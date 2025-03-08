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Новости Замена Starlink для Украины
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ЕС ведет переговоры с четырьмя спутниковыми операторами относительно замены Starlink для Украины, - FT

ЕС ведет переговоры с четырьмя спутниковыми операторами по замене Starlink для Украины

Европа ищет спутниковую связь, которая бы могла стать заменой Starlink для Украины. Сейчас продолжаются переговоры с четырьмя европейскими спутниковыми операторами.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ЕС ведет переговоры с четырьмя крупными спутниковыми операторами: люксембургская SES, испанская Hisdesat, Viasat (владелец британской Inmarsat) и французская Eutelsat/OneWeb.

В частности, Мигель Анхель Гарсия Примо, исполнительный директор Hisdesat, подтвердил, что его компания ведет переговоры с европейскими чиновниками в рамках этой инициативы.

Он заявил, что недавняя встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вызвала "немедленные дискуссии о том, может ли ЕС предложить альтернативы" Starlink для Украины.

В то же время издание пишет, что быстро заменить терминалы Starlink будет сложно. По словам Гарсия Примо, развернуть такое же количество терминалов, как в Starlink, будет сложно, поскольку это потребует времени.

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В свою очередь директор по исследованиям в компании Analysys Mason Люк Палерм Серра также заявил, что, хотя существуют альтернативы, ни одна из них не может предложить такой уровень обслуживания, как Starlink. Он отметил, что даже объединение всех европейских мощностей не сможет сравниться с возможностями Starlink.

Гендиректор SES Адель Аль-Салех рассказал, что компания уже предоставляет услуги Украине, но также участвует в переговорах по расширению своих возможностей. В компании Viasat также выразили готовность удовлетворить потребности Украины, отметив, что компания имеет значительные мощности.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.

В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.

Впоследствии американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить принадлежащую ему Украину Starlink.

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Автор: 

Европа (1828) связь (322) Starlink (114)


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Топ комментарии
+8
Правильно. Нехай фашист Маск свої старлінки і тесли собі в жопу засуне. Ще й прорекламувати його як ненадійного виробника
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08.03.2025 18:46
+8
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08.03.2025 18:51
+7
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08.03.2025 18:34
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08.03.2025 18:34 Ответить
І все це через двох нарцисів і одного ідіота.
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08.03.2025 18:36 Ответить
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08.03.2025 18:51 Ответить
Правильно. Нехай фашист Маск свої старлінки і тесли собі в жопу засуне. Ще й прорекламувати його як ненадійного виробника
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08.03.2025 18:46 Ответить
Нові модемні чіпи у Айфонах і Самсунгах вже підтримують Старлінк у телефонах. Т-мобайл в Штатах вже запустила пілот доступ. Так що цей потяг вже не зупинить.
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08.03.2025 21:52 Ответить
От цікаво: айфони є можливість дистанційно підривати чи покищо ні?
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09.03.2025 14:18 Ответить
стратегія, їбать!
думати про проблеми, коли срака поїдена опаришами.
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08.03.2025 18:52 Ответить
нєйлона плавить.
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08.03.2025 18:59 Ответить
Вони подібні,але швидкість і все інше гірші.
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08.03.2025 19:41 Ответить
Вибір буде або зв'язок є, або його нема...
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09.03.2025 14:19 Ответить
Это все чухня для лохов.Ключевое слово ведёт переговоры,а до спутников как до Киева рачки.Главное не спутники а кто их выводит на орбиту и бинго кто это?Ах да ещё есть Индия,Китай.
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08.03.2025 20:21 Ответить
 
 