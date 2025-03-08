Орбан анонсировал новое экономическое сотрудничество между Венгрией и США: это для нас хорошо, даже если будет тарифная война

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новый пакет экономического сотрудничества между Будапештом и Вашингтоном. По его словам, это поможет Венгрии компенсировать ущерб от возможных американских тарифов.

Об этом Орбан заявил, выступая на ежегодной конференции Венгерской торгово-промышленной палаты, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Политик сказал, что экономический пакет расширит уже действующее политическое партнерство между Будапештом и Вашингтоном.

По словам Орбана, соглашение сможет минимизировать убытки для Венгрии в случае торговой войны между США и Европейским Союзом.

"Будет пакет американо-венгерского экономического сотрудничества, что для нас хорошо, даже если будет тарифная война", - сказал венгерский премьер.

Он отметил, что введение пошлин США против Европы негативно влияет на всю европейскую экономику, в частности, это не обходит и Венгрию. Однако, по словам Орбана, соглашение с США это компенсирует.

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