Из-за нечеловеческих условий на собственных позициях российская пехота сдается в плен на Харьковском направлении, - НГУ "Хартия"

За последние дни на Харьковском направлении несколько россиян пришли на украинские позиции, чтобы сдаться в плен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал представитель 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Владимир Дегтярев.

"Несколько пленных, которые пришли сдаваться к нам, собственно, из-за постоянных обстрелов, из-за действительно нечеловеческих условий, в которых врагу приходится сейчас находиться на поле боя, когда есть холод, нехватка воды, продовольствия, отсутствие генераторов. Все это приводит к тому, что враг в конце концов делает правильный выбор и идет сдаваться к нам", - отметил представитель бригады.

По его словам, пехота противника не имеет достаточной боевой подготовки:

"Из бесед с пленными мы знаем, что это бывшие зэки, которые подписали контракт с минобороны РФ, рассчитывая, что они полгода прослужат, выживут и получат свои несколько сотен тысяч рублей и уйдут на волю. Потом оказывается, что этот контракт бессрочный. Они получают максимум две недели подготовки и отправляются занимать позиции".

Напомним, бойцы 4-го батальона Сила Свободы НГУ "Рубіж" взяли в плен двух оккупантов. Военнослужащие РФ выбрали жизнь вместо бессмысленной гибели и добровольно сдались в плен украинским защитникам.

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