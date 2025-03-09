Оккупанты безуспешно атаковали в районе Волчанска и Петро-Ивановки, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 8 авиационных ударов с применением 9 КАБов, задействовали 97 дронов-камикадзе, также осуществили 517 обстрелов позиций защитников Украины.
"Шесть попыток врага атаковать в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Петро-Ивановка успешно отбиты", - говорится в сообщении.
Потери врага на Харьковщине
Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 63 человека, из них 27 - безвозвратными.
Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 2 артиллерийские системы;
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 11 автомобилей;
- 7 единиц спецтехники;
- 48 БпЛА.
Уничтожено:
- 71 укрытие для личного состава;
- 3 места хранения боеприпасов.
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