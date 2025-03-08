Дроны атаковали территорию РФ: есть повреждения на заводе КИНЕФ в Ленинградской области

В ночь на субботу, 8 марта 2025 года, Ленинградскую область РФ атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, над областью был якобы уничтожен БпЛА.

По его словам, российская ПВО якобы отражала атаку БпЛА на завод КИНЕФ.

"Уничтожено 2 беспилотника: один на подлете, другой - над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", - заверил он.

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По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью ПВО якобы перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник. Отмечается, что 26 БпЛА ликвидировано над территорией Краснодарского края, 3 - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области.