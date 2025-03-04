13 тысяч человек остаются в Константиновке, полиция увеличила количество групп для эвакуации

По состоянию на сейчас в Константиновке Донецкой области остается около 13 тысяч жителей. Полиция увеличила количество групп "Белый ангел" для эвакуации людей из города.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Константиновке: из-за российского террора полиция увеличила количество групп "Белый ангел" и парамедиков. За неделю Россия нанесла по городу 108 ударов, в результате чего 16 гражданских погибли и 38 получили ранения", - рассказали в Нацполиции.

Отмечается, что для спасения людей полицейские принимают дополнительные меры безопасности, в частности заработали дополнительные экипажи "белых ангелов", парамедиков, мобильные блокпосты, также полиция предотвращает скопления людей и продолжает обеспечивать соблюдение комендантского часа.

Сейчас в городе остается около 13 тысяч жителей.

Из-за постоянных российских обстрелов граждан призывают эвакуироваться и не заезжать в громаду.

Читайте также: Последствия вражеских ударов по Константиновке: город под постоянными обстрелами, повреждено много гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж