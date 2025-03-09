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Новости Обстрелы Сумщины
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44 взрыва прозвучало ночью и утром на границе Сумщины, над областью уничтожено 6 вражеских "Шахедов"

Обстрелы приграничья Сумщины

Ночью и утром россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва.

О ситуации на границе Сумщины по состоянию на 8:00 9 марта рассказали в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская громады.

  • Эсманьская громада: враг ударил из РСЗО (15 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва). В результате попаданий повреждены 3 частных дома.
  • Юнаковская громада: россияне били из артиллерии САУ (3 взрыва), осуществили пуски КАБ (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дрона (1 взрыв).

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  • Великописаревская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.
    Сумская громада: произошли удары вражеских БПЛА (2 взрыва). Повреждены объекты жилой инфраструктуры и нежилые помещения.
  • Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

"Сегодня, 9 марта в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 6 вражеских "Шахедов". С начала года подразделениями ПВО области ликвидировано 637 российских беспилотников", - добавили в ОВА.

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обстрел (26850) Сумская область (2984)


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