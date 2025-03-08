Силы ПВО работают в Киеве по вражеским беспилотникам
К концу суток субботы, 8 марта, Силы противовоздушной обороны работали в столице по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщила Киевская МВА, информирует Цензор.НЕТ.
В 22:37 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении российских ударных беспилотников в направлении Киева.
"В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги", - сообщила Киевская ГВА в 22:51.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 8 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Первые группы БПЛА оккупанты запустили с севера.
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Язика свого, трамп засунув собі…, аж у Білий дім…
Мабуть, йому в горлі, пір'я поросло, щось суворо сказати прутіну-******!
Страх перед ******м, очевидний!!