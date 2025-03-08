Каллас на следующей неделе посетит США и Канаду
С 10 по 14 марта глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас совершит рабочий визит в США и Канаду.
Об этом говорится на сайте Европейского Союза, информирует Цензор.НЕТ.
В рамках своей поездки Каллас выступит перед Советом Безопасности ООН в Нью-Йорке, а также примет участие во встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет в канадском Шарлевуа.
11 марта на 10:00 топ-дипломат впервые обратится в Совет Безопасности ООН по сотрудничеству между ЕС и Организацией Объединенных Наций. Также запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
А с 12 по 14 марта Кайя Каллас присоединится к встрече министров иностранных дел G7 в Шарлевуа.
"Обсуждение будет сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке, поддержке Украины перед лицом агрессии России, стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, кризисах на Гаити и Венесуэле и вызовах миру и безопасности в Африке", - говорится в пресс-релизе.
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бо цей наш рудий треш не кожний витримає.
що вона "візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, що пройде у канадському Шарлевуа"
ну якщо там не буде рубіо, то то вже G6...
все так швидко змінюється, шо і це можна припустити...