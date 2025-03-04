Зеленский рассказал, что будет с помощью от США: Сейчас не 2022 год, сейчас наша устойчивость выше. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о будущем американской помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки?

Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Тем более, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны.

Конечно, мы в Украине не одну неделю получали разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи. Была остановка гуманитарной помощи, энергетической помощи. Также была уже и остановка военной помощи - в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы - и военные, и специальные службы - успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год. Сейчас наша устойчивость выше. Мы имеем средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны", - сказал Зеленский.

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