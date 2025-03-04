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Новости Боевые действия на востоке
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Войска РФ не скрывают, что истощаются на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация на Покровском направлении: россиянам не хватает живой силы

Российские войска признают то, что они истощаются на Покровском направлении, несмотря на их попытки продвинуться дальше. Их приоритетом остается захват Покровска Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает давить на ряде направлений. По-прежнему основным направлением остается Покровское, затем идет Новопавловское, и актуальными остаются попытки ДРГ продвинуться на Купянском направлении. Основные усилия все же направлены на Покровск. Стратегическая задача россиян, в принципе, понятна. На юге это обойти Покровск с запада, на востоке - это выстроить такие большие "клещи" вокруг Константиновки. Но обе задачи - далеки от выполнения. Ведь на том же Покровском направлении, которое является для россиян основным, мы видим, что россияне истощаются. И они этого не скрывают", - рассказал он.

По его словам, в армии РФ не хватает людей, техники и КАБов на этом направлении.

"Насколько у них пропаганда распространена, но отдельные их персонажи не могут это скрыть и постоянно вспоминают, что, мол, да, у нас не хватает личного состава, дронов, КАБов", - добавил Трегубов.

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Автор: 

армия РФ (19106) ОСГВ Хортица (338) Донецкая область (9557) Покровский район (522) война в Украине (3598)


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Черговий копіум?
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04.03.2025 20:25 Ответить
Дышем глубже, потужність скоро еще подвезут первый сорт завтра утром
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04.03.2025 20:44 Ответить
Тому рашистам і потрібен мир на декілька місяців щоб зібрати сили
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04.03.2025 20:34 Ответить
На пару років.
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04.03.2025 21:10 Ответить
То така військова хитрість , пильність присипляють, не видись коли не приховують.
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04.03.2025 21:03 Ответить
Неприхвано розкидають руки, ноги та інші частини кацапоїдів, годуючи безпритульних тваринок.
Таке відео трампу б сподобалось.
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04.03.2025 21:12 Ответить
 
 