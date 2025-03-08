ЕС ведет переговоры с четырьмя спутниковыми операторами относительно замены Starlink для Украины, - FT

Европа ищет спутниковую связь, которая бы могла стать заменой Starlink для Украины. Сейчас продолжаются переговоры с четырьмя европейскими спутниковыми операторами.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ЕС ведет переговоры с четырьмя крупными спутниковыми операторами: люксембургская SES, испанская Hisdesat, Viasat (владелец британской Inmarsat) и французская Eutelsat/OneWeb.

В частности, Мигель Анхель Гарсия Примо, исполнительный директор Hisdesat, подтвердил, что его компания ведет переговоры с европейскими чиновниками в рамках этой инициативы.

Он заявил, что недавняя встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вызвала "немедленные дискуссии о том, может ли ЕС предложить альтернативы" Starlink для Украины.

В то же время издание пишет, что быстро заменить терминалы Starlink будет сложно. По словам Гарсия Примо, развернуть такое же количество терминалов, как в Starlink, будет сложно, поскольку это потребует времени.

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В свою очередь директор по исследованиям в компании Analysys Mason Люк Палерм Серра также заявил, что, хотя существуют альтернативы, ни одна из них не может предложить такой уровень обслуживания, как Starlink. Он отметил, что даже объединение всех европейских мощностей не сможет сравниться с возможностями Starlink.

Гендиректор SES Адель Аль-Салех рассказал, что компания уже предоставляет услуги Украине, но также участвует в переговорах по расширению своих возможностей. В компании Viasat также выразили готовность удовлетворить потребности Украины, отметив, что компания имеет значительные мощности.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.

В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.

Впоследствии американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить принадлежащую ему Украину Starlink.

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