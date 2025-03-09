В бою за Украину погиб поэт и кардиолог высшей категории Владимир Скиф Воликов. ФОТО
На войне погиб боевой медик, врач-кардиолог высшей категории, поэт Владимир Воликов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его побратим Виктор Зайчук на своей странице в Facebook.
"Печальная весть, сегодня погиб от пули мой побратим, военный волонтер, медик, просто замечательный человек. Покойся с миром на лугах Сварожих", - написал военный.
С началом полномасштабной войны Владимир Воликов вступил в ряды ВСУ. Он служил на востоке Украины и имел позывной Скиф.
В 2024 году опубликовал книгу "Поэзия, опаленная войной" (издательство "АДЕФ-Украина").
"Война наложила свой отпечаток на всех нас. И все мы стали другими. И мои стихи стали другими. Да, в них есть и любовь, и страсть, и вера, что свет победит тьму, но эти стихи объединяет единая наша общая боль: ВОЙНА. Эта книга автобиографическая. Я пытался передать в ней то, через что прошел сам, и зажечь в сердце каждого огонек надежды и веры, что самые темные времена всегда перед рассветом, а наш мир спасет не красота. Нет. Наш мир спасет ЛЮБОВЬ", - говорится в аннотации к книге.
Напомним, в боях за Украину погиб командир 1 батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант Владимир Стогний с позывным "Золотой".
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А подивишся на тих, хто нами керує, на еті новиє ліца, на їх тупі і хитрі морди і стає дуже сумно.
Це не ота, свора квартальних та усіх провладних, ще з часів Кучми, що скопом повтікали з України!! За посади, в Урядовому кварталі з 2000 рокі, вони трималися до останнього, а повтікали з України, ПЕРШИМИ!
А Патріоти, пішли не на посади, а захищати Україну від московських окупантів!!
Це тільки у трампа-бите вухо, з головою щось не гаразд, бо Україна винна за її убивство московітами!
Старий ідіот!!
А можновладців з інфарктом - нехай тепер свої ж Слуги Народу лікують, після двотижневих курсів у Трускавці...
Герою Слава !
співчуття рідним...
мабуть настільки щедра Україна не тільки на рідкі метали, а й передусім на рідких талановитих людей, що можемо запросто жертвувати ними...
СУМ
Ось так
"На війні загинув бойовий медик, лікар-кардіолог вищої категорії, поет Володимир Воліков. "Сумна звістка, сьогодні загинув від кулі мій побратим, військовий волонтер, медик, просто чудова людина. Спочивай з миром на луках Сварожих", - написав військовий."
І переважна більшість коментарів саме про те, що такі люди не повинні бути на війні і гинути від куль. Скільки сотень, а то і тисяч, життів українських захисників він ще міг би врятувати, якби працював у тиловому шпиталі, а не був на передовій? Отож бо...
Кардиолог
32 года опыта
кандидат медицинских наук.
Сейчас на фронте. Я у него лечился.
Да поможет Бог.