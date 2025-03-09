За сутки на фронте 167 боестолкновений. Больше всего вражеских атак на Лиманском, Покровском и Курском направлениях, - Генштаб
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Из них 44 - на Курском направлении, 25 - на Покровском.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 103 КАБ. Кроме этого, совершил более 6200 обстрелов, из них 217 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3229 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области; Леонтовичи, Воскресенка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новояковлевка, Павловка, Степное Запорожской области; Казацкое Херсонской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении наши войска отбили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязей, Ямполовки и Зеленой Долины.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часова Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Константинополя и Бурлацкого.
Ситуация на юге и севере
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное, Щербаки и Каменское.
На Северском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 44 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 30 авиационных ударов с применением 44 управляемых бомб, а также осуществил 577 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 52 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БпЛА российских захватчиков.
В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БпЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
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