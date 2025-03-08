Командующий ВМС Неижпапа намекнул на новый удар по Керченскому мосту: Бог любит троицу

Командующий Военно-морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа намекнул на возможность третьей атаки Сил обороны по незаконно построенному оккупантами Керченскому мосту.

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Командующий ВМС выразил оптимизм, что украинской армии удастся разрушить Керченский мост, который Россия незаконно построила для соединения своей территории с оккупированным Крымом.

Отмечается, что две предыдущие атаки повредили автомобильную и железнодорожную конструкции моста.

Неижпапа рассказал, что российские оккупанты больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост после двух предыдущих ударов Сил обороны.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу"",- сказал вице-адмирал.

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