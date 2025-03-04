Европа никогда не согласится на перемирие без гарантий безопасности для Украины, - глава МИД Франции Барро
Страны Европы не могут согласиться на перемирие без гарантий безопасности для Украины, поскольку на украинской линии фронта поставлен на карту и суверенитет самой Европы.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем выступлении в Сенате во время дебатов по Украине и европейской безопасности, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"То, чего мы хотим, - это принцип мирного договора в надлежащей и правильной форме, который учитывает ошибки прошлого, в частности Минских соглашений, когда мы имели слабость верить, что предоставив Путину, так сказать, перемирие без каких-либо гарантий безопасности, остановим его. Фактом является то, что это перемирие нарушалось 20 раз и никак не помешало Путину начать полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года", - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции.
Барро подчеркнул, что необходимо четко понимать разницу между мирным соглашением и соглашением о капитуляции, на которую Европа не может согласиться.
"Поскольку сейчас речь идет не только о суверенитете Украины, суверенитет Европы также поставлен на карту на украинской линии фронта", - подчеркнул французский министр.
Глава МИД Франции напомнил, что Путин в процессе разговоров о потенциальном перемирии будет продолжать разыгрывать карту легитимности действующей власти в Украине.
"Ожидается, что Путин поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского, который, тем не менее, является героем войны, чья легитимность была единогласно подтверждена украинским парламентом, который представляет интересы своего народа",- сказал Барро.
Также дипломат попросил некоторых французских депутатов не повторять риторику Кремля, которая заключается в том, что во всем этом виновато НАТО и его расширение на Восток.
"НАТО - это оборонительный альянс, и если война в Украине началась в 2014 году, то не потому, что НАТО приблизилось к границам России, и не потому, что НАТО пыталось продвинуться на восток, а потому, что украинский народ был охвачен европейским стремлением, а Владимир Путин не хотел этого допустить", - сказал глава МИД Франции.
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https://www.youtube.com/watch?v=uCoVvnCOzDs
https://x.com/StaVlb/status/1897010517056872885
Знущатися так - але не знищити.
Від Другої Світової США не виграла жодної війни - а лише розв'язавши війну, знущалась з країни та ганебно втікала.
росія з 1993 року не виграла жодної війни
Не то что принудить к миру, убедить весь мир что Грузия агрессор это не победа?
В Сирии базы стоят, движ через них идет. Кто Францию из Африки выгнал? Под чью дудку Трамп поет? Орбан и Фицо. У кого еще столько непобед?
Грузія - суверенная держава - її ніхто не знищив.
Сирія суверенная держава - її ніхто не знищив.
Було знищено лише третій рейх - і після нього більш нікого - навпаки кількість держав подвоїлася!
Браво звісно, капітуляції НІ, тільки ви то тут до чого? Якщо навіть зараз пхаєте Україну знову до Трампа.
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте
Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.
Рандомна вибірка заяв для вранішнього заряду потужності. Можна вживати замість кави.
Гарантия должна звучать так: - Украина и РФ садятся за стол переговоров, в случае срыва, Англия, Франция, Польша, Эстония, Латвия, Литва, и кто там еще самые боевые - объявляют войну России и немедленно открывают боевые действия.
Все остальное - это слова, возможно какие-то действия, и в общем что угодно но только не гарантия.
В любом гарантийном заверении должен быть пункт "а иначе..." - без этого пустые меморандумы.
Не готовы - значит сидите на заднице ровно и не отсвечивайте, потому что говорить красивыми лозунгами мы и без вас можем.
Ладно там споры, дискуссии и так далее. Но за три года вроде уже ясно, что вся Европа - обыкновенные балаболы, потому что если бы хотели поддержать Украину - нашли бы способы, как и сколько передать все свои ракеты, все свои снаряды и прочее. Самим нужно говорят? Ну интересно с кем собралась воевать Франция? Неужто с Испанией, Германией или Англией? Тогда разберитесь сначала у себя. А если разобрались - тогда одним росчерком пера, все ракеты что в наличии - в Украину. Че, не?
Аж противно.
Поцараным ухом уже не обойдется
Про це заявив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру на початку дебатів у Національній асамблеї, присвячених ситуації в Україні та безпеці в Європі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми, європейці, сильні, але не знаємо цього, поводимося так, ніби ми слабкі", - заявив Байру.
Він наголосив, що внутрішнє виробництво в ЄС, якщо до нього додати потужності Великої Британії, більш ніж у десять разів перевищує показник Росії.
"Якщо порівнювати армії, то наші континентальні збройні сили, разом зі збройними силами Великої Британії, налічують понад 2,5 мільйона професійних солдатів, що на 25% більше, ніж у Росії. Це 3000 бойових літаків - вдвічі більше, ніж у США, і вдвічі більше, ніж у російських ВПС", - заявив він.
Байру вважає, що сильна Європа не повинна просити в інших захисту. "Якщо ми сильні, то саме ми, європейці, повинні гарантувати безпеку і оборону Європи, в першу чергу в надзвичайних ситуаціях. Ми не можемо залишити Україну беззахисною", - наголосив глава французького уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3539007