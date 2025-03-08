Командующий ВМС Неижпапа намекнул на новый удар по Керченскому мосту: Бог любит троицу
Командующий Военно-морских сил ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа намекнул на возможность третьей атаки Сил обороны по незаконно построенному оккупантами Керченскому мосту.
Об этом он сказал в интервью газете The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Командующий ВМС выразил оптимизм, что украинской армии удастся разрушить Керченский мост, который Россия незаконно построила для соединения своей территории с оккупированным Крымом.
Отмечается, что две предыдущие атаки повредили автомобильную и железнодорожную конструкции моста.
Неижпапа рассказал, что российские оккупанты больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост после двух предыдущих ударов Сил обороны.
"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу"",- сказал вице-адмирал.
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"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю"",- сказав віцеадмірал.
Где вонючее дипстейт??
Где все аналолитики и псевдопатриоты??
Ворог найбільше атакував на Курщині, на Покровському напрямку зазнав значних втрат, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3540079
Лучше ударьте по промышлености и военным институтам.
Треба чимось перебивати просьор у Суджі.
"но предусмотреть заранее, что Трампон настолько развернется в сторону рф было невозможно"
ОП терміново потрібен новий піар-кейс.
Про Курськ забудьте.
"Литаки литять будєм всєх бамбіть".
Знов...
А так всем очевидно будет что это тупой пиар
Неижпапа намекает
Буданов мечтает
Новости продолжают радовать...
на Півдні України русня вже давно побудувала жд та дороги
кому цей зельоний понос від віцеадмірал Олексій Неїжпапа потрібен
https://x.com/JaWernulsa
JaWernulsaHerWam@JaWernulsa
https://x.com/JaWernulsa/status/1898441129554551217
Правду **** кажуть ЯКИЙ ПІП ТАКИЙ І ПРИХОД! Командующий ВМС Украины в интервью The Guardian заявил, что Украина готовит третий удар по Крымскому мосту. Теперь осталось передать точное время удара и успех гарантирован!
Інакше б нам рашисти давно б вже знищили сухопутні жд.