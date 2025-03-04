Европа никогда не согласится на перемирие без гарантий безопасности для Украины, - глава МИД Франции Барро

Страны Европы не могут согласиться на перемирие без гарантий безопасности для Украины, поскольку на украинской линии фронта поставлен на карту и суверенитет самой Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем выступлении в Сенате во время дебатов по Украине и европейской безопасности, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, чего мы хотим, - это принцип мирного договора в надлежащей и правильной форме, который учитывает ошибки прошлого, в частности Минских соглашений, когда мы имели слабость верить, что предоставив Путину, так сказать, перемирие без каких-либо гарантий безопасности, остановим его. Фактом является то, что это перемирие нарушалось 20 раз и никак не помешало Путину начать полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции.

Барро подчеркнул, что необходимо четко понимать разницу между мирным соглашением и соглашением о капитуляции, на которую Европа не может согласиться.

"Поскольку сейчас речь идет не только о суверенитете Украины, суверенитет Европы также поставлен на карту на украинской линии фронта", - подчеркнул французский министр.

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Глава МИД Франции напомнил, что Путин в процессе разговоров о потенциальном перемирии будет продолжать разыгрывать карту легитимности действующей власти в Украине.

"Ожидается, что Путин поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского, который, тем не менее, является героем войны, чья легитимность была единогласно подтверждена украинским парламентом, который представляет интересы своего народа",- сказал Барро.

Также дипломат попросил некоторых французских депутатов не повторять риторику Кремля, которая заключается в том, что во всем этом виновато НАТО и его расширение на Восток.

"НАТО - это оборонительный альянс, и если война в Украине началась в 2014 году, то не потому, что НАТО приблизилось к границам России, и не потому, что НАТО пыталось продвинуться на восток, а потому, что украинский народ был охвачен европейским стремлением, а Владимир Путин не хотел этого допустить", - сказал глава МИД Франции.

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