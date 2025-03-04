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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Зеленский рассказал, что будет с помощью от США: Сейчас не 2022 год, сейчас наша устойчивость выше. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о будущем американской помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки?

Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Тем более, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны.

Конечно, мы в Украине не одну неделю получали разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи. Была остановка гуманитарной помощи, энергетической помощи. Также была уже и остановка военной помощи - в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы - успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Маск о заявлении Зеленского относительно Трампа: Важны действия, а не слова

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) помощь (7773)


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Топ комментарии
+27
по марафету будеш говорити що все добре
у тебе особливо...рейтинг росте
а як там військові - пофігу
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04.03.2025 20:07
+19
Хз, знову вечірні понти, а вдень вже й до співпраці готовий. 😳
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04.03.2025 20:08
+17
Вихованим на Кварталі не зрозуміти
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04.03.2025 20:14
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Правила форума Совет форумчан
Ви кажете те, що вигідно Путіну.
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04.03.2025 20:08 Ответить
шизофренік приймай пігулки,у тебе загострення.
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04.03.2025 20:08 Ответить
Ну в бункере тихо и спокойно жить под юбкой Ермака!
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04.03.2025 20:06 Ответить
по марафету будеш говорити що все добре
у тебе особливо...рейтинг росте
а як там військові - пофігу
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04.03.2025 20:07 Ответить
Хз, знову вечірні понти, а вдень вже й до співпраці готовий. 😳
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04.03.2025 20:08 Ответить
Ні. Тільки в Кривому Розі.
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04.03.2025 20:13 Ответить
Падло, йди до Трампа проси вибачення! Досить гробити народ України!
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04.03.2025 20:09 Ответить
За що?
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04.03.2025 20:10 Ответить
Вихованим на Кварталі не зрозуміти
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04.03.2025 20:14 Ответить
Ти не відповів на питання.
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04.03.2025 20:19 Ответить
З якого дива Ви вирішили, що з вами хтось хоче розмовляти? Дивіться марахфона не відволікайтесь.
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04.03.2025 20:22 Ответить
Що ж, відповіді немає...
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04.03.2025 20:32 Ответить
Звісно нема - в методичках їм ще не прописали ...))
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04.03.2025 20:34 Ответить
За те, щоб у військових була зброя, "патріот" недоброблений! Як немає клепки своєї зробити. Свою "гордість" і "потужність" можеш собі до дупи засунути.
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04.03.2025 20:17 Ответить
Тобто Зеленський має вибачитись за те, що агент Кремля Трамп блокує допомогу Україні ще починаючи із 2924 року?
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04.03.2025 20:18 Ответить
Ще раз повторюю для недолугих. Політику залиш до кращих часів. Військовим треба працювати чимось. Від "стійкості" вже нудить всіх і від балачок про неї. Годі.
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04.03.2025 20:21 Ответить
Це все зрозуміло, але як вибачення зможуть переконати завербованого агента Кремля надати Україні зброю, якщо його мета - припинити постачання Україні зброї?
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04.03.2025 20:24 Ответить
Дупу твою йому віддамо, за те, щоб були снаряди й інше. Й щоб х....ні не писав
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04.03.2025 20:27 Ответить
Тобто ти вважаєш, що моя дупа допоможе Трампу надати Україні зброю? І хто з нас після таких ідіотських заяв є шизофреніком?
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04.03.2025 20:29 Ответить
Твоя не допоможе, вона нах нікому не треба. Але прошу, стули пельку, від твоєї стійкості правда нудно
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04.03.2025 20:31 Ответить
Ти ж щойно казав, що це допоможе нам зі зброєю. Вже ні?
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04.03.2025 20:31 Ответить
Тільки шизофренік може називати президента США агентом *******,лікуйся істота.
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04.03.2025 20:21 Ответить
Президент США є агентом Кремля, так.
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04.03.2025 20:22 Ответить
Ти шизофренік,я вже зрозумів,вас тут багато,спробуй лікуватися.
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04.03.2025 20:24 Ответить
Це добре, що ти такий вумний. Трамп ще перед виборами обіцяв не давати Україні жодного цента, і зараз просто виконує свою передвиборчу обіцянку, надаючи Росії перевагу у загарбницькій війні з Україною.
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04.03.2025 20:26 Ответить
Шизік,розповідай це собі подібним, мені не цікаві твої марення.
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04.03.2025 20:28 Ответить
Це не марення, Трамп заявляв що не дасть Україні ні цента. Це факт.
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04.03.2025 20:30 Ответить
Зникни шибзік
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04.03.2025 20:32 Ответить
Цікаво, що ти заперечуєш реальність. Трамп обіцяв, що не дасть нам зброї.
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04.03.2025 20:33 Ответить
Доведи шизік свої фантазії
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04.03.2025 20:46 Ответить
Ще раз тобі кажу, козел "патріотичний" - позасовуйте собі до дупи оті вибрики. Мені пох, хто той трамп, шмамп і інше. Мене цікавить тільки факт наявності зброї на передовій. Крапка.
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04.03.2025 20:25 Ответить
На передовій зброя є, не переживай. Але її надав Байдені та європейські партнери, Трамп не надав Україні зброї і не збирається.
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04.03.2025 20:27 Ответить
За "с*ка б**ть" в овальному кабінеті, і багато чого іншого. Він давно веде себе як кончене било, ви що не бачили як він матюкався в інтерв'ю журналістам. Жлобяча суть лізе все більше і більше.
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04.03.2025 20:19 Ответить
За те що не зашморгнувся і досі
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04.03.2025 20:30 Ответить
В дипломатии нет понятия "за що" - это не пацанские разборки в подворотне.
В дипломатии есть понятие "твоему народу ракеты к патриоту надо? тогда на колени и соси".
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04.03.2025 21:00 Ответить
Прикол в том, что это не поможет. Зря отсосешь)
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04.03.2025 21:02 Ответить
Тєло, а чого від тебе так лаптями тхне?
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04.03.2025 20:52 Ответить
Пачіму в каментаріях такоой негатіфф.
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04.03.2025 20:10 Ответить
Лікар все розповість! За кордоном медицина розвинута
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04.03.2025 20:22 Ответить
...Робота тяжкая, ніколи
І помолитись поголитись не дають!
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04.03.2025 20:10 Ответить
Село неначе погоріло
Неначе люди подуріли...
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04.03.2025 20:34 Ответить
Стіикість вища - але ракет до Петріотів ***** - вони є в США а Трамп як картяр починає банкувати
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04.03.2025 20:10 Ответить
"Военачальник" знает о чем говорит: будем "Пэтриоты" и далее по списку, стойкостью заряжать...
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04.03.2025 20:13 Ответить
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04.03.2025 20:13 Ответить
Ну дійсно - куди поспішати ? Це ж не в США , а тут ...
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04.03.2025 20:36 Ответить
В 2022 году, Зелька, с детства смотревший фильмы про войну и немцев, устроил Украине "не поддавайтесь на правакации" катастрофу 1941 года. Сейчас пианист столкнулся со своим пророссийским клоном-миротворцем Трампом. Разводителем и отводителем войск с наших территорий.
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04.03.2025 20:14 Ответить
А "усувалка" , в тебе , за 6 років , ніяк не виросте ...
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04.03.2025 20:37 Ответить
Сам наполеончік в бій поведе. Тільки не далеко...
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04.03.2025 20:16 Ответить
Та, да. Незламність потужно зростає від опитування до опитування
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04.03.2025 20:16 Ответить
Хронология Трампа во власти И Упущенные возможности США
1. Первая каденция у Трампона-- было 4 (четыре) года чтобы дать помощь Украине и пенделя Вове Путину и как и что и где ответ все по нулям....я о Событиях с февраля 2014 года и после...
2. До выборов не были качели гойдалки Конгресса США Палата представителей с выделением и прокатыванием в ноль вопроса о выделении Украине 50 млрд долларов США.. кто давал фасс и атасс Трампон... И вопрос ---а каким боком тогда был Вова в костюме или нет и в Оральном кабинете склока случилась...
3. А отказ США еще до встречи с Зеленским в Оральном кабинете признавать факт целостности территорий Украины по голосованию резолюций в ООН и G 7??Название войны в конфликт а прямые обвинения Вовы в диктатуре желании продолжать войну а переставить с ног на голову утверждение что в войне виновата НЕ РОССИЯ ОНА ЖЕРТВА А УКРАИНА???!!!
4. Полагаю -что встреча Вовы и тампона с бандой---это была пиар акция- вишенка на тортике в комбинации Россия США тампон +ху..ло любофЪ компромат хозяин и агент.. Банда не учла одного что Вова пошлет их нафуй) что вызвало у неадекватного старого придурка тампона приступ истерии ..
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04.03.2025 20:17 Ответить
Ну на...посилати можна коли можеш дати звіздюлєй,або хоча б втекти.
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04.03.2025 20:25 Ответить
Як завжди - якісь уривки підсвідомості.
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04.03.2025 20:20 Ответить
"...і вже був прецедент зупинки допомоги." Джерело: https://censor.net/ua/n3539244

О, так! Це було незабутньо, коли дєрьмаку ДВІЧІ довелося їздити до США на прикінці 2023-го року, щоб точно впевнитись, що допомога Україні ухвалена до різдвяних канікул не буде.
Та й цього разу спочатку дєрьмак зі Стефанішиною поїхали, "налагодили стосунки з новою Адміністрацією", а коли, після цього, у США сказали, що візит найвеличнішого не бажаний, то той же дєрьмак наполіг на візиті неголоного янєлоха до Білого Дому.
В усякому разі, у мене складається саме така думка, що заснована на інформації з відкритих джерел.

Ну а наступна фраза - просто шедевральна:
"Зараз не 2022 рік. Зараз наша стійкість вище." Джерело: https://censor.net/ua/n3539244

Тобто до 2022-го потужно-незламної стікості не було? А до 2019-го була, бо йухло відкрито напасти не наважувалось. Невже найвеличніше стало "клятим порохоботом"?
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04.03.2025 20:20 Ответить
Стійкість, мабуть, вимірюється у подушках, на яких вкраїнчики вишивають бісером це неголене рило...
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04.03.2025 20:21 Ответить
Нельзя прогибаться под эту фашистскую клику. Трамп торопится потому, что через 2-3 месяца у Ирана должно появиться ядерное оружие, а Трамп очень рассчитывает на путина в помощи с остановкой иранской ядерной программы. ИИначе Израилю придется наносить удар по иранским ядерным и военным объектам с втягиванием Америки в войну с Ираном и косвенно Россией. Вот Трамп и бесится, пытаясь уговорить или заставить Зеленского поскорее капитулировать. Трамп - аморальный барыга, готовый продать даже Америку за ИИзраиль.
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04.03.2025 20:24 Ответить
Чем раньше Украина подпишет этот договор, тем больше сохранится жизней украинцев и территорий.
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04.03.2025 20:27 Ответить
а, ти все тулиш капітуляцію.
втомився від війни, бідося?
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04.03.2025 20:39 Ответить
Да вы уж как-то определитесь... То Трамп - "агент Краснов" и выполняет все поручения кремля, то Трамп рассчитывает на помощь рф с Ираном...
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04.03.2025 20:31 Ответить
Главное не повторить ошибку Афганистана. Им тоже США предлагали сделку по редкоземельным ресурсам и там тоже повылазили местные барыги которые начали носом крутить и всячески затягивать процесс подписания после чего США послали нахер назвав правительство Афганистана коррумпированными шлюхами. Все помнят чем это все закончилось? А могло бы быть по другому.

Подписание договора между США и Украиной это первый шаг к реальному противостоянию с коррупцией. Если Зеленский боится подписывать из за угроз местной мафии, он должен передать этот процесс другим лицам
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04.03.2025 20:25 Ответить
Нечто, очень похожее, уже было: "Командир, закончились патроны! Но ты же коммунист! И пулемет застрочил снова..."(с).
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04.03.2025 20:25 Ответить
На фронте. Командир - бойцу:

- Рядовой Иванов ! Вот тебе кирпич - собьёшь самолет противника!

(Тот в изумлении)

- Как? Кирпичом?! Cамолет?!

- Иванов, ты же коммунист!

(Солдат, переламывая кирпич об колено на 2 части)

- Я собью два самолета!
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04.03.2025 20:31 Ответить
" Україна й Америка заслуговують на поважний діалог",-
Один вже відбувся.Чекаємо на другий!..)
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04.03.2025 20:26 Ответить
так, а шо робить?
згорів сарай, гори і хата!
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04.03.2025 20:41 Ответить
Міняти переговорника!
А нелох хай потужно посидить у бункері,і не вилазить,як в перші тижні зміни характеру війни.
Поки що.
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04.03.2025 20:52 Ответить
- Стійкість, потужність, діалог, самміт...
- Так а що по конкретним результатам?
- Я ж кажу, підтримка, незламність, дискусії, спільнота!
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04.03.2025 20:28 Ответить
кластери, гарантії, зворотний зв'язок...
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04.03.2025 20:42 Ответить
трудно быть партнером с тем, кто этого не хочет. США нужно не это. Им нужна капитуляция.
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04.03.2025 20:31 Ответить
Правильно Володимере Олександровичу!
Разом - ми сильна нація!
А всим і піндосам теж за базар за слова треба відповідати!
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04.03.2025 20:40 Ответить
Головне щоб ти не здав безкоштовно рідкоземи і не підписав капітуляцію з ******** трампістами прокацапськими підорасами.
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04.03.2025 20:40 Ответить
Скільки на цензорі ******** ублюдків ,які хочуть капітуляції України перед ****** і фашистом трампом....
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04.03.2025 20:43 Ответить
Из какого окопа пишешь победун?
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04.03.2025 20:45 Ответить
А ти , ухилянт , думаєш так і відсидітись ?
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04.03.2025 20:47 Ответить
А ты кто такой чтобы ухылянтом меня называть? Вместе с Сашком из соседнего окопа строчишь?
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04.03.2025 21:01 Ответить
Все просрав зі своїм "відповідником", а тепер всі мають виправляти цього йолопа тупість і некомпетентність.
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04.03.2025 20:46 Ответить
Дональд сьогодні вже пробує Канаду і Мексику тарифами нагнути тупориле бидло насравши на всі договори і асоціацію NAFTA)) з ким там і що можна підписувати?))) вони гірші за *****
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04.03.2025 20:46 Ответить
Звісно не 2022,і навіть не 2019 коли можна було відводити війска,щоб рашисти безперешкодно зайшли в Київ,Енергодар,Маріуполь,Херсон.
Такого зараз тобі не дозволять.
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04.03.2025 20:48 Ответить
Здогадуюсь, що епізод з Овального кабінету є операцією прикриття російського шпигуна. Бо як так сталось, що "герой" розмінування Чонгару став так стрімко найбільшим українським патріотом? Доречі, а хто рахує його рейтинги?

Залужний. Вибори.
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04.03.2025 21:04 Ответить
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04.03.2025 21:18 Ответить
Та хто ще цього безтолкового мудака слухає.
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04.03.2025 21:21 Ответить
Абсолютна дурість надіятись на те що рашка просто зупиниться зараз по лінії зіткнення.Шо пуйло пред'явить свому болотному рашобидлу?Жодна ціль так званого сво не виконана-ЗСУ стоїть на територіях 4 областей,які рашонацисти внесли в свою конституцію,армія України прокачана зброєю в рази більше ніж до війни,денацифікація так звана не відбулась-Азов і інші організації правого спрямування продовжують воювати на фронті,декомунізація продовжується,витіснення рашоязика і рашоцеркви теж в процесі.Трампону просто треба перекласти свій обсерон з швидким миром на когось іншого.От вони і вибрали для цього Зеленського.Хоча це все рівно з часом вспливе і рижому клоуну доведеться відповідати за гнилий базар.
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04.03.2025 22:05 Ответить
нічого ви не бачили ніяких ризиків (припинення байденовської допомоги), тому дєрмакло повезло до Анального кабінету.там все ж таки відбулося неймовірне, але дєрьмаку треба закріпити результат приниженням та кабалою.
не поспішай. все одно гідної допомоги не буде. бо це такий задум супермільярдера, що поводив себе Президентом США. не вважайте інших дурними.
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04.03.2025 22:07 Ответить
І в 2022 році могли б бути більш готові до війни, якби Зеленський не тягнув півтора роки з підписанням військового бюджету, не зупинив ракетну програму, не закатав гроші країни в асфальт на сході та півдні... Але маємо, що маємо. Тепер мусимо тримати єдність...
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04.03.2025 22:46 Ответить
Балаболы.
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05.03.2025 00:44 Ответить
 
 