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Новости Атака дронов на регионы РФ Атака дронов на НПЗ в Рязанской области РФ
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Ряд регионов РФ атаковали БпЛА: взрывы раздавались вблизи нефтебаз и металлургического комбината

Атака на НПЗ 9 марта

В ночь на 9 марта беспилотники атаковали Нижегородскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области РФ. Под атакой дронов находились нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Новолипецкий металлургический комбинат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По информации местных жителей, этой ночью вблизи нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородской области) были видны яркие вспышки в небе и слышны громкие взрывы.

Дроны также летели курсом и на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По словам местных жителей, раздавались мощные взрывы. Они слышали по меньшей мере семь взрывов. Губернатор Липецкой области подтвердил атаку и сообщал о работе ПВО.

Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, НЛМК - одно из крупнейших металлургических предприятий РФ Комбинат играет важную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора. Его продукция имеет стратегическое значение для российской армии.

Во-первых, НЛМК выпускает широкий спектр металлопродукции, которые используются в военной технике, бронетехнике и судостроении. Во-вторых, металл комбината применяется в производстве бронетанковой техники, в частности корпусов боевых машин, а также в авиастроении и ракетной отрасли. Также российские военные корабли и подводные лодки строятся с использованием стали, которую поставляет Новолипецкий комбинат. Кроме того, российские военные корабли и подводные лодки строятся с использованием стали, которую поставляет Новолипецкий комбинат.

"НЛМК входит в перечень стратегических предприятий РФ, и его деятельность тесно связана с экономической и военной составляющей Кремля", - отметил Коваленко.

Из-за атаки дронов этой ночью начался пожар на территории спиртзавода в Бутурлиновке в Воронежской области. Известно, что спиртзаводы в России используют, в частности, и для изготовления различных видов топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

Также в ночь на 9 марта под атакой дронов находился и Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Он может перерабатывать 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ России.

В нескольких аэропортах России этой ночью вводили план "Ковер".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявляют об атаке беспилотников на рязанский НПЗ, раздались взрывы. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3520) НПЗ (238) Удары по РФ (260)


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Топ комментарии
+5
кацапню бомбили їм об'явили шо почалася війна
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09.03.2025 08:14
+3
" ... вибухи лунали поблизу нафтобаз та металургійного комбінату Джерело: https://censor.net/ua/n3540095"
Це оначає, що по самих об'ктах не попали, якщо вибухи лунали поблизу?
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09.03.2025 08:09
+3
ну так, звісно важко попасти по підприємству площею 20 квадратних кілометрів. Це ж не спиртзавод у Бутурлинівці аж на два гектара.
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09.03.2025 08:33
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У Росії заявили про атаку майже 90 безпілотників
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09.03.2025 08:06 Ответить
Воронеж , шо там пепео ?
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09.03.2025 08:07 Ответить
Воронєжу не фартить - це вже третій спиртзавод за останні чотири місяця.
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09.03.2025 08:59 Ответить
Ну чому "Воронежу не фартить"? Це - ЛИШЕ третій спиртзавод...
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09.03.2025 10:17 Ответить
" ... вибухи лунали поблизу нафтобаз та металургійного комбінату Джерело: https://censor.net/ua/n3540095"
Це оначає, що по самих об'ктах не попали, якщо вибухи лунали поблизу?
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09.03.2025 08:09 Ответить
Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
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09.03.2025 08:12 Ответить
ну так, звісно важко попасти по підприємству площею 20 квадратних кілометрів. Це ж не спиртзавод у Бутурлинівці аж на два гектара.
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09.03.2025 08:33 Ответить
по НОРСІ і по НЛМК в цьому році це вже друга атака.
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09.03.2025 08:12 Ответить
Дай Бог не остання.
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09.03.2025 10:18 Ответить
кацапню бомбили їм об'явили шо почалася війна
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09.03.2025 08:14 Ответить
Коваленко, це той п@ц , що затикає рота своїм ША?
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09.03.2025 08:29 Ответить
Міг-31 виготовляється в Нижньому Новгороді на заводі «Сокіл» з 1979 року. Зараз авіаційний завод «Сокіл» виробляє на експорт винищувачі МіГ-29М та МіГ-35, а також ремонтує та модернізує МіГ-31.
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09.03.2025 08:56 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B019'22.8%22N+43%C2%B050'57.7%22E/@56.3230092,43.8390692,1559m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d56.323!4d43.8493611?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D туди ще ні разу не прилітало.
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09.03.2025 16:34 Ответить
Бочки з мазутом - це критична інфраструктура, ніззя цапню позбавляти тепла і світла? Чому ми жаліємо їбуче біосміття, бо толєрасти і добрі самаритянини?
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09.03.2025 09:31 Ответить
Рівняйте Крим з землею. З Криму все почалося, Кримом й закінчіться.
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09.03.2025 10:12 Ответить
 
 