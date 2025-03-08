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Новости Удар по Керченскому мосту
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Командующий ВМС Неижпапа намекнул на новый удар по Керченскому мосту: Бог любит троицу

ВСУ могут ударить по Керченскому мосту

Командующий Военно-морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа намекнул на возможность третьей атаки Сил обороны по незаконно построенному оккупантами Керченскому мосту.

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Командующий ВМС выразил оптимизм, что украинской армии удастся разрушить Керченский мост, который Россия незаконно построила для соединения своей территории с оккупированным Крымом.

Отмечается, что две предыдущие атаки повредили автомобильную и железнодорожную конструкции моста.

Неижпапа рассказал, что российские оккупанты больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост после двух предыдущих ударов Сил обороны.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу"",- сказал вице-адмирал.

Читайте также: Керченский мост теряет логистическое значение, россияне развивают транспортную инфраструктуру на оккупированных территориях, - Плетенчук

Автор: 

атака (371) Керченский мост (392) Неижпапа Алексей (74)


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Топ комментарии
+43
Та вони вже залізницю і дорогу пустили по суходолу, напевне пізно вже пити боржомі
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08.03.2025 22:43
+29
Хочеш розсмішити Б-га, розкажи про свої плани...
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08.03.2025 22:47
+26
Успішний pr-кейс ОП.
Треба чимось перебивати просьор у Суджі.
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08.03.2025 22:55
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Та вони вже залізницю і дорогу пустили по суходолу, напевне пізно вже пити боржомі
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08.03.2025 22:43 Ответить
Повторюю ще раз. Удар по мосту не має сенсу сам по собі. Міст неможливо знищити ударами, його можна тільки пошкодити в тій чи іншій мірі. А любі пошкодження відбудуються кацапами. Його пошкодження має розглядатися лише як один з етапів операції по звільненню Криму.
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09.03.2025 09:22 Ответить
давайте в опору двома TLK1000. Можно навіть не чекати дєвятамая.
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08.03.2025 22:44 Ответить
Хочеш розсмішити Б-га, розкажи про свої плани...
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08.03.2025 22:47 Ответить
Откуда вы такие особо одаренные только беретесь, третий год война, а все еще встречаю такие тупые комментарии - вы что думаете, что орки не знают об этом, или что те кто об этом заявляет, не знают когда можно говорить о таком а когда нет, впрочем тут тут типичный случай, тех кто дальше заголовок не читают.

"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю"",- сказав віцеадмірал.
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08.03.2025 23:13 Ответить
Вряд ли наим войскам это чем то поможет, но все равно, обеими руками и ногами ЗА!
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08.03.2025 22:48 Ответить
Классная фамилия кстати
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08.03.2025 22:50 Ответить
Знаєте , ЩО таке "папа" ?
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08.03.2025 23:07 Ответить
Нет
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08.03.2025 23:09 Ответить
Так -- керівник Римо-католицької церкви. У Ватикані засіда.
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09.03.2025 00:35 Ответить
Український оборонно-промисловий комплекс розробив ракету-дрон «Паляниця», яку вже застосовують. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив , що 24 серпня (2024) нова зброя вперше успішно застосована. Також цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський. «Вона уразила військовий об'єкт ворога на тимчасово окупованій території», - розповів Олександр Камишін.
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08.03.2025 22:50 Ответить
Где псевдозелёные? где зелень? Любители зеленского? Где NNN (NoNoName)..Anatoliy Bytsko 403995b4, Boruh Zackelberger, Volodymyr Volodymyr 3a645568, Юра Малко, Ольга Тарасенко 65b5f279, Психіатрична Лікарня 2, Андрей Лавриненко ********, Leon e9048d82, Сергій Черніков e12c0396, Юрий Шмалько ea66d093, Кацапо Гнида, MrStepanov ?, Леонид Тищенко 711*****, Женя-Женя????
Где вонючее дипстейт??
Где все аналолитики и псевдопатриоты??
Ворог найбільше атакував на Курщині, на Покровському напрямку зазнав значних втрат, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3540079
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08.03.2025 22:51 Ответить
Не надо уже. Бессмысленность этого удара только демотивирует.

Лучше ударьте по промышлености и военным институтам.
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08.03.2025 22:52 Ответить
лавриненко, это один из
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08.03.2025 22:53 Ответить
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08.03.2025 22:54 Ответить
А какой смысл бить по мосту если сухопутный коридор уже сформирован?
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08.03.2025 22:54 Ответить
Успішний pr-кейс ОП.
Треба чимось перебивати просьор у Суджі.
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08.03.2025 22:55 Ответить
Просьор в твоей башке, которой ты выдаешь столь необдуманные слова, а Суджа вполне нормальная военная операция, но предусмотреть заранее, что Трампон настолько развернется в сторону рф было невозможно. ВСУ почти все три года сражаются на грани, когда постоянно приходится идти на риски. Если выведут из Суджи войска, так тому и быть, и льшь боты и полезные идиоты будут разводить из этого просьор.
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08.03.2025 23:03 Ответить
Подожди, все только начинается...
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08.03.2025 23:14 Ответить
При Байдені, чи при Зелупі? Бо я щось не пам'ятаю коли Байден був у нас президентом?
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08.03.2025 23:15 Ответить
Да і Трамп теж.
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08.03.2025 23:16 Ответить
Я про це
"но предусмотреть заранее, что Трампон настолько развернется в сторону рф было невозможно"
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08.03.2025 23:40 Ответить
Ну так і блазень квартальний у нас, в Україні, президентом не був. Звісно, формально місце торчок займає, щоки роздуває, відосіки записує, наче щось із себе представляє, але ж усім адекватним видно, що як було воно нікчемою, пустим місцем, так і залишилося. Ні, досягнення у гундоса є, і чималі - територія України значно зменшилася, кількість ненависних хахлів теж скоротилася, сотні тисяч у землі, міль'йони за кордоном, чим не досягнення! Та й західні дятли зліпили з дегенерата Черчілля Наполеоновича, незрозуміло з якого дива асоціюючи гімно хрипате, чотириразового ухилянта , з народом українським та з ЗСУ. Але президентом воно не стало, та й не стало б ніколи, як його не назви. Не може бути з обдовбаного блазня квартального президента.
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09.03.2025 07:06 Ответить
Мда...
ОП терміново потрібен новий піар-кейс.

Про Курськ забудьте.
"Литаки литять будєм всєх бамбіть".
Знов...
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08.03.2025 22:54 Ответить
Да хотябы бомбили что-то стоящее. Военный завод какой-то.
А так всем очевидно будет что это тупой пиар
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08.03.2025 23:22 Ответить
Зеленский ожидает
Неижпапа намекает
Буданов мечтает

Новости продолжают радовать...
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08.03.2025 22:56 Ответить
дічь

на Півдні України русня вже давно побудувала жд та дороги

кому цей зельоний понос від віцеадмірал Олексій Неїжпапа потрібен
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08.03.2025 22:57 Ответить
Буданга натякав ще роки два тому. І чому "новий"? Другий! Якщо табу ОПа відмінить.
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08.03.2025 23:06 Ответить
Ну і навіщо цей анонс? Щоб вони були готові? Так вони, мабуть, в так готові...
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08.03.2025 23:06 Ответить
бла бла бла не надоіло гілдой іноформаційной трясти знищите потом поговоритмо всі ці балачки для чого великий наполеон вже тисячі ракет зробив на бумажці та в своєму мозгу і шо досит вже надувати щоки
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08.03.2025 23:12 Ответить
"В своем мозгу"? А він там колись був? Хоча, може щось і було, бо штани на голову не тягне, але багаторічне вживання й те скоро допалить.
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09.03.2025 07:09 Ответить
Кацапам натякнув - аби вони приготувалися ?
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08.03.2025 23:19 Ответить
Це якийсь жарт? "Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію Джерело: https://censor.net/ua/n3540080 Звідки адмірал знає, що розуміють кацапи і нафіга розказує, що він з кимось обговорює?
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08.03.2025 23:30 Ответить
https://x.com/JaWernulsa



https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam@JaWernulsa



https://x.com/JaWernulsa/status/1898441129554551217

Правду **** кажуть ЯКИЙ ПІП ТАКИЙ І ПРИХОД! Командующий ВМС Украины в интервью The Guardian заявил, что Украина готовит третий удар по Крымскому мосту. Теперь осталось передать точное время удара и успех гарантирован!
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08.03.2025 23:37 Ответить
Інформаційна операція скорійше за все - мож кацапи поведуться і відволечуть сили.
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08.03.2025 23:59 Ответить
Краще вже бити по сухопутній жд , більше толку буде 🙁
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08.03.2025 23:40 Ответить
По сухопутній жд бити ракетами і дронами немає жодного сенсу - навіть якщо попадеш - ну зруйнуєш секцію, яку до вечора відремонтують за рахунок ракети за $ мільон.
Інакше б нам рашисти давно б вже знищили сухопутні жд.
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08.03.2025 23:58 Ответить
Интересный способ сорвать переговоры и замыслы Трампа. Только гениальный Неижпапа всё разболтал заранее...
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09.03.2025 00:56 Ответить
Как достали эти болтуны, вы бы делом занимались, а не языком плескали!
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09.03.2025 07:28 Ответить
Война ничто, балабольство и пиар все,кровавое квартальшое шоу продолжается.
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09.03.2025 08:03 Ответить
Найголовніше - НЕМАЄ У НАС ВМС. Замість т.з. "флоту" - шобла дармоїдів - неїжпапів бродять по березі, відривають листки календаря від зарплати - до - зарплати і пи.дять як когути на парканах, щоб усі чули що вони (ще) є. Могли би знищити (чи, бодай пошкодити) моста - то давно би це зробили. Міст виконав свою ролю - кацапи зробили все, що хотіли з його допомогою. Тепер москалі провели логістику суходолом, поки зелені нікчеми з полководцями жували соплі. Цей міст зараз уже втратив своє стратегічне значення. неїжпапи все ПРОЇБАЛИ.
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09.03.2025 08:19 Ответить
Натякальщик хреновий
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09.03.2025 10:01 Ответить
Кримський міст нищити було потрібно паралельно з побудовою залізниці в Крим по суходолу окупованої частини України весь 24 рік...Але договорняк був необстрілювати.. і в Одесі відкрили пляжний сезон...а наші ракети не пуляли по стратегічно важливим обєктам в Криму , по портам в Бердянсьу і в Маріуполі...по останнім ,то як бачимо там супер кріпкий договір... Порти вивозять зерно, а з Київа тільки статистика.. Залізниця по суходолу може не функцінувати довго, якщо б наші ракети лупили по мостам. які ремонтуються довго на відміну від полотна пошкодженного залізниці
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09.03.2025 11:40 Ответить
Дату сообщи!
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09.03.2025 12:34 Ответить
 
 