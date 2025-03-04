Трамп хочет объявить о подписании соглашения о недрах с Украиной во время выступления в Конгрессе, - Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет объявить о согласии на подписание соглашения о недрах с Украиной во время своего выступления перед Конгрессом.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Издание утверждает, что Администрация Трампа и Украина планируют подписать широко обсуждаемое соглашение о добыче полезных ископаемых.

"Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о сделке в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, сообщили три источника, предостерегая, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться", - говорится в сообщении.

Белый дом и Киев пока не прокомментировали эту информацию.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.