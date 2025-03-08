Силы ПВО работают в Киеве по вражеским беспилотникам

К концу суток субботы, 8 марта, Силы противовоздушной обороны работали в столице по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.

В 22:37 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российских ударных беспилотников в направлении Киева.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - сообщила Киевская ГВА в 22:51.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.

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