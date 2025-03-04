Есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы, - Зеленский

После остановки американской помощи президент Украины Владимир Зеленский провел разговоры с рядом лидеров Европы относительно поддержки Киева.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня говорил уже с президентом Финляндии, с премьер-министром Великобритании, с премьер-министром Греции, с премьер-министром Хорватии, с Генсеком НАТО, с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцом - именно эта партия победила на недавних выборах в Бундестаг. Четкая поддержка Украины. Спасибо", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы.

"Для нас это прежде всего дополнительная ПВО - дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны. Продолжим консультации, и будут новые совместные шаги. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают уважения", - резюмировал президент.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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