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Новости Дроны против оккупантов дроны атаковали завод в РФ
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Дроны атаковали территорию РФ: есть повреждения на заводе КИНЕФ в Ленинградской области

Украина создала тяжелый дрон-камикадзе с дальностью более 1000 км

В ночь на субботу, 8 марта 2025 года, Ленинградскую область РФ атаковали беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, над областью был якобы уничтожен БпЛА.

По его словам, российская ПВО якобы отражала атаку БпЛА на завод КИНЕФ.

"Уничтожено 2 беспилотника: один на подлете, другой - над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров. Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы. Жертв нет", - заверил он.

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По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью ПВО якобы перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник. Отмечается, что 26 БпЛА ликвидировано над территорией Краснодарского края, 3 - над Брянской областью и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поражены производственные мощности Сызранского НПЗ и нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области.

Автор: 

беспилотник (3520) Минобороны рф (923) Удары по РФ (260)


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Топ комментарии
+8
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08.03.2025 07:43
+8
Кірішський НПЗ (КІНЕФ) - один з найбільших нафтопереробних заводів ×уйляндії за обсягами виробництва пального та ключове підприємство міста Кіріші. Об'єкт розташований на відстані близько 793 км від українського кордону.
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08.03.2025 07:53
+7
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08.03.2025 07:38
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08.03.2025 07:38 Ответить
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08.03.2025 07:43 Ответить
НПЗ за площею більше, ніж ті Кіріші.
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08.03.2025 07:49 Ответить
Кірішський НПЗ (КІНЕФ) - один з найбільших нафтопереробних заводів ×уйляндії за обсягами виробництва пального та ключове підприємство міста Кіріші. Об'єкт розташований на відстані близько 793 км від українського кордону.
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08.03.2025 07:53 Ответить
Коли вже такі новини будуть кожен день та і надню не один раз і по всей необъятной российской *********.Аминь.
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08.03.2025 07:53 Ответить
будуть , розвіддані наладились
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08.03.2025 07:58 Ответить
Ни о чем. Нет баллистики по Москве, есть бред Зеленского про "гарантии".
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08.03.2025 08:20 Ответить
Москва гарненько прикрита ПВО
А НПЗ - повинні прикриватися ПВО за рахунок своїх власників
Знищити їх - набагато легше і потрібніше
Ослики різко в ціні зростуть
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08.03.2025 10:37 Ответить
ага.
але ж сухопутний коридор в крим недоторканий!
порти марфуполя, бердянська? залізниця мелітополя?
чи, мені не треба сувати своє рило не в свої справи?
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08.03.2025 08:25 Ответить
Не на часі..
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08.03.2025 09:50 Ответить
Якщо немає жертв серед мирняка, то це херня
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08.03.2025 10:23 Ответить
 
 