Есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы, - Зеленский
После остановки американской помощи президент Украины Владимир Зеленский провел разговоры с рядом лидеров Европы относительно поддержки Киева.
Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня говорил уже с президентом Финляндии, с премьер-министром Великобритании, с премьер-министром Греции, с премьер-министром Хорватии, с Генсеком НАТО, с лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцом - именно эта партия победила на недавних выборах в Бундестаг. Четкая поддержка Украины. Спасибо", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно существенных средств на защиту Европы.
"Для нас это прежде всего дополнительная ПВО - дополнительные системы, дополнительные ракеты, дополнительная возможность защищать наши города и села, наши позиции. И все это создает хорошую дополнительную основу для работы ради окончания войны. Продолжим консультации, и будут новые совместные шаги. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают уважения", - резюмировал президент.
Приостановление помощи США
Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.
Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.
Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.
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Причина відмови надавати подальшу допомогу Україні зі сторони Адміністрації Трампа-підготувати умови для капітуляції України та повернути американські фірми і корпорації на російський ринок, а також зняти санкції з росії для безперебійної торгівлі із США.
А приводів можна знайти безліч. Як от приміром-образа рудої принцеси на горошині, яка вагітна від лілі-Пута, українським членограєм надмірною натуралізацією сцен жорстокості, яку він продемонстрував на фотографіях з українськими полоненими.
Було б краще залишити їх для себе.
Він просить знеболювальне замість антибіотиків
"По діях їх впізнаєте ви їх" (с)
(здається так)
До речі! Питання до фахових спеціалістів: якщо людина спілкується короткими реченнями і на висловлювання однієї думки використовує їх з десяток, якщо не більше (а не одним-двома складними реченнями), то це намагання сподобатись електорату з не зовсім розвиненою розумовою діяльністю та інтелектом чи це свідчення про розумові проблеми у самого спікера?
Просто цікаво...