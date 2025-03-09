Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном на Курщине, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение на территории Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ пытается перекрыть логистику ВСУ, враг имеет преимущество в БПЛА.
Ситуация в Курской области
Ранее в ЦПД заявили, что в приграничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.
По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи. Позже стало известно, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация.
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Тільки зробили 'вставай страна оргромная' для ватників, бо на них напали
Тільки хлопці гинуть *** зна за що. З відтяти ще до нового року треба було виходити…