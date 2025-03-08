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Рубио и глава МИД Франции Барро провели разговор: говорили о войне в Украине
В пятницу, 7 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Ключевой темой разговора была война РФ против Украины.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дипломаты говорили о прекращении российско-украинской войны.
"Госсекретарь подчеркнул решимость президента Трампа достичь путем переговоров справедливого и прочного мира. Соединенные Штаты продолжат работать с Францией для достижения этой цели", - говорится в пресс-релизе.
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не по ру.
"Я вірю йому. Я вважаю, що ми ладнаємо з Росією дуже добре. Прямо зараз вони сильно ******** Україну. Якщо чесно, я вважаю, що вести справи з Україною важче. І у них немає карт", - заявив Трамп.
Також Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що Штати обмежили доступ Києва до розвідданих та військової допомоги.
"Будь-хто на його місці робив би те саме", - сказав він.
За його словами, він поставив на паузу військову допомогу Україні, аби "зупинити смерті". Трамп заявив, що має знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт
але перший настільки ********** - в доніній команді інших нема,
всі в папу...
Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах.
Матвія 6
але за 30+ років першого такого неадеквата бачю і він бздинь - і держ секретар!
за яку таку внятність і толерантність з тією рудою стаєю може бути розмова?
гидко дивитися на тих щенят які перед донею на цирлах танцюють...
І що це старе руде чмо відповіло - воно вірить, що Х-уйло хоче миру, і не вірить, що миру хоче Україна, і якщо вона його не переконає (очевидно разом його з Х-йлом), то він більше не "миротворитиме".
Я дуже сподіваюся, що цей божевільний просто зникне з горизонту України, але поки що маємо симбіоз осі зла - Мордор, Північна Корея, Іран, до якої нині приєдналися США - царьок, чучхе, аятоли та руде чмо знайшли спільний інтерес для знищення України і українців.
Номінації Трампа на найважливіші посади США, які шокували суспільство, свідчать про нестримну волю новообраного президента зруйнувати американську "глибинну державу" (це тепер називається "деконструкція") і помститися системі за поразки, банкротства, образи і судові вироки, пережиті рудим сексуальним гігантом.
Недаремно Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки, порівняв призначення з введенням коня римського імператора Калігули до сенату, заради приниження сенаторів. У випадку Трампа йдеться не про одного коня, а про табун жеребців і кобил, яких об'єднує одна ДНК - геном безвідмовної вірності та відданості вождю.
Україна для цих нових переможців - дрібна розмінна монета в їхній грі за панування над світом за допомогою мегагрошей, погроз, зомбування і штучного інтелекту. Припинення вогню, якого вони прагнуть досягти на гоп-стоп - далеко не мир, який потрібен Україні.
дурню не писали б.
Конгрес донін - і Палата і Сенат, звідкі голоса на імпічмент?,
забудьте принаймні роки як на 2...
ну як покинули? - все щє трохі прибарижуємо - тому зеленому паліцаю краплю на чяй витримки з 28 рочка,
а воно все одно самогоном доженеться - але це вже не наша справа...
але чергове ілонове чомусь взірвалось.
так завжди буває коли ракетомайстяч з якось рудого хріна почюв себе політіком - ні ракет ні політики.