Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном на Курщине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Лебедевку и продвинулся в Черкасском Поричном", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники ракетными и артиллерийскими ударами уничтожают оккупантов, которые проникают в Суджу по газопроводу. ВИДЕО



Лебедевка



Черкасское Поричне

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ пытается перекрыть логистику ВСУ, враг имеет преимущество в БПЛА.

Ситуация в Курской области

Ранее в ЦПД заявили, что в приграничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи. Позже стало известно, что российские штурмовики через трубу газопровода просочились в Суджу. Район их сосредоточения обнаружен, осуществляется ликвидация.