Каллас на следующей неделе посетит США и Канаду

С 10 по 14 марта глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас совершит рабочий визит в США и Канаду.

Об этом говорится на сайте Европейского Союза, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках своей поездки Каллас выступит перед Советом Безопасности ООН в Нью-Йорке, а также примет участие во встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет в канадском Шарлевуа.

11 марта на 10:00 топ-дипломат впервые обратится в Совет Безопасности ООН по сотрудничеству между ЕС и Организацией Объединенных Наций. Также запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

А с 12 по 14 марта Кайя Каллас присоединится к встрече министров иностранных дел G7 в Шарлевуа.

"Обсуждение будет сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке, поддержке Украины перед лицом агрессии России, стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, кризисах на Гаити и Венесуэле и вызовах миру и безопасности в Африке", - говорится в пресс-релизе.

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