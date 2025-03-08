Орбан анонсировал новое экономическое сотрудничество между Венгрией и США: это для нас хорошо, даже если будет тарифная война
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал новый пакет экономического сотрудничества между Будапештом и Вашингтоном. По его словам, это поможет Венгрии компенсировать ущерб от возможных американских тарифов.
Об этом Орбан заявил, выступая на ежегодной конференции Венгерской торгово-промышленной палаты, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Политик сказал, что экономический пакет расширит уже действующее политическое партнерство между Будапештом и Вашингтоном.
По словам Орбана, соглашение сможет минимизировать убытки для Венгрии в случае торговой войны между США и Европейским Союзом.
"Будет пакет американо-венгерского экономического сотрудничества, что для нас хорошо, даже если будет тарифная война", - сказал венгерский премьер.
Он отметил, что введение пошлин США против Европы негативно влияет на всю европейскую экономику, в частности, это не обходит и Венгрию. Однако, по словам Орбана, соглашение с США это компенсирует.
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Це фактично дірка в цьому просторі, якщо небуде братися тариф на товари із США...
Воно пи'здить як рускоє радіо. Туро їздить по ушам фанатам що він у Трампа тепер любімая жена....
Це ж не ЄС, який просто так бабло нищебродам дає.
Захист - послуга дорога. І Трамп про це постійно каже.
Выгоните вы этого старого вонючего *********!
А воно ще й радіє..
- Угорщина знаходиться в ЄС - отримує всі "ніштяки" , але примудряється бикувати
- дружить з ****** , ще до недавна отримували звідти газ , а зараз продовжує нафту отримувати
- дружить з Трампом ...
- і при цьому дружить з китайцями - КНР , в Угорщині , зараз кілька заводів будують
Як це все , в нього , получається ?!
при тому, що через два роки знову вибори.
в котрий раз, мадяри обирають не ту сторону.
це, важливий знак.