні зміни характеру війни.
Поки що.
- Так а що по конкретним результатам?
- Я ж кажу, підтримка, незламність, дискусії, спільнота!
Разом - ми сильна нація!
А всим і піндосам теж
за базарза слова треба відповідати!
Такого зараз тобі не дозволять.
Залужний. Вибори.
не поспішай. все одно гідної допомоги не буде. бо це такий задум супермільярдера, що поводив себе Президентом США. не вважайте інших дурними.