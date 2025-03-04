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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Трамп приостановил помощь Украине
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Остановка поставок военной помощи США Украине - "временная пауза", - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что остановка поставок военной помощи Украине является "временной паузой".

Об этом он сказал на пресс-конференции республиканцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Это временная пауза для пересмотра подхода. Меня вдохновляет то, что президент Зеленский выразил готовность заключить соглашение. Он должен исправить ситуацию после событий на прошлой неделе в Овальном кабинете. Если это произойдет, это будет выгодно всем, включая украинский народ", - сказал спикер.

Джонсон также отметил, что Киев и Вашингтон должны подписать соглашение о минералах, а украинский президент Зеленский должен "исправить то, что произошло на прошлой неделе".

"Я считаю, что это лучшая сделка, которая может быть предложена, и это поможет украинскому народу", - заявил Джонсон.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

помощь (7773) США (26489) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+11
Ще одна гнида ,саме на твоїй совісті загибиль українців ,саме ти 6 місяців не ставив на голосування закон про допомогу Україні адже ти слухав рудого жлоба.
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04.03.2025 18:37
+8
Хочеться вірити, що подальші українські політики це пам'ятатимуть, і будуть часто і вдало використовувати практику "тимчасових призупинок" різних угод з США.
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04.03.2025 18:27
+7
За що? Треба було раком стати перед рудим імператором всесвіту?
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04.03.2025 18:31
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пока зелебоба не вибачиться
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04.03.2025 18:25 Ответить
За що? Треба було раком стати перед рудим імператором всесвіту?
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04.03.2025 18:31 Ответить
Дуже багато стоїть на кону.Якщо б моїй родині погрожував ман"як з вимогою до мене вибачитись невідомо за що,я б так і зробив.Люди мене б зрозуміли.
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04.03.2025 18:49 Ответить
"якщо вам погрожують вимогами вибачень або війни, то ви після вибачень все одно отримаєте війну"

У.Черчиль.

.
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04.03.2025 19:07 Ответить
Трохи не по темі,війною нам Трамп не погрожує.
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04.03.2025 19:27 Ответить
Не набридло порівнювати другу світову війну і теперішню? Там були союзники які реально допомагали. В нашому випадку просто підкидують.
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04.03.2025 19:28 Ответить
Всі фахівці з комунікації і навіть штучний інтелект дійшли висновку що винні в провалі зустрічі Трамп і Венс, а сама зустріч розігрувалась як підстава зє. Тому вибачатися мають вони. Сподіваюсь що зє це розуміє і не побіжить як ***** лизати пяти долбойобам. Щойно він таке зробить то знов перейде в стан "опущєних" і непотрібних...
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04.03.2025 18:34 Ответить
наверное дешевле Вове поехать на похороны...и поссать на их могилки.. кстати собираются вечером весь шабаш демонов Тампона и он сам и вице ********* и прочая шобла...
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04.03.2025 18:25 Ответить
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04.03.2025 18:25 Ответить
наступної поїздки лідор виконає таке на п'яніні перед трампом і венсом
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04.03.2025 19:49 Ответить
Виступи керівниці ЦРУ в США та розширено в Х - це просто ульот суміші від пропогдонії Кремля .Передам своїми словами коротко але близького змісту.
Зеленський -диктатор, котрий знищує ЗМІ, опозицію та ПРАВОСЛАНІ ЦЕРКВИ в Україні.

АСЧУЩАЄТЄ МОСЧЬ АТАКІ?
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04.03.2025 18:26 Ответить
Журналісти ЩЕ З МЕДІА , не вибитими , з пулу Дона, закликаютьТрампа повернути РАШУ ТУДЕЙ та інші росзмі.

А загальна тенденція- знищити медіа окрім Х
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04.03.2025 18:30 Ответить
Про церкви то це вони вже ********.
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04.03.2025 18:32 Ответить
а про опозицію - це про медведчука ...
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04.03.2025 20:28 Ответить
А що там з ведмедчуком? Вмер?
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07.03.2025 08:53 Ответить
Так може не варту було санкції проти Пороха вводити - був би список бодай коротшим і без раціонального зерна, що робить з просто вкиду - гарну пропаганду
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04.03.2025 18:33 Ответить
Але довіра до США, буде не тимчасовою......
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04.03.2025 18:26 Ответить
Але недовіра........
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04.03.2025 18:27 Ответить
осадок точно залишиться
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04.03.2025 18:30 Ответить
Схиляють ЕрЗе до капітуляції.
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04.03.2025 18:27 Ответить
Ну так , якщо в Зе-шапіто тіки нездари , що не вміють в дипломатію то підсумок закономірний
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04.03.2025 18:34 Ответить
А якщо направити цю допомогу кацапам - можливість миру капітуляції ще більше.
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04.03.2025 18:36 Ответить
Хочеться вірити, що подальші українські політики це пам'ятатимуть, і будуть часто і вдало використовувати практику "тимчасових призупинок" різних угод з США.
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04.03.2025 18:27 Ответить
Саме так! І економіка США без України відразу загнеться і штати розваляться.
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04.03.2025 18:32 Ответить
Більш за все співпраця з Байденом так вплинула ..Але якщо він відходчивий і Зеленський прилетить з дружиною (в костюмі) то можливо його попустить ...
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04.03.2025 18:28 Ответить
Ти вже раз організував "тимчасову паузу" - на пів - року
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04.03.2025 18:29 Ответить
Там схоже менопауза.
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04.03.2025 18:48 Ответить
Не треба рятувати "морду ліца" Трампа. Хай трохи покерує Америкою з підмоченою репутацією "міротворца". Ото паржьом! Початок "керівництва" 5 березня о 5 ранку за Києвом.
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04.03.2025 18:29 Ответить
Агент КДБ Краснов(Трамп) вже мабуть герой Росії
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04.03.2025 18:29 Ответить
Пика у Джонсона дуже єхидна.
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04.03.2025 18:30 Ответить
зупинення постачання військової допомоги Україні є "тимчасовою паузою"

А тим часом перегляньте рекламу про неоднаково корисні йогурти.
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04.03.2025 18:31 Ответить
Ця тимчасова пауза вже була раніше і саме Джонс не ставив на голосування допомогу, з подачі Доні і коштувала ця пауза дуже дорого Україні.
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04.03.2025 18:37 Ответить
Ще одна гнида ,саме на твоїй совісті загибиль українців ,саме ти 6 місяців не ставив на голосування закон про допомогу Україні адже ти слухав рудого жлоба.
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04.03.2025 18:37 Ответить
Шантажисти
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04.03.2025 18:37 Ответить
Джонсон спец по паузам. Бажаю тобі, щоб до тебе в дім прийшли бандити, почали всю сім'ю гвалтувати та мучити, а поліція не їде, бо в них пауза на вечерю.
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04.03.2025 18:40 Ответить
Так,звичайно,все тимчасово.
Було повідомлення,що днями раша планує здійснити масовану атаку п'ятистами дронами плюс до сотні ракет.Як вчасно гамерика припинила допомогу...
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04.03.2025 18:41 Ответить
Не брешить. Було повідомлення, що росія нарощує виробництво шахедів і можливо зможе застосовувати до 500 БПЛА. Не перекручуйте.
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04.03.2025 19:05 Ответить
Коли прикриваються фразами»в інтересах народу, гине багато людей, війну треба швидко закінчувати»- стріляй.
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04.03.2025 18:52 Ответить
Після того, що Європа сказала, що буде нас підтримувати і намагатись замінити США у постачанні зброї, дивна трансформація відбулась з Джонсом та Венсом.
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04.03.2025 19:03 Ответить
на цигана похожий.
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04.03.2025 19:09 Ответить
шалава , а не спікер джонсон !!!
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04.03.2025 19:10 Ответить
Українському народу зараз вигідна зброя щоб вижити і захистити свій дім, а не ваша чергова писулька
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04.03.2025 19:11 Ответить
Джонсон, нє суєтітєсь под клієнтом! Ви вже так настирно бігаєте за Зє, щоб сказати йому, що він вам байдужий - просто сміх і гріх.
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04.03.2025 19:12 Ответить
Ага! Теж саме пухляк зробив, Іран... Друзі-жиди про бази забули... Але-ж дрони рашці по-троху везуть... Невже тіко одна країна війни хоче?
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04.03.2025 19:13 Ответить
Перестраховується собака,а може прийдеться задню давати,так як народ починає щось підозрювати...
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04.03.2025 19:20 Ответить
Потный Гарри уже показал свое гнилое нутро, помним. США хочет ресурсы и .... ну и все на этом. Далее проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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04.03.2025 19:20 Ответить
Мабуть на час, достатній, щоб окупували Запорізьку і Херсонську області на вимогу пуйла, а тоді вже і не треба буде, бо переговори почнуться, пуйлу треба передишка терміново, а то фінансова система дохає на ладан.
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04.03.2025 19:50 Ответить
Десь на 4 роки.
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04.03.2025 19:53 Ответить
 
 