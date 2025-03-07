Российские БпЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО
Под конец суток 7 марта в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
Об этом в Телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сообщили в ОВА.
Граждан призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 7 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники
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