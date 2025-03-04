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Новости Трамп приостановил помощь Украине Помощь Украине от Европы
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Есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы, - Зеленский

Владимир Зеленский

После остановки американской помощи президент Украины Владимир Зеленский провел разговоры с рядом лидеров Европы относительно поддержки Киева.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня говорил уже с президентом Финляндии, с премьер-министром Великобритании, с премьер-министром Греции, с премьер-министром Хорватии, с Генсеком НАТО, с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцом - именно эта партия победила на недавних выборах в Бундестаг. Четкая поддержка Украины. Спасибо", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы.

"Для нас это прежде всего дополнительная ПВО - дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны. Продолжим консультации, и будут новые совместные шаги. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают уважения", - резюмировал президент.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Автор: 

Еврокомиссия (1444) Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+6
А 28 безпекових угод коли спрацюють?
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04.03.2025 20:36
+5
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04.03.2025 20:33
+3
Привід і причина-ці поняття мали б бути відомі обізнаним людям. Але, якщо мавпа навчилась авторизуватись в Фейсбуці, то це не означає, що вона володіє такими категоріями.

Причина відмови надавати подальшу допомогу Україні зі сторони Адміністрації Трампа-підготувати умови для капітуляції України та повернути американські фірми і корпорації на російський ринок, а також зняти санкції з росії для безперебійної торгівлі із США.

А приводів можна знайти безліч. Як от приміром-образа рудої принцеси на горошині, яка вагітна від лілі-Пута, українським членограєм надмірною натуралізацією сцен жорстокості, яку він продемонстрував на фотографіях з українськими полоненими.
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04.03.2025 20:32
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Правила форума Совет форумчан
Привід і причина-ці поняття мали б бути відомі обізнаним людям. Але, якщо мавпа навчилась авторизуватись в Фейсбуці, то це не означає, що вона володіє такими категоріями.

Причина відмови надавати подальшу допомогу Україні зі сторони Адміністрації Трампа-підготувати умови для капітуляції України та повернути американські фірми і корпорації на російський ринок, а також зняти санкції з росії для безперебійної торгівлі із США.

А приводів можна знайти безліч. Як от приміром-образа рудої принцеси на горошині, яка вагітна від лілі-Пута, українським членограєм надмірною натуралізацією сцен жорстокості, яку він продемонстрував на фотографіях з українськими полоненими.
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04.03.2025 20:32 Ответить
А все потому что Украина настолько коррумпированна что местные барыги вцепились в корыто и всячески препятствуют подписанию договора о редкоземельных металлах. И теперь скажи - Кого тут волнует жизни солдат которые гибнут на фронте? Заблокировали США помощь - Ну и что? Сказали барыги прижав к себе корыто
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04.03.2025 20:37 Ответить
Зеленский - Ты должен подписать этот договор как можно быстрее. От твоей подписи зависят жизни солдат на фронте
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04.03.2025 20:32 Ответить
А ти хто такий кацапе щоб вказувати що має підписати Заленський, іди до сраки зі своїми кацапотрампівськими наративами
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04.03.2025 20:35 Ответить
Ну согласись - Кремлю же выгодно чтобы Украине блокировали военную помощь? Это возможность захватить больше территорий и убить как можно больше украинцев. А возможно сделать как в Афганистане чтобы США ушли с Украины махнув на украинцев рукой.
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04.03.2025 20:41 Ответить
Свідкам надпотужної незламності лідора раджу не зав'зувати шнурки - легше буде перевзуватись
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04.03.2025 20:37 Ответить
Вони в капцях 😸
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04.03.2025 20:38 Ответить
Хіба хтось питав ваших порад?
Було б краще залишити їх для себе.
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04.03.2025 21:15 Ответить
Безумовно. Але в заручниках перед чим ?
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04.03.2025 20:34 Ответить
Якщо гіпотетично уявити шо Зеленський подав у відставку, то завтра ***** виведе своїх орків із України?
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04.03.2025 20:35 Ответить
Ого напрацював
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04.03.2025 20:32 Ответить
Для нас це передусім додаткова ППО - додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста й села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни. Продовжимо консультації, і будуть нові спільні кроки Джерело: https://censor.net/ua/n353925

Він просить знеболювальне замість антибіотиків
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04.03.2025 20:33 Ответить
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04.03.2025 20:33 Ответить
А 28 безпекових угод коли спрацюють?
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04.03.2025 20:36 Ответить
Кошти це добре - збільшення віиськовоі допомоги від Європи буде?
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04.03.2025 20:34 Ответить
Ааааа, я ж забув, це ж вже було. Зараз доки Трамп спить наш " потужнічає", а вночі Трамп спічі видає. На спільний час знову типу домовляємося, а на вечір по новій.
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04.03.2025 20:37 Ответить
Слова - правильні. Дії - протилежні словам.
"По діях їх впізнаєте ви їх" (с)
(здається так)

До речі! Питання до фахових спеціалістів: якщо людина спілкується короткими реченнями і на висловлювання однієї думки використовує їх з десяток, якщо не більше (а не одним-двома складними реченнями), то це намагання сподобатись електорату з не зовсім розвиненою розумовою діяльністю та інтелектом чи це свідчення про розумові проблеми у самого спікера?
Просто цікаво...
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04.03.2025 20:38 Ответить
Це наркологів треба питати
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04.03.2025 21:21 Ответить
 
 