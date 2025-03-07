Российские БпЛА зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Под конец суток 7 марта в Киевской области работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом в Телеграм сообщила Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сообщили в ОВА.

Граждан призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 7 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники

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