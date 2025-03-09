Ряд регионов РФ атаковали БпЛА: взрывы раздавались вблизи нефтебаз и металлургического комбината

В ночь на 9 марта беспилотники атаковали Нижегородскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области РФ. Под атакой дронов находились нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Новолипецкий металлургический комбинат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По информации местных жителей, этой ночью вблизи нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородской области) были видны яркие вспышки в небе и слышны громкие взрывы.

Дроны также летели курсом и на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По словам местных жителей, раздавались мощные взрывы. Они слышали по меньшей мере семь взрывов. Губернатор Липецкой области подтвердил атаку и сообщал о работе ПВО.

Как сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, НЛМК - одно из крупнейших металлургических предприятий РФ Комбинат играет важную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора. Его продукция имеет стратегическое значение для российской армии.

Во-первых, НЛМК выпускает широкий спектр металлопродукции, которые используются в военной технике, бронетехнике и судостроении. Во-вторых, металл комбината применяется в производстве бронетанковой техники, в частности корпусов боевых машин, а также в авиастроении и ракетной отрасли. Также российские военные корабли и подводные лодки строятся с использованием стали, которую поставляет Новолипецкий комбинат. Кроме того, российские военные корабли и подводные лодки строятся с использованием стали, которую поставляет Новолипецкий комбинат.

"НЛМК входит в перечень стратегических предприятий РФ, и его деятельность тесно связана с экономической и военной составляющей Кремля", - отметил Коваленко.

Из-за атаки дронов этой ночью начался пожар на территории спиртзавода в Бутурлиновке в Воронежской области. Известно, что спиртзаводы в России используют, в частности, и для изготовления различных видов топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.

Также в ночь на 9 марта под атакой дронов находился и Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Он может перерабатывать 17,1 млн тонн нефти в год, что делает его одним из пяти крупнейших НПЗ России.

В нескольких аэропортах России этой ночью вводили план "Ковер".

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