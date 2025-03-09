В бою за Украину погиб поэт и кардиолог высшей категории Владимир Скиф Воликов. ФОТО

На войне погиб боевой медик, врач-кардиолог высшей категории, поэт Владимир Воликов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его побратим Виктор Зайчук на своей странице в Facebook.

"Печальная весть, сегодня погиб от пули мой побратим, военный волонтер, медик, просто замечательный человек. Покойся с миром на лугах Сварожих", - написал военный.

С началом полномасштабной войны Владимир Воликов вступил в ряды ВСУ. Он служил на востоке Украины и имел позывной Скиф.

В 2024 году опубликовал книгу "Поэзия, опаленная войной" (издательство "АДЕФ-Украина").

"Война наложила свой отпечаток на всех нас. И все мы стали другими. И мои стихи стали другими. Да, в них есть и любовь, и страсть, и вера, что свет победит тьму, но эти стихи объединяет единая наша общая боль: ВОЙНА. Эта книга автобиографическая. Я пытался передать в ней то, через что прошел сам, и зажечь в сердце каждого огонек надежды и веры, что самые темные времена всегда перед рассветом, а наш мир спасет не красота. Нет. Наш мир спасет ЛЮБОВЬ", - говорится в аннотации к книге.

Напомним, в боях за Украину погиб командир 1 батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант Владимир Стогний с позывным "Золотой".

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