Атака РФ на Черкасскую область: пострадало предприятие, силы ПВО сбили 9 дронов

В Черкасской области во время ночной атаки уничтожено 9 БпЛА, предприятие получило повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"От вражеской агрессии пострадало одно из предприятий. Спасатели оперативно выполнили необходимый комплекс мероприятий по ликвидации последствий. Угрозы для жизни или здоровья жителей нет. Ситуация на постоянном мониторинге", - написал Табурец.

По его словам, Противовоздушная оборона уничтожила в пределах области 9 российских беспилотников. Обращений относительно пострадавших и повреждения имущества населения не поступало.

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