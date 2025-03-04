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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Выступление Трампа в Конгрессе
7 388 92

Трамп хочет объявить о подписании соглашения о недрах с Украиной во время выступления в Конгрессе, - Reuters

трамп

Президент США Дональд Трамп хочет объявить о согласии на подписание соглашения о недрах с Украиной во время своего выступления перед Конгрессом.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Издание утверждает, что Администрация Трампа и Украина планируют подписать широко обсуждаемое соглашение о добыче полезных ископаемых.

"Трамп сказал своим советникам, что хочет объявить о сделке в своем обращении к Конгрессу во вторник вечером, сообщили три источника, предостерегая, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться", - говорится в сообщении.

Белый дом и Киев пока не прокомментировали эту информацию.

Читайте также: Зеленский о споре с Трампом: Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал важное сообщение, с которым он должен выступить в ближайшее время.

Автор: 

соглашение (1306) Трамп Дональд (5128) редкоземельные металлы (136)


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Топ комментарии
+20
Афганістан вже підписував с США таку угоду. Але у талібів були свої плани, та угода не врятувала проамериканський уряд. Ця угода = це звичайна пастка.
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04.03.2025 21:27
+13
практично цей подляцький ЛОМ петров сам себе оголосив зрадником
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04.03.2025 21:34
+8
Які можуть бути угоди з неадекватними
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04.03.2025 21:27
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Заиде з козирів?
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04.03.2025 21:26 Ответить
Думаєте, Зєлєнскій віддасть йому свого єдиного Козира? 🤔 Якщо серйозно - рудий боїться обструкції. Хоча це для нього саме те, що лікар приписав.
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04.03.2025 21:31 Ответить
віддасть
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05.03.2025 00:45 Ответить
Велика людина! Знає, що США дружили із Римською імперією часів Цезаря і Августа.
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04.03.2025 21:31 Ответить
Радии за нього
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04.03.2025 21:34 Ответить
Завтра в 4 утра по Киеву и в 21 по Вашингтон рижий начнет доклад к 666 съезду КПSS Республиканцев трамбонистов об этапах пути демократической охлократииТампона
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04.03.2025 21:37 Ответить
руда дурилка, навіщо ти тоді ЗЄлю з США вигнав ?

.
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04.03.2025 21:40 Ответить
...шоб сюжет закрутить. там на завтра ше якесь кіно обіцяно. х.з, другий раз думаю, чи я хоч сам прит омний оце все спостерігати
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04.03.2025 21:51 Ответить
Нє, у Трампа вже колода "крапльонна"
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04.03.2025 21:56 Ответить
Зеленский приполз к Трампу на коленях. В принципе мне на него насрать, пусть его поклонники защищают его. Единственное что меня утешает это то что он это делает по указанию бритов и французов, а не сам - так что хер с ним.
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04.03.2025 21:27 Ответить
Та нет....это случилось после того.как Трамп анонсировал-"он расскажет.как все было".Есть у него серьезный компромат на Зе.потому он стал вдруг послушным.Боюсь.что Зе теперь подпишет все.что скажут...
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04.03.2025 21:31 Ответить
Нет. В Лондоне французы и англичане попросили наладить отношения. Правда это было до того как Венс оскорбил их, что они нигде не воевали сегодня. Так что может Зеленский фальстартанул.
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04.03.2025 21:32 Ответить
Да.просили.Но здесь что то большее.чем попытка наладить отношения.Дальше будет видно-пытаеться ли Зе отстаивать интересы страны или слился.
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04.03.2025 21:36 Ответить
Зе сообщили, то Трамп перед Конгрессом скажет, что Зе не легитимный, никакого оружия, надо выборы... Трампу плевать на Украину.
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04.03.2025 21:58 Ответить
Вологі москальскі мрії
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04.03.2025 22:23 Ответить
Раша бомбит и наступает, оружия и денег нет, США игнорят и требуют выборов -- развал Украины становится реальностью.
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04.03.2025 22:30 Ответить
Пиши українською, мразота кацапська.
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04.03.2025 22:45 Ответить
Патриот, возвращайся в Украину.
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04.03.2025 23:02 Ответить
Це не развал, а порятунок України. Якщо ми збережемось як народ, якщо не всіх бусифікують і не всі втечуть, то ми виживемо як держава і нація, байдуже в яких кордонах. І відновимось як Ізраїль і все повернемо. Якщо ні, то вже ні.
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04.03.2025 22:54 Ответить
Фантазии, не более.
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04.03.2025 23:03 Ответить
Нелегитимність це не велика біда.А ось коли дізнається весь світ про їх с Ермаком темні справи...це буде жах...
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04.03.2025 23:03 Ответить
Во время войны главкому остаться без оружия, денег и поддержки извне -- это катастрофа. И для страны тоже.
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04.03.2025 23:08 Ответить
Єрмак брит і француз?
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04.03.2025 21:42 Ответить
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04.03.2025 21:59 Ответить
Ох вжеж ці колені з вологих москальских мрій

От тільки все навпаки: Зеленський проігнорував вимоги публічних вибачень і Трамп по ітогу прогнувся без вибачень.
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04.03.2025 22:25 Ответить
Чела обсирают вторую неделю, устроили ему публичную трепку, он все равно готов договариваться. Прогнулся - еще как.
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04.03.2025 22:26 Ответить
Афганістан вже підписував с США таку угоду. Але у талібів були свої плани, та угода не врятувала проамериканський уряд. Ця угода = це звичайна пастка.
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04.03.2025 21:27 Ответить
Не обманывай людей. Афганистан не подписывал с США договоров о редкоземельных минералах. Разговоры велись но местные афганские барыги начали разными способами срывать этот процесс. Поэтому США плюнули на это коррумпированное бородатое стадо и вывели войска.
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04.03.2025 21:36 Ответить
а якими такими надрами відомий афганістан?
героїновим маком?
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04.03.2025 21:44 Ответить
У США спрашивай - они знают
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04.03.2025 21:57 Ответить
Та не было такого. Может барыга Трамп хотел кинуть президента Афганистана Ашрафа Гани и были согласования деталей. Но вот подтверждений твоей версии не нашел.
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04.03.2025 22:12 Ответить
Вас хрен поймеш. Не підписав - хреновий, підписав теж хреновий
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04.03.2025 21:54 Ответить
Які можуть бути угоди з неадекватними
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04.03.2025 21:27 Ответить
Він економічну ситуацію в середні країни виправляти буде? Його торгова війна лупить по самим Штатам і це вже серйозно.

Господи, порятуй нас від дебілів і ідіотів.
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04.03.2025 21:28 Ответить
Обережніше з такими проханнями до Бога - він може покарати нас.
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04.03.2025 21:29 Ответить
Чекаємо 5-ї години за Києвом. До того часу срач можна припиняти.
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04.03.2025 21:28 Ответить
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04.03.2025 21:28 Ответить
Фальстартанул. Теперь придется пост стирать.
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04.03.2025 21:29 Ответить
практично цей подляцький ЛОМ петров сам себе оголосив зрадником
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04.03.2025 21:34 Ответить
🤣👍
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04.03.2025 21:56 Ответить
А це не той Володимир Петров, радник з ОПи, що в інтервью мосійчучці розповідав з наглою пикою, що йому дуже подобаєтьця війна, і що гроші в кармани самі лізуть?
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04.03.2025 21:36 Ответить
Он самый.
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04.03.2025 21:38 Ответить
Рідчайший півень, че і всі працівники жОПи! 🤬
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04.03.2025 21:50 Ответить
А ще був захисник російської мови Порошенко. І головне у попередньому реченні слово "був", бо порохоботи зробили Пороха таким, як треба. А зєлєбобіків зробив Зєля, по своєму образу та подобі.
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04.03.2025 21:47 Ответить
Блискавична зміна думок та дій! фЯномЄн ***!,)
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04.03.2025 21:28 Ответить
Залишилось 7 годин ...
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04.03.2025 21:29 Ответить
А где Линкольна убили???
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04.03.2025 21:29 Ответить
в театрі , Трамп в театр ходе ?
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04.03.2025 21:32 Ответить
де ногами дригають? так
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04.03.2025 21:38 Ответить
тільки на гольф.
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04.03.2025 21:41 Ответить
Може м'ячем хтось в голову добряче , щоб геть пам'ять відшибло .
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04.03.2025 21:50 Ответить
Хіба що посрати.
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04.03.2025 22:48 Ответить
А може хоче себе об"явити імператором галактики ?

З.І. А якщо серйозно подивимось.. Але поки що нагадує "срочные обращения Пуйла" які були не про що вже не пам"ятаю в 22-23 .
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04.03.2025 21:30 Ответить
Які можуть бути угоди з трампівською падалью.Зегниди такі продали безкоштовно Україну.
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04.03.2025 21:34 Ответить

на цей раз точно морду натовчуть!
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04.03.2025 21:35 Ответить
Це йому, так прутін-******, наказав зробити??
То штурмує трамп, у січні, Конгрес, то виступає в ньому!!
Старого банкрота шестиразового, щось дуже пердолить??
Такий сором, для Величної Америки! Трамп, то гадить, історичним Партнерам, то лиже, у прутіна-****** !!
З розумом і причинно-наслідковими зв'язками, у трампа-бите вухо, геть погано!!
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04.03.2025 21:35 Ответить
якщо Україна підпише ту угоду без гарантій, то що отримає окрім збитків та знищеної екології?
Чому ніхто не спитав в народу, коли ті надра по закону його? Уявіть собі як виселятимуть українців з їх домівок, щоб під ними щось копати, а саме так і буде!
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04.03.2025 21:37 Ответить
Если зеденок подпишет, то это может быть только рамочным соглашением, юридически у нас през - нихто.
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04.03.2025 21:46 Ответить
У какого народа - у того которого вывезли в Сибирь 100 лет назад?
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04.03.2025 21:59 Ответить
кого вивезли? ти наркоман?
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04.03.2025 22:13 Ответить
що ти несеш то пуста угода ні про що, рамочна, які надра хто їх кому продав, якщо не підпишемо з американцями то є ризик що ці надра захватять кацапи
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04.03.2025 22:26 Ответить
Ждет текст "мирного плана" от фсб?
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04.03.2025 21:40 Ответить
Гоніть трампа на хрін! Ніяких угод з дебілом не підписувати.Історія вже показала, що на сша не можна мати надію.
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04.03.2025 21:46 Ответить
Це він хоче прикриватися угодою, коли в нього яйцями будуть жбурляти?
Чи буде Янукович 2.0? По вже і цей на студентів зазіхає.
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04.03.2025 21:47 Ответить
Походу щось там перевернулось в зе, і він сказав що підпише все що треба.
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04.03.2025 21:48 Ответить
Читаю и смеюсь, ну что же вы за чудики?

Вы что, так и не поняли, что больной человек не контролирует свои слова и обещания, он меняет их через каждую минуту и вы в этом завтра убедитесь!
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04.03.2025 21:49 Ответить
Нема питань.
Тільки ЗЄ з Єрмаком не треба туди посилати. Обох вже викидали.

Новою поштою треба угоду переслати. 😁
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04.03.2025 21:49 Ответить
Можна прислати тільки одягнути у костюм і замотати рот скотчем.
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04.03.2025 22:04 Ответить
хай знову посилають берлагу свого міністра фінансів

.
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04.03.2025 22:05 Ответить
Краще за все туди передати "маляву" гонцем за посередництвом Стармера або Мелоні.
Гінця краще знайти глухо-німого. 😁 У СН є такі?
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04.03.2025 22:11 Ответить
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05.03.2025 00:37 Ответить
👍😄😁😅🤣
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04.03.2025 21:53 Ответить
Після того, що сталося, трампону за краще заповіт скласти; усі угоди він вже благополучно просрав.
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04.03.2025 21:56 Ответить
Все, Бубочку попустило? А як же рояль?
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04.03.2025 22:09 Ответить
Бубочка прогнув агента Краснова)
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04.03.2025 22:27 Ответить
Так ШО, Зелькін вже полетів у Вашингтон підписувати угоду, ШОБ не запіздать до Трампа. Бо якщо запіздає, то той знову його вимахає, разом з Венсом.
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04.03.2025 22:10 Ответить
Почуло старе дрантє, що його в крнгресі засвистати і затупати зібрались, то почав анонсувати конгресменам, що він їм плян міра несе і підпис з нами на копалини. Боїться заколоту, смердя…
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04.03.2025 22:12 Ответить
Найвеличніший ж не хотів підписувати договір без гарантій безпеки, його і викинули з Білого дому, разом з Єрмаком. Тепер обоє сцять їхати, але угоду все ж вирішили підписати через якогось клерка та без гарантій безпеки.
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04.03.2025 22:15 Ответить
Трамп прогнувся.
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04.03.2025 22:22 Ответить
та угода це пустий папір, меморандум ні про що, особливо з нашої сторони) тому можемо підписати, треба грати на його гонорі і марнославстві і вдало це використовувати і щось постачати нам буде все рівно плю Європа включилася
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04.03.2025 22:24 Ответить
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04.03.2025 22:37 Ответить
Ніхто з вами нічого не підписуватиме.В Україні американських військ немає, і схоже не буде. Україна самостійно веде війну за свою свободу і вестиме її й надалі - з вашими грошима чи без них.
За 20 років війни у Афганістані США витратили 2 трлн. доларів. Точніше, афганці розвели США на ці гроші. Бо, без американських військ опозиційні сили у Афганістані не мали шансів. І ця угода про рідкоземельні метали - це намагання США "розвести" Україну, як її розвели на початку 90-х.
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04.03.2025 22:37 Ответить
Зеленский выступил с видеообращением где фактически послал Трампа и заявил что мир невозможен.

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04.03.2025 22:38 Ответить
якщо що, я порохобот
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04.03.2025 22:52 Ответить
Трамп - кукла в руках пуйла! Яка там угода?... Дивно що конгрес США терпить цього агента рф на своїй землі.
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04.03.2025 22:55 Ответить
А таки ж обсереться. Якщо в Конгресі не повні ідіоти вони б голосно і дружно реготали після кожного параграфу. У поєднанні з оплесками трампістів це виглядало б як повний цирк.
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04.03.2025 23:01 Ответить
буде як раз слушна нагода , ти нам падло риже гарантії ,а Україна зі США угоду ...бо тиж потім туди і русню запустиш офіційно ...
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04.03.2025 23:40 Ответить
Нехай краще допвість Конгресу, як це ЧМО втратило збройних заказів з Европи на 800 міл'ярдів евро...
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05.03.2025 01:35 Ответить
 
 