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Новости Торговые войны Трампа Экономическое сотрудничество Венгрии и США
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Орбан анонсировал новое экономическое сотрудничество между Венгрией и США: это для нас хорошо, даже если будет тарифная война

Орбан о экономическом сотрудничестве с США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новый пакет экономического сотрудничества между Будапештом и Вашингтоном. По его словам, это поможет Венгрии компенсировать ущерб от возможных американских тарифов.

Об этом Орбан заявил, выступая на ежегодной конференции Венгерской торгово-промышленной палаты, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Политик сказал, что экономический пакет расширит уже действующее политическое партнерство между Будапештом и Вашингтоном.

По словам Орбана, соглашение сможет минимизировать убытки для Венгрии в случае торговой войны между США и Европейским Союзом.

"Будет пакет американо-венгерского экономического сотрудничества, что для нас хорошо, даже если будет тарифная война", - сказал венгерский премьер.

Он отметил, что введение пошлин США против Европы негативно влияет на всю европейскую экономику, в частности, это не обходит и Венгрию. Однако, по словам Орбана, соглашение с США это компенсирует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины станет для Европы еще дороже, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1928) пошлина (400) сотрудничество (749) США (26336) Евросоюз (17056) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+14
Орбан пропетляє? - чи петля знаиде свого "героя"?
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08.03.2025 19:06
+13
Цей додік ще не знає, який рахунок йому виставить Трамп. 😁

Це ж не ЄС, який просто так бабло нищебродам дає.
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08.03.2025 19:01
+11
трамп потроху намагається "розірвати Європу.
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08.03.2025 19:01
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трамп потроху намагається "розірвати Європу.
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08.03.2025 19:01 Ответить
Угрів чекає така лафа. Переіменовуйте Будапешт на НЬЮ ВАсюки. Трамп вам дасть...
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08.03.2025 19:10 Ответить
Незрозуміло як це буде діяти із імпортом із США? Угорщина - частина митного простору ЄС.
Це фактично дірка в цьому просторі, якщо небуде братися тариф на товари із США...
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08.03.2025 19:34 Ответить
Та все там зрозуміло.
Воно пи'здить як рускоє радіо. Туро їздить по ушам фанатам що він у Трампа тепер любімая жена....
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08.03.2025 19:37 Ответить
ніяк не буде діяти. Просто до угорщини передислокується якась американська військова частина з Німеччини. Тепер солдати замість баварських ковбасок будуть їсти дебреценські сосиски.
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08.03.2025 22:07 Ответить
До чого тут "якась американська частина"? Це стаття не про частини, с про економічну співпрацю Угорщина і США. І Орбан толкував, що на цю співпрацю не будуть впливат. Нові взаємні тарифи..
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08.03.2025 23:47 Ответить
ну значіть пуліску будуть експортувати без мита у США, в із США техасські помідори.
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09.03.2025 00:39 Ответить
Ти мабуть незрозумів про що йде мова..
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09.03.2025 00:52 Ответить
мабуть. Трамплінів взагалі важко зрозуміти з першого разу, а потім їхній піздьож стає не цікавим, і просто ідеш далі.
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09.03.2025 00:57 Ответить
Цей додік ще не знає, який рахунок йому виставить Трамп. 😁

Це ж не ЄС, який просто так бабло нищебродам дає.
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08.03.2025 19:01 Ответить
уже озвучена цена от ТРАМПОНА.. перебросить и Германии в Венгрию 35 тысячный состав войск НАТО потому-- что США и Германии на ножах и все идет к разрыву... но у Венгров нет баз НАТО и конкретно американских особенно авиационные одна есть к границе с Украиной но.. в Румынии которая с венграми в тихой войне и давно строить там базу вроде как хаба как Рамштайн хрен выйдет по физико географическим параметрам... у венгров все это надо делать с нуля...куда реальней такие силы перебросить в Украину восстановить аэродром Стрый для межконтинентальной авиации ТУ 22 -95 и 160 полосу 4320 метров и вокруг плоскогорье прикрытое возвышенностями.. даже можно было реально расширить за счет Словацкой земли выкупив ее у Словакии ---это наш аэропорт Ужгород потому что глиссада посадочная линия идет по словацкой земле и как сама полоса ..но похоже в Вашингтоне к власти пришли кретины и придурки с амбициями Цезаря но с умом улиток..
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08.03.2025 19:15 Ответить
Так хто сказав, що Орбану це нічого не буде коштувати?
Захист - послуга дорога. І Трамп про це постійно каже.
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08.03.2025 19:17 Ответить
Орбан пропетляє? - чи петля знаиде свого "героя"?
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08.03.2025 19:06 Ответить
США намагається розколоти Європу.
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08.03.2025 19:11 Ответить
Путинососы всех стран, объеденяйтесь!
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08.03.2025 19:11 Ответить
Сомик ванделлія, або кандіру (Vandellia cirrhosa) - прісноводна рибка, яка водиться в річках Амазонії. ******** залізати в анальний отвір. Чого я про нього згадав? А гуйозна!
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08.03.2025 19:13 Ответить
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08.03.2025 19:29 Ответить
угу, вас ї*уть а ви крєпчаєте.
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08.03.2025 19:14 Ответить
Підери усіх країн єднаються у велику купу гімна, ну що ж якщо людство не здатне захистити демократію, будемо виживати при тоталітаризмі🤦
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08.03.2025 19:14 Ответить
Неужели ЕС и эту дулю проглотит?

Выгоните вы этого старого вонючего *********!
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08.03.2025 19:16 Ответить
Тарифна війна, щоб потім оголосити економічну допомогу...

А воно ще й радіє..
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08.03.2025 19:17 Ответить
Орбан многостаночник: подставляет и спереди и сзади
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08.03.2025 19:18 Ответить
Що б там не казали про Орбана , але -
- Угорщина знаходиться в ЄС - отримує всі "ніштяки" , але примудряється бикувати
- дружить з ****** , ще до недавна отримували звідти газ , а зараз продовжує нафту отримувати
- дружить з Трампом ...
- і при цьому дружить з китайцями - КНР , в Угорщині , зараз кілька заводів будують
Як це все , в нього , получається ?!
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08.03.2025 19:21 Ответить
Я давно всім кажу , що не відмовився б від такого Орбана на чолі України , натоміть маєм татарво монгольське іго
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08.03.2025 19:34 Ответить
Так ото ж ...
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08.03.2025 21:45 Ответить
А хто буде працювати на ціх китайських заводах? Угорьці?
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08.03.2025 19:47 Ответить
ШАКАЛЮГА.....
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08.03.2025 19:25 Ответить
і це, максимум на 4 роки.
при тому, що через два роки знову вибори.
в котрий раз, мадяри обирають не ту сторону.
це, важливий знак.
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08.03.2025 19:28 Ответить
Бази - це бабло. Багато. Для країни. І трампА грає під орбана. І де трампівська "теорія" сделок ?
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08.03.2025 19:32 Ответить
Агенти Ху.йла привселюдно ручкаються, ну а шо? Володьку при вселюдно потрібно було випороти, щоб не спалити агента, а цьому можна і копоти потиснути, а потім ще візит в Словаччину і в Іран через Мацкву, забрати шефа Ху.йла для того щоб іранський агент був більш відкритим до контакту.
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08.03.2025 19:33 Ответить
У венгров при власти фашисты, а у них с гитлерюгендом Трампа безусловно консенсус. И безусловно, для них главпетух Путин - это свой, такой же *************.
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08.03.2025 19:43 Ответить
Як тільки трамп і ×уйло посруться, орбан порве яйця на шпагаті по самісінькі вуха, якщо угорці раніше самі його не запліднять.
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08.03.2025 20:30 Ответить
Ха-ха. Что штатам интересно в венгрии? Вода из Балатона и Токай?
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08.03.2025 21:45 Ответить
 
 