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Новости Визит Каллас в США и Канаду
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Каллас на следующей неделе посетит США и Канаду

Каллас посетит США и Канаду

С 10 по 14 марта глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас совершит рабочий визит в США и Канаду.

Об этом говорится на сайте Европейского Союза, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках своей поездки Каллас выступит перед Советом Безопасности ООН в Нью-Йорке, а также примет участие во встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет в канадском Шарлевуа.

11 марта на 10:00 топ-дипломат впервые обратится в Совет Безопасности ООН по сотрудничеству между ЕС и Организацией Объединенных Наций. Также запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

А с 12 по 14 марта Кайя Каллас присоединится к встрече министров иностранных дел G7 в Шарлевуа.

"Обсуждение будет сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке, поддержке Украины перед лицом агрессии России, стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, кризисах на Гаити и Венесуэле и вызовах миру и безопасности в Африке", - говорится в пресс-релизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о заявлении Трампа о вступлении Украины в НАТО: Это российский нарратив, на который мы не должны покупаться, - Каллас

Автор: 

Канада (2073) США (26336) Евросоюз (17056) Каллас Кая (180)


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Шо уже и в Канаде тошнит от трампа и нужен посредник в общении, даже с представителями админестрации не хотят говорить?
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08.03.2025 00:33 Ответить
слов "суд" - то вже ігнор від людішек МАГА діда
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08.03.2025 00:42 Ответить
Дорога Кая, у вас війна на порозі, яке в біса Гаїті… Таїті🌚?
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08.03.2025 00:43 Ответить
Какая война, ты горохового супа объелся?
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08.03.2025 09:58 Ответить
Шановна, візьміть з собою заспокійливе про всяк випадок,
бо цей наш рудий треш не кожний витримає.
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08.03.2025 00:52 Ответить
У статті не написано що вона збирається зустрічатися з американцями. Минулого разу, коли вона вже приїхала в США, держсекретар Рубіо сказав що не може зустрітися з нею через розклад.
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08.03.2025 01:12 Ответить
У статті написано,
що вона "візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, що пройде у канадському Шарлевуа"
ну якщо там не буде рубіо, то то вже G6...
все так швидко змінюється, шо і це можна припустити...
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08.03.2025 01:23 Ответить
 
 