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Новости Разговор Рубио и Барро
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Рубио и глава МИД Франции Барро провели разговор: говорили о войне в Украине

Рубио и Барро поговорили о войне в Украине

В пятницу, 7 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Ключевой темой разговора была война РФ против Украины.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дипломаты говорили о прекращении российско-украинской войны.

"Госсекретарь подчеркнул решимость президента Трампа достичь путем переговоров справедливого и прочного мира. Соединенные Штаты продолжат работать с Францией для достижения этой цели", - говорится в пресс-релизе.

Также читайте: Европа никогда не согласится на перемирие без гарантий безопасности для Украины, - глава МИД Франции Барро

Автор: 

США (26336) Франция (3487) Рубио Марко (132) Барро Жан-Ноэль (13)


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Топ комментарии
+5
Юрій Щербак

Номінації Трампа на найважливіші посади США, які шокували суспільство, свідчать про нестримну волю новообраного президента зруйнувати американську "глибинну державу" (це тепер називається "деконструкція") і помститися системі за поразки, банкротства, образи і судові вироки, пережиті рудим сексуальним гігантом.

Недаремно Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки, порівняв призначення з введенням коня римського імператора Калігули до сенату, заради приниження сенаторів. У випадку Трампа йдеться не про одного коня, а про табун жеребців і кобил, яких об'єднує одна ДНК - геном безвідмовної вірності та відданості вождю.

Україна для цих нових переможців - дрібна розмінна монета в їхній грі за панування над світом за допомогою мегагрошей, погроз, зомбування і штучного інтелекту. Припинення вогню, якого вони прагнуть досягти на гоп-стоп - далеко не мир, який потрібен Україні.
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08.03.2025 02:20
+4
Трампона сьогодні запитали про масові удари Х-уйла по енергетичним і цивільним об'єктам України, після того як він скасував допомогу адміністрації Байдена Україні та заборонив передавати розвіддані США Україні.
І що це старе руде чмо відповіло - воно вірить, що Х-уйло хоче миру, і не вірить, що миру хоче Україна, і якщо вона його не переконає (очевидно разом його з Х-йлом), то він більше не "миротворитиме".
Я дуже сподіваюся, що цей божевільний просто зникне з горизонту України, але поки що маємо симбіоз осі зла - Мордор, Північна Корея, Іран, до якої нині приєдналися США - царьок, чучхе, аятоли та руде чмо знайшли спільний інтерес для знищення України і українців.
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08.03.2025 02:11
+2
зайшли би на Цензор - тут за неї з ранку до вечора говорять...
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08.03.2025 01:49
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Правила форума Совет форумчан
зайшли би на Цензор - тут за неї з ранку до вечора говорять...
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08.03.2025 01:49 Ответить
Если бы зашли на ру сервисы, то узнали про то как там ненавидят франзузов, а Макрон кусок дерьма, но и трамп лошара которого нагнут руськие от увидите, да и вообще там путин ******** пацан, и в этом трамп с ними согласен! Короче все шо захотят, все сделают или они всем ***** нарубают!! И ЭТО **** ТАМ СТОЛЬКО ШО ОТ УРОВНЯ ЯДА В ЧАТАХ МОЗГИ ПЛАВЯТСЯ, А ТАМ ЕЩЕ И ТЕЛЕВИЗОР НЕ ХУЖЕ ЧЕРНОБЫЛЯ ВЫЖИГАЕТ!
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08.03.2025 02:10 Ответить
не розумію що вас спонукає по кацапських помийках насатися.
не по ру.
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08.03.2025 02:15 Ответить
Місцями алкоголь в крові прагне знати більше чим місцева преса та європейська, а там цирк ше той коіться, чисте зло у вигляді письма!
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08.03.2025 02:24 Ответить
Святиє людi!!!
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08.03.2025 01:52 Ответить
ІЗ ПУТІНИМ ЛЕГШЕ ВЕСТИ СПРАВИ, ХОЧ ВІН І БОМБИТЬ УКРАЇНУ - ТРАМП
"Я вірю йому. Я вважаю, що ми ладнаємо з Росією дуже добре. Прямо зараз вони сильно ******** Україну. Якщо чесно, я вважаю, що вести справи з Україною важче. І у них немає карт", - заявив Трамп.

Також Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що Штати обмежили доступ Києва до розвідданих та військової допомоги.

"Будь-хто на його місці робив би те саме", - сказав він.

За його словами, він поставив на паузу військову допомогу Україні, аби "зупинити смерті". Трамп заявив, що має знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт
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08.03.2025 04:11 Ответить
Рубio у нас християнин, а по християнські справедливо і честно повернути вкрадене, сподіваюсь він так же же звернеться до також христианина путіна, який ходить в церкву і багато хреститься. Ну я так розумію християнство.
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08.03.2025 01:55 Ответить
ну так, такий християнин, що аж понтифік курить десь збоку. Добре що хоч лоба перед камерами не розбив.
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08.03.2025 02:01 Ответить
це не перший держ секретар католік,
але перший настільки ********** - в доніній команді інших нема,
всі в папу...
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08.03.2025 02:25 Ответить
від того покаянного хреста на лобі за милю смердить ліцемірством, будь-яка християнська церква не схвалює такой демонстрації вцерковлення.

Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах.
Матвія 6
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08.03.2025 04:13 Ответить
тобто ви мене зрозуміли...
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08.03.2025 04:14 Ответить
на роботі католиків ох і багато,
але за 30+ років першого такого неадеквата бачю і він бздинь - і держ секретар!
за яку таку внятність і толерантність з тією рудою стаєю може бути розмова?
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08.03.2025 04:25 Ответить
мав на увазі не того Папу який в Ватікані, а їхньго рудого папу.
гидко дивитися на тих щенят які перед донею на цирлах танцюють...
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08.03.2025 02:32 Ответить
верующіе святе лібертаріанці
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08.03.2025 04:17 Ответить
Без дупля у голові зато з хрестом на лобі.Такі утирки були інквізіторами,у .давні часи
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08.03.2025 08:07 Ответить
Трампона сьогодні запитали про масові удари Х-уйла по енергетичним і цивільним об'єктам України, після того як він скасував допомогу адміністрації Байдена Україні та заборонив передавати розвіддані США Україні.
І що це старе руде чмо відповіло - воно вірить, що Х-уйло хоче миру, і не вірить, що миру хоче Україна, і якщо вона його не переконає (очевидно разом його з Х-йлом), то він більше не "миротворитиме".
Я дуже сподіваюся, що цей божевільний просто зникне з горизонту України, але поки що маємо симбіоз осі зла - Мордор, Північна Корея, Іран, до якої нині приєдналися США - царьок, чучхе, аятоли та руде чмо знайшли спільний інтерес для знищення України і українців.
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08.03.2025 02:11 Ответить
Юрій Щербак

Номінації Трампа на найважливіші посади США, які шокували суспільство, свідчать про нестримну волю новообраного президента зруйнувати американську "глибинну державу" (це тепер називається "деконструкція") і помститися системі за поразки, банкротства, образи і судові вироки, пережиті рудим сексуальним гігантом.

Недаремно Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки, порівняв призначення з введенням коня римського імператора Калігули до сенату, заради приниження сенаторів. У випадку Трампа йдеться не про одного коня, а про табун жеребців і кобил, яких об'єднує одна ДНК - геном безвідмовної вірності та відданості вождю.

Україна для цих нових переможців - дрібна розмінна монета в їхній грі за панування над світом за допомогою мегагрошей, погроз, зомбування і штучного інтелекту. Припинення вогню, якого вони прагнуть досягти на гоп-стоп - далеко не мир, який потрібен Україні.
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08.03.2025 02:20 Ответить
Чув шо букмекери вже приймають ставки на рік коли буде імпічмент або повна ***** в краіні!
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08.03.2025 02:33 Ответить
ви хоч б трохі зналися на американській політиці,
дурню не писали б.
Конгрес донін - і Палата і Сенат, звідкі голоса на імпічмент?,
забудьте принаймні роки як на 2...
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08.03.2025 03:38 Ответить
А от і ставка, 2 роки!
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08.03.2025 04:12 Ответить
покинули бурштином барижити - копаємо рідкісноземельні!
ну як покинули? - все щє трохі прибарижуємо - тому зеленому паліцаю краплю на чяй витримки з 28 рочка,
а воно все одно самогоном доженеться - але це вже не наша справа...
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08.03.2025 03:32 Ответить
ще була слабка надія на онуків на відправити на Mарс,
але чергове ілонове чомусь взірвалось.
так завжди буває коли ракетомайстяч з якось рудого хріна почюв себе політіком - ні ракет ні політики.
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08.03.2025 04:01 Ответить
пардонірую, забув смайлик - 🤣
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08.03.2025 04:06 Ответить
Рубіо. Сана накуй пошли вже.
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08.03.2025 05:40 Ответить
Рубліо - як вірно зазначив А.Муждабаєв.
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08.03.2025 06:38 Ответить
Пока в Америке правит дебил и его команда, украинцы должны забыть об этой стране.
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08.03.2025 11:25 Ответить
 
 