За сутки на фронте 167 боестолкновений. Больше всего вражеских атак на Лиманском, Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Из них 44 - на Курском направлении, 25 - на Покровском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 83 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 103 КАБ. Кроме этого, совершил более 6200 обстрелов, из них 217 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3229 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Довжик, Казачья Лопань Харьковской области; Леонтовичи, Воскресенка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новояковлевка, Павловка, Степное Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении наши войска отбили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Лозовая, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного, Колодязей, Ямполовки и Зеленой Долины.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый Кут и Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Константинополя и Бурлацкого.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное, Щербаки и Каменское.

На Северском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 44 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 30 авиационных ударов с применением 44 управляемых бомб, а также осуществил 577 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 52 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, а также два пункта управления БпЛА российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БпЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

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