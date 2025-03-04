Трамп хочет объявить о подписании соглашения о недрах с Украиной во время выступления в Конгрессе, - Reuters
Президент США Дональд Трамп хочет объявить о согласии на подписание соглашения о недрах с Украиной во время своего выступления перед Конгрессом.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Издание утверждает, что Администрация Трампа и Украина планируют подписать широко обсуждаемое соглашение о добыче полезных ископаемых.
"Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о сделке в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, сообщили три источника, предостерегая, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться", - говорится в сообщении.
Белый дом и Киев пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.
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От тільки все навпаки: Зеленський проігнорував вимоги публічних вибачень і Трамп по ітогу прогнувся без вибачень.
героїновим маком?
Господи, порятуй нас від дебілів і ідіотів.
З.І. А якщо серйозно подивимось.. Але поки що нагадує "срочные обращения Пуйла" які були не про що вже не пам"ятаю в 22-23 .
на цей раз точно морду натовчуть!
То штурмує трамп, у січні, Конгрес, то виступає в ньому!!
Старого банкрота шестиразового, щось дуже пердолить??
Такий сором, для Величної Америки! Трамп, то гадить, історичним Партнерам, то лиже, у прутіна-****** !!
З розумом і причинно-наслідковими зв'язками, у трампа-бите вухо, геть погано!!
Чому ніхто не спитав в народу, коли ті надра по закону його? Уявіть собі як виселятимуть українців з їх домівок, щоб під ними щось копати, а саме так і буде!
Чи буде Янукович 2.0? По вже і цей на студентів зазіхає.
Вы что, так и не поняли, что больной человек не контролирует свои слова и обещания, он меняет их через каждую минуту и вы в этом завтра убедитесь!
Тільки ЗЄ з Єрмаком не треба туди посилати. Обох вже викидали.
Новою поштою треба угоду переслати. 😁
берлагусвого міністра фінансів
.
Гінця краще знайти глухо-німого. 😁 У СН є такі?
За 20 років війни у Афганістані США витратили 2 трлн. доларів. Точніше, афганці розвели США на ці гроші. Бо, без американських військ опозиційні сили у Афганістані не мали шансів. І ця угода про рідкоземельні метали - це намагання США "розвести" Україну, як її розвели на початку 90-х.