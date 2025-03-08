Уничтожена одна из трех ракет и 79 из 145 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 8 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл., а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что уничтожила наша ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
54 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.
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