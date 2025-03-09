РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9902 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
4 063 7

Из-за нечеловеческих условий на собственных позициях российская пехота сдается в плен на Харьковском направлении, - НГУ "Хартия"

Бои на Харьковщине

За последние дни на Харьковском направлении несколько россиян пришли на украинские позиции, чтобы сдаться в плен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал представитель 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев.

"Несколько пленных, которые пришли сдаваться к нам, собственно, из-за постоянных обстрелов, из-за действительно нечеловеческих условий, в которых врагу приходится сейчас находиться на поле боя, когда есть холод, нехватка воды, продовольствия, отсутствие генераторов. Все это приводит к тому, что враг в конце концов делает правильный выбор и идет сдаваться к нам", - отметил представитель бригады.

По его словам, пехота противника не имеет достаточной боевой подготовки:

"Из бесед с пленными мы знаем, что это бывшие зэки, которые подписали контракт с минобороны РФ, рассчитывая, что они полгода прослужат, выживут и получат свои несколько сотен тысяч рублей и уйдут на волю. Потом оказывается, что этот контракт бессрочный. Они получают максимум две недели подготовки и отправляются занимать позиции".

Напомним, бойцы 4-го батальона Сила Свободы НГУ "Рубіж" взяли в плен двух оккупантов. Военнослужащие РФ выбрали жизнь вместо бессмысленной гибели и добровольно сдались в плен украинским защитникам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаются бои в Волчанске. На Лиманском направлении потерь позиций не допущено, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

армия РФ (19011) боевые действия (3917) война в Украине (3416)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеки це сволота яку ще на параші потрібно було стратити а воно приїхало вбивать тепер здалося корміть лікуйте потім обмін і воно знову прйде таких не треба брать воно не повинно існувать
показать весь комментарий
09.03.2025 10:42 Ответить
Двое зеков пришкандыбали?
показать весь комментарий
09.03.2025 10:45 Ответить
а теперь будут жить на всем готовом лучше чем большинство граждан Украины и при этом пытаться избежать обмена
показать весь комментарий
09.03.2025 11:03 Ответить
Подібні повідомлення мали б більшу цінність, якщо б "За останні дні на Харківському напрямку прийшли на українські позиції, щоб здатися у полон НЕ кілька росіян, а цілий підрозділ: відділення декілька відділень, взвод... Звичайно, і це добре... Але....
показать весь комментарий
09.03.2025 11:33 Ответить
До перемоги зосталось декілька кроків. Кацапська армія почала розвалюватися. За тиждень будуть масові здачи в полон.
показать весь комментарий
09.03.2025 14:19 Ответить
хрінь несеш. тебе оце по одній статті так поперло? примітивненько мислиш. або приймаєш бажане за дійсне.
показать весь комментарий
10.03.2025 07:57 Ответить
о, показали наявнісь сірої речовини і коробчці?
показать весь комментарий
10.03.2025 07:56 Ответить
 
 