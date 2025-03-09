Оккупанты безуспешно атаковали в районе Волчанска и Петро-Ивановки, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 8 авиационных ударов с применением 9 КАБов, задействовали 97 дронов-камикадзе, также осуществили 517 обстрелов позиций защитников Украины.

"Шесть попыток врага атаковать в районе Волчанска и в сторону населенного пункта Петро-Ивановка успешно отбиты", - говорится в сообщении.

Потери врага на Харьковщине

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 63 человека, из них 27 - безвозвратными.

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Также на Харьковском направлении захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники, из них:

2 артиллерийские системы;

1 реактивную систему залпового огня;

11 автомобилей;

7 единиц спецтехники;

48 БпЛА.

Уничтожено: