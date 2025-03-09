РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9902 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState Операция ВСУ на Курщине Угроза окружения
8 707 22

Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном на Курщине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники ракетными и артиллерийскими ударами уничтожают оккупантов, которые проникают в Суджу по газопроводу. ВИДЕО

Лебедевка карта
Лебедевка

Черкасское Поричне карта
Черкасское Поричне

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ пытается перекрыть логистику ВСУ, враг имеет преимущество в БПЛА.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в приграничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи. Позже стало известно, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация.

Автор: 

боевые действия (3917) Курск (1072) DeepState (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Все досить банально - якщо ЗСУ вийдуть з Курщини, то на Сталінград перетворяться Суми
показать весь комментарий
09.03.2025 11:51
+8
Пані, весь схід України під вогнем. Харків - 25 км. Суми - 25 км. Слов'янск - 25 км. Краматорськ 20 км. Нікополь - 10 км. Я сам з кордону ... пишу. Глухів, Шостка чули ? Тому не треба "всЬо пропало!" Не слухайте зепропагандонів, які вам в очі БРЕШУТЬ ! У Ютубі, на Єдиному мара-Поні. Від нашого Віслюка-поні.
показать весь комментарий
09.03.2025 12:05
+8
Казочка про "обмін територіями(с)" потроху закінчується
показать весь комментарий
09.03.2025 12:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зато це не згідно плана, не згідно Оманьського плана. Бо тоді ще Курщини не було навіть в проекті
показать весь комментарий
09.03.2025 11:19 Ответить
О ,,ничку" собі знайшли- ,,приємні" новини попереду всіх повідомляти з дивану!!!
показать весь комментарий
09.03.2025 11:27 Ответить
То що, пора звідти виходити, поки ще можна? Своє завдання Курська операція виконала, але вона не повинна перетворитися для нас на Сталінград.
показать весь комментарий
09.03.2025 11:34 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.03.2025 11:38 Ответить
Все досить банально - якщо ЗСУ вийдуть з Курщини, то на Сталінград перетворяться Суми
показать весь комментарий
09.03.2025 11:51 Ответить
Чому?(Там ,напевно,забетонована потужна лінія оборони,чи ні?
показать весь комментарий
09.03.2025 11:57 Ответить
Пані, весь схід України під вогнем. Харків - 25 км. Суми - 25 км. Слов'янск - 25 км. Краматорськ 20 км. Нікополь - 10 км. Я сам з кордону ... пишу. Глухів, Шостка чули ? Тому не треба "всЬо пропало!" Не слухайте зепропагандонів, які вам в очі БРЕШУТЬ ! У Ютубі, на Єдиному мара-Поні. Від нашого Віслюка-поні.
показать весь комментарий
09.03.2025 12:05 Ответить
Пані просто в Сумах живе і знає обстановку не з марахвону. Якось так
показать весь комментарий
09.03.2025 16:42 Ответить
Просто зараз дуже побільшало аналітиків здалека які знають як тут.
показать весь комментарий
09.03.2025 18:21 Ответить
До переговоров с американцами, никто приказа на выход не даст. Будут пытаться держать, не считаясь с потерями... Ведь надо продемонстрировать "гениальный козырь".
показать весь комментарий
09.03.2025 12:02 Ответить
трампУ курськ не обходить ! Він прийняв рішення. ***** - хороший парєнь, Лідор - невихований, негідний діяч, та ще й диктатор.
показать весь комментарий
09.03.2025 12:07 Ответить
Відступати. А не виходити. На фортифікації. Які військова адміністрація Сум ігнорувала. Можливо по наказу дЄрмака.
показать весь комментарий
09.03.2025 12:09 Ответить
А Ви звідки бачите такі фантазії про Сумщину.
показать весь комментарий
09.03.2025 16:50 Ответить
***** туди взагалі було лізти? Для зеленого піару?
Тільки зробили 'вставай страна оргромная' для ватників, бо на них напали
показать весь комментарий
09.03.2025 11:59 Ответить
Назви НП Лебедівка, Черкаське. Хто скаже, що це не споконвічна українська земля. А кацапи кажуть що Бахчисарай, Ак'яр, Ахтіар та ін. Ісконно рюZкіє зємлі. А ***** сказало шо ім чужова нє нада і свайо нє атдадім. От гнида кончена.
показать весь комментарий
09.03.2025 12:08 Ответить
Казочка про "обмін територіями(с)" потроху закінчується
показать весь комментарий
09.03.2025 12:18 Ответить
Цю казку ми самі собі вигадали. Правда допомагали всі наші ЗМІ і журналісти з куцими мізками. ***** натякав про обмін територіями ? НІ, ніколи. То звідки казка прийшла вже очевидно. З Опісу і отих ******** памощьніков з нашим Лідором.
показать весь комментарий
09.03.2025 12:29 Ответить
Були казки. Вихід на кордони 1991 року. Потім про Контрнаступ. Потім ВИСНАЖИТИ ворога. А ще казочки про ракет не залишилось, чмобіки , зеки тупі, похід на москву пригожки.
показать весь комментарий
09.03.2025 12:31 Ответить
Другую сказочку видумаэ зелена гидота..
показать весь комментарий
09.03.2025 16:57 Ответить
Обісралися патужний і його Зе команда…
Тільки хлопці гинуть *** зна за що. З відтяти ще до нового року треба було виходити…
показать весь комментарий
09.03.2025 12:40 Ответить
цікаво було б знати правду як там і що...
показать весь комментарий
09.03.2025 13:00 Ответить
Приїдьте а Суми, поспілкуйтесь з людьми і дізнаєтеся
показать весь комментарий
09.03.2025 16:43 Ответить
 
 