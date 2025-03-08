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Новости Атака беспилотников
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Уничтожена одна из трех ракет и 79 из 145 "Шахедов", - Воздушные силы

Мобильные группы ПВО

В ночь на 8 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл., а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Также читайте: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Что уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

54 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.

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ракеты (3549) Воздушные силы (2241) Шахед (929)


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Ото коли кацапня вдарила по Пашена Балка, так мені боляче стало, бо я там був ДМБ-86. Там такі крани з водою моцні стакани, усіх ******** після студенток із полей,змивали.Хлопці ПВО-цє сила, ПВО rules, baby.
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08.03.2025 09:27 Ответить
відсоток знешкоджених ракет і шахедів зменьшився. Дякуємо за це гандона - Трамбона, його команду і наших Трамбососів
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08.03.2025 09:38 Ответить
Гендоне! Не сором канадський прапор. Від тебе кацапом смердить, Болотяник тупий
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08.03.2025 09:57 Ответить
Вже час Україні обзавестися власними 'шахедами', їх вже стільки було завалено на нашій території, що давно можна було скопіювати, виготовити креслення... Щоб теж тероризувати москальську територію не 2-3-ма БПЛА, як зараз, а хоча б по кілька десятків на кожен стратегічний об'єкт (для гарантованого прориву ППО).
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08.03.2025 13:07 Ответить
 
 