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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Силы ПВО работают в Киеве по вражеским беспилотникам

Силы ПВО работают по целям в столице

К концу суток субботы, 8 марта, Силы противовоздушной обороны работали в столице по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.

В 22:37 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российских ударных беспилотников в направлении Киева.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - сообщила Киевская ГВА в 22:51.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.

Также читайте: Российский беспилотник попал возле жилых домов в Сумах, произошел пожар

Автор: 

Киев (25466) ПВО (2701) Шахед (929)


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Вот это новость, каждый вечер после 22 стабильно уже как птицы почти стали в Киеве 😎
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08.03.2025 23:35 Ответить
а що означає смайлік в окулярах? ступінь москворотої дебільності? це ж твої податки спускаються в смітник.
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09.03.2025 00:28 Ответить
Ты сам с собой разговариваешь?😎
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09.03.2025 00:40 Ответить
Я вже зрозуміла, що ти останній з запущених дронів, скоро і тебе зібʼють.
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09.03.2025 01:26 Ответить
А. реєстрація 08.03, зрозуміло. Підарів теж стабільно щоночі дронами кроють.
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09.03.2025 00:33 Ответить
Дивно, трамп-бите вухо, волає на Українців, щоб вони не стріляли, а прутін-******, щоденно убиває Українців, і трамп-бите вухо, а ні шир шир…?
Язика свого, трамп засунув собі…, аж у Білий дім…
Мабуть, йому в горлі, пір'я поросло, щось суворо сказати прутіну-******!
Страх перед ******м, очевидний!!
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09.03.2025 00:04 Ответить
ага такий очевидний, що зеКВАРТАЛ аж в коаліції з ригами.
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09.03.2025 02:22 Ответить
 
 