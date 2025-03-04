РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Заявления о мире Гарантии безопасности
2 005 33

Европа никогда не согласится на перемирие без гарантий безопасности для Украины, - глава МИД Франции Барро

Барро говорит, что следует различать мирное соглашение и капитуляцию

Страны Европы не могут согласиться на перемирие без гарантий безопасности для Украины, поскольку на украинской линии фронта поставлен на карту и суверенитет самой Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем выступлении в Сенате во время дебатов по Украине и европейской безопасности, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, чего мы хотим, - это принцип мирного договора в надлежащей и правильной форме, который учитывает ошибки прошлого, в частности Минских соглашений, когда мы имели слабость верить, что предоставив Путину, так сказать, перемирие без каких-либо гарантий безопасности, остановим его. Фактом является то, что это перемирие нарушалось 20 раз и никак не помешало Путину начать полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции.

Барро подчеркнул, что необходимо четко понимать разницу между мирным соглашением и соглашением о капитуляции, на которую Европа не может согласиться.

"Поскольку сейчас речь идет не только о суверенитете Украины, суверенитет Европы также поставлен на карту на украинской линии фронта", - подчеркнул французский министр.

Читайте также: Частичное перемирие покажет готовность Путина к настоящим мирным переговорам, - МИД Франции

Глава МИД Франции напомнил, что Путин в процессе разговоров о потенциальном перемирии будет продолжать разыгрывать карту легитимности действующей власти в Украине.

"Ожидается, что Путин поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского, который, тем не менее, является героем войны, чья легитимность была единогласно подтверждена украинским парламентом, который представляет интересы своего народа",- сказал Барро.

Также дипломат попросил некоторых французских депутатов не повторять риторику Кремля, которая заключается в том, что во всем этом виновато НАТО и его расширение на Восток.

"НАТО - это оборонительный альянс, и если война в Украине началась в 2014 году, то не потому, что НАТО приблизилось к границам России, и не потому, что НАТО пыталось продвинуться на восток, а потому, что украинский народ был охвачен европейским стремлением, а Владимир Путин не хотел этого допустить", - сказал глава МИД Франции.

Читайте также: Лучшая гарантия безопасности для Украины - сильная армия, - представитель правительства ФРГ Гебештрайт

Автор: 

Европа (1841) Франция (3498) перемирие (1586) война в Украине (3598) Барро Жан-Ноэль (15) гарантии безопасности (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
А сама Європа готова ці гарантії безпеки надати, чи вона тільки хоче про них говорити і на щось не погоджуватись?
показать весь комментарий
04.03.2025 23:09
+7
Ну то есть, "воюйте, украинчики, мы не согласимся прекратить войну".
показать весь комментарий
04.03.2025 23:35
+5
Так в чому проблема, давайте гарантії від себе. Це якийсь маразм, не погоджуватись без гарантій, які повинен давати хтось інший.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Извинись!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 23:04 Ответить
А Трампоцу *****. У них "лубофф".

показать весь комментарий
04.03.2025 23:04 Ответить
Нова пісня про любов трампа і путіна.

https://www.youtube.com/watch?v=uCoVvnCOzDs
показать весь комментарий
04.03.2025 23:26 Ответить
Дерзаите! - а то тільки змагання в красномовстві
показать весь комментарий
04.03.2025 23:05 Ответить
Если даже будут эфемерные гарантии безопасности, то никакое перемирие подписывать нельзя. Никакие миротворцы вступать в бой с наступающей русской ордой не будут. Вот подозрительные инсайды от приближенных к ОП:
https://x.com/StaVlb/status/1897010517056872885
показать весь комментарий
04.03.2025 23:06 Ответить
А що, тепер ваша ферма ведмедчука працює разом із Маском?
показать весь комментарий
04.03.2025 23:15 Ответить
а хто планує її питати?
показать весь комментарий
04.03.2025 23:07 Ответить
Хорошо конечно, но гарантии безопасности (в чем они, никто не знает) есть только в голове Зеленского.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:07 Ответить
А сама Європа готова ці гарантії безпеки надати, чи вона тільки хоче про них говорити і на щось не погоджуватись?
показать весь комментарий
04.03.2025 23:09 Ответить
Самий великий міф всіх часів та народів - "віра в те що США чи росія можуть знищити якусь країну".
Знущатися так - але не знищити.
Від Другої Світової США не виграла жодної війни - а лише розв'язавши війну, знущалась з країни та ганебно втікала.
росія з 1993 року не виграла жодної війни
показать весь комментарий
04.03.2025 23:13 Ответить
Ага, ага. Разрулить конфликт в Чечне это не победа? Залить золотом мятежников и добиться своей цели это не победа?
Не то что принудить к миру, убедить весь мир что Грузия агрессор это не победа?
В Сирии базы стоят, движ через них идет. Кто Францию из Африки выгнал? Под чью дудку Трамп поет? Орбан и Фицо. У кого еще столько непобед?
показать весь комментарий
05.03.2025 07:39 Ответить
Чечня це внутрішній громадянський конфлікт - як розстріл білого дому.
Грузія - суверенная держава - її ніхто не знищив.
Сирія суверенная держава - її ніхто не знищив.
Було знищено лише третій рейх - і після нього більш нікого - навпаки кількість держав подвоїлася!
показать весь комментарий
05.03.2025 12:39 Ответить
Дякуємо Франціє!!
показать весь комментарий
04.03.2025 23:14 Ответить
Барро наголосив, що необхідно чітко розуміти різницю між мирною угодою і угодою про капітуляцію, на яку Європа не може погодитися. Джерело: https://censor.net/ua/n3539278

Браво звісно, капітуляції НІ, тільки ви то тут до чого? Якщо навіть зараз пхаєте Україну знову до Трампа.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:15 Ответить
По их хитрому плану гарантировать безпеку должна Америка. Если что Америке придется воевать с рашкой. Шах и мат Трамп.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:21 Ответить
Ну так давайте вже нарешті гарантії безпеки, досить вже патякати по усіляким форумам і конференціям.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:15 Ответить
"НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек"

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Рандомна вибірка заяв для вранішнього заряду потужності. Можна вживати замість кави.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:24 Ответить
На декого діє вже як блювотні засоби 🤢🤮
показать весь комментарий
04.03.2025 23:30 Ответить
Дякуємо Франція, російських тролів в топку
показать весь комментарий
04.03.2025 23:17 Ответить
А давайте перенесем войну во Францию? Покажите как вы готовы защищать "суверенитет" Франции, Европы?
показать весь комментарий
04.03.2025 23:22 Ответить
Хорошая идея
показать весь комментарий
04.03.2025 23:26 Ответить
Так в чому проблема, давайте гарантії від себе. Це якийсь маразм, не погоджуватись без гарантій, які повинен давати хтось інший.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:26 Ответить
Проблема в том, что Европа - это говорильня. Но даже говорить они не могут синхронно.

Гарантия должна звучать так: - Украина и РФ садятся за стол переговоров, в случае срыва, Англия, Франция, Польша, Эстония, Латвия, Литва, и кто там еще самые боевые - объявляют войну России и немедленно открывают боевые действия.

Все остальное - это слова, возможно какие-то действия, и в общем что угодно но только не гарантия.

В любом гарантийном заверении должен быть пункт "а иначе..." - без этого пустые меморандумы.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:38 Ответить
Добавлю: готовы дать такие гарантии? Окай, будем общаться на эту тему подробнее, что как и куда.
Не готовы - значит сидите на заднице ровно и не отсвечивайте, потому что говорить красивыми лозунгами мы и без вас можем.

Ладно там споры, дискуссии и так далее. Но за три года вроде уже ясно, что вся Европа - обыкновенные балаболы, потому что если бы хотели поддержать Украину - нашли бы способы, как и сколько передать все свои ракеты, все свои снаряды и прочее. Самим нужно говорят? Ну интересно с кем собралась воевать Франция? Неужто с Испанией, Германией или Англией? Тогда разберитесь сначала у себя. А если разобрались - тогда одним росчерком пера, все ракеты что в наличии - в Украину. Че, не?

Аж противно.
показать весь комментарий
04.03.2025 23:42 Ответить
Трампона свои же и грохнут
Поцараным ухом уже не обойдется
показать весь комментарий
04.03.2025 23:28 Ответить
Сильна Європа має гарантувати свою безпеку і оборону, а також допомогти захистити Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру на початку дебатів у Національній асамблеї, присвячених ситуації в Україні та безпеці в Європі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, європейці, сильні, але не знаємо цього, поводимося так, ніби ми слабкі", - заявив Байру.

Він наголосив, що внутрішнє виробництво в ЄС, якщо до нього додати потужності Великої Британії, більш ніж у десять разів перевищує показник Росії.

"Якщо порівнювати армії, то наші континентальні збройні сили, разом зі збройними силами Великої Британії, налічують понад 2,5 мільйона професійних солдатів, що на 25% більше, ніж у Росії. Це 3000 бойових літаків - вдвічі більше, ніж у США, і вдвічі більше, ніж у російських ВПС", - заявив він.

Байру вважає, що сильна Європа не повинна просити в інших захисту. "Якщо ми сильні, то саме ми, європейці, повинні гарантувати безпеку і оборону Європи, в першу чергу в надзвичайних ситуаціях. Ми не можемо залишити Україну беззахисною", - наголосив глава французького уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3539007
показать весь комментарий
04.03.2025 23:31 Ответить
Ну то есть, "воюйте, украинчики, мы не согласимся прекратить войну".
показать весь комментарий
04.03.2025 23:35 Ответить
Ржавый, вот тебе х*р в дупу, шоб голова не падала)))
показать весь комментарий
04.03.2025 23:42 Ответить
Молода команда ідіотів Макрона.
показать весь комментарий
05.03.2025 00:47 Ответить
Патужна. Только кто вас будет спрашивать
показать весь комментарий
05.03.2025 02:37 Ответить
 
 