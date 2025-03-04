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Новости Война Эвакуация из Константиновки
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13 тысяч человек остаются в Константиновке, полиция увеличила количество групп для эвакуации

13 тысяч человек остаются в Константиновке

По состоянию на сейчас в Константиновке Донецкой области остается около 13 тысяч жителей. Полиция увеличила количество групп "Белый ангел" для эвакуации людей из города.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Константиновке: из-за российского террора полиция увеличила количество групп "Белый ангел" и парамедиков. За неделю Россия нанесла по городу 108 ударов, в результате чего 16 гражданских погибли и 38 получили ранения", - рассказали в Нацполиции.

Отмечается, что для спасения людей полицейские принимают дополнительные меры безопасности, в частности заработали дополнительные экипажи "белых ангелов", парамедиков, мобильные блокпосты, также полиция предотвращает скопления людей и продолжает обеспечивать соблюдение комендантского часа.

Сейчас в городе остается около 13 тысяч жителей.

Из-за постоянных российских обстрелов граждан призывают эвакуироваться и не заезжать в громаду.

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Автор: 

эвакуация (2067) Донецкая область (9557) Краматорский район (203) Константиновка (1734) война в Украине (3598)


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Кого там вивозити? Там 99.99 процентів ждуть рузьге мір.
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04.03.2025 20:46 Ответить
шмалєкс ти там було бидло *****??
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04.03.2025 22:18 Ответить
фортеця Констаха... так скоро Дніпро буде... хоча шобла вкраїнчиків що підтримує зеленського кажуть знову спричинила черги до тцк а кулєба штампує лопати тисячами - може втримають...
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04.03.2025 22:17 Ответить
 
 