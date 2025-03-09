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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Оккупанты безуспешно атаковали в районе Волчанска и Петро-Ивановки, - ОТГ "Харьков"

В разрушенном на 90% Волчанске остаются 30-40 жителей

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 8 авиационных ударов с применением 9 КАБов, задействовали 97 дронов-камикадзе, также осуществили 517 обстрелов позиций защитников Украины.

"Шесть попыток врага атаковать в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Петро-Ивановка успешно отбиты", - говорится в сообщении.

Потери врага на Харьковщине

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 63 человека, из них 27 - безвозвратными.

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Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 2 артиллерийские системы;
  • 1 реактивную систему залпового огня;
  • 11 автомобилей;
  • 7 единиц спецтехники;
  • 48 БпЛА.

Уничтожено:

  • 71 укрытие для личного состава;
  • 3 места хранения боеприпасов.

Автор: 

Волчанск (383) Харьковская область (650) Купянский район (132) Чугуевский район (91) Ивановка (2)


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