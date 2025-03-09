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Новости Утраты Украины Погиб Владимир Воликов
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В бою за Украину погиб поэт и кардиолог высшей категории Владимир Скиф Воликов. ФОТО

На войне погиб боевой медик, врач-кардиолог высшей категории, поэт Владимир Воликов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его побратим Виктор Зайчук на своей странице в Facebook.

"Печальная весть, сегодня погиб от пули мой побратим, военный волонтер, медик, просто замечательный человек. Покойся с миром на лугах Сварожих", - написал военный.

С началом полномасштабной войны Владимир Воликов вступил в ряды ВСУ. Он служил на востоке Украины и имел позывной Скиф.

В 2024 году опубликовал книгу "Поэзия, опаленная войной" (издательство "АДЕФ-Украина").

"Война наложила свой отпечаток на всех нас. И все мы стали другими. И мои стихи стали другими. Да, в них есть и любовь, и страсть, и вера, что свет победит тьму, но эти стихи объединяет единая наша общая боль: ВОЙНА. Эта книга автобиографическая. Я пытался передать в ней то, через что прошел сам, и зажечь в сердце каждого огонек надежды и веры, что самые темные времена всегда перед рассветом, а наш мир спасет не красота. Нет. Наш мир спасет ЛЮБОВЬ", - говорится в аннотации к книге.

Напомним, в боях за Украину погиб командир 1 батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант Владимир Стогний с позывным "Золотой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве попрощались с погибшим на войне Василием Ратушным. ФОТОрепортаж

Владимир Воликов
Владимир Воликов
Владимир Воликов

Автор: 

смерть (9211) врачи (1513) потери (4368) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+75
Кращі сини України гинуть..Кращі сини.Вічна память,подяка і слава Герою
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09.03.2025 11:28
+51
Вічна Пам'ять
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09.03.2025 11:31
+46
Гинуть найкращі, найталановитіши ...
А подивишся на тих, хто нами керує, на еті новиє ліца, на їх тупі і хитрі морди і стає дуже сумно.
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09.03.2025 11:46
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Кращі сини України гинуть..Кращі сини.Вічна память,подяка і слава Герою
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09.03.2025 11:28 Ответить
Низький уклін Вдячність …🙏❤️🇺🇦Вічна Світла Пам'ять Герою України -Володимиру Волікову ❤️
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10.03.2025 07:32 Ответить
Вічна Пам'ять
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09.03.2025 11:31 Ответить
Гинуть найкращі. А ухилянти - поліцаї і ухилянти тцкашники жирують в тилу на зарплатах і пайках.
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09.03.2025 11:34 Ответить
А ухилянти з ОПи, ДУСі, Держохорони не хвилює?
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09.03.2025 11:47 Ответить
Каких людей теряем, уходят лучшие и нет им замены, беда и горе....
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09.03.2025 11:34 Ответить
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09.03.2025 11:39 Ответить
Гинуть найкращі, найталановитіши ...
А подивишся на тих, хто нами керує, на еті новиє ліца, на їх тупі і хитрі морди і стає дуже сумно.
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09.03.2025 11:46 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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09.03.2025 11:49 Ответить
***,уже кардиологи погибают,но ни одного податкивца,таможенника,прокурора или судьишки на фронте нет даже на дальних подступах.
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09.03.2025 11:53 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 💙💛 не треба журналістам взагалі писати про Героїв ,тоді коли вони ще жіві ...тому шо після кожної інформації , Герої гинуть !!!
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09.03.2025 12:12 Ответить
Прикро, що так трапилося! Дякуємо Козаку, за захист України!
Це не ота, свора квартальних та усіх провладних, ще з часів Кучми, що скопом повтікали з України!! За посади, в Урядовому кварталі з 2000 рокі, вони трималися до останнього, а повтікали з України, ПЕРШИМИ!
А Патріоти, пішли не на посади, а захищати Україну від московських окупантів!!
Це тільки у трампа-бите вухо, з головою щось не гаразд, бо Україна винна за її убивство московітами!
Старий ідіот!!
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09.03.2025 12:23 Ответить
Ось саме кардіологам вищої категорії і місце в окопі! Держава,де здоровий глузд загублений...
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09.03.2025 12:24 Ответить
Де здоровий глузд і совість були, там *** виріс
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09.03.2025 13:08 Ответить
Angry Ronin UA : сам люблю цю поговорку!
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09.03.2025 13:20 Ответить
Вічна Пам'ять герою!
А можновладців з інфарктом - нехай тепер свої ж Слуги Народу лікують, після двотижневих курсів у Трускавці...
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09.03.2025 12:44 Ответить
за них не хвилюйтесь, в Німеччині будуть інфаркти лікувати... якщо потягом за добу довезуть
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09.03.2025 13:47 Ответить
Судячи з радєйки та звання, він був начмедом бата, а не бойовим медиком.
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09.03.2025 12:46 Ответить
Куля на лички і зірочки не дивиться.
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09.03.2025 13:09 Ответить
Ставити лікаря такого рівня начмедом батальйону - це дебілізм останної стадії. Ідіотів, що це зробили, треба самих відправити в окопи.
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09.03.2025 13:38 Ответить
А де ж начмедів брати? Зараз начмед бата - лікарська посада. А для вищої категорії достатньо десять років роботи за фахом.
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09.03.2025 15:41 Ответить
Начмед батальйону - це, в основному, організаторська посада. Лікар же кардіолог такого рівня, як загиблий герой, повинен працювати в тиловому шпиталі. Там він принесе набагато більше користі.
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09.03.2025 15:47 Ответить
Таке видумаєте!!! Може ще скажете, що кандидат наук з гематології та трансфузіології має в шпиталі служити, а не тут
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09.03.2025 15:51 Ответить
В тому і біда, що ми відправляємо в окопи на загибель лікарів, кандидатів, спортсменів, артистів та інших обдарованих і потрібних країні людей, яких не так вже і багато. А непотріб шариться по тилах...
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09.03.2025 15:59 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

мабуть настільки щедра Україна не тільки на рідкі метали, а й передусім на рідких талановитих людей, що можемо запросто жертвувати ними...
СУМ
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09.03.2025 13:45 Ответить
в СССР в вов кандидат наук мав броню, бо в нього держава вклала надто багато коштів і його КПД був вищий за пересічний.
Ось так
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09.03.2025 13:50 Ответить
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09.03.2025 15:09 Ответить
Чаєчка..Оці малюнки і весь твій вклад в перемогу на твоїх умовах..??. А миру не хочеш
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09.03.2025 18:59 Ответить
Зеленій владі більш потрібні злодійкуваті татарови, ніж висококваліфіковані фахівці, що могли би зробити людям багато корисного, рятувати життя.
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09.03.2025 15:14 Ответить
Цє не влада , а банда подельніків путлера , гірша коза НОСТри ! Сівкович і деркач були і є їх партнерами ! Рашистський металобрухт , закупили за мільярди на догоду параші , продовжують виконувати всі їх накази ! МАРОДЕРИТИ допомогу , саботувати побудови фортифікацій і ОЗБРОЕННЯ
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10.03.2025 07:22 Ответить
Біль... Спочивай у мирі, Герой! На колінах.
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09.03.2025 16:42 Ответить
Читаєш коменти і не розумієш.. Люди ПРО ЩО ви?? Може чоловік сам хотів "в окопи". А можливо він і не в окопі загинув, бо тут не написано за яких обставин Захисник загинув. Чи вам просто *********?? Розбубонілися тут замість того, щоб сказати Герою - ДЯКУЮ, ДЯКУЮ, ДЯКУЮ Ще й регочущі смайлики малюють деякі ідіоти!
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09.03.2025 16:49 Ответить
А прочитати статтю уважно?
"На війні загинув бойовий медик, лікар-кардіолог вищої категорії, поет Володимир Воліков. "Сумна звістка, сьогодні загинув від кулі мій побратим, військовий волонтер, медик, просто чудова людина. Спочивай з миром на луках Сварожих", - написав військовий."
І переважна більшість коментарів саме про те, що такі люди не повинні бути на війні і гинути від куль. Скільки сотень, а то і тисяч, життів українських захисників він ще міг би врятувати, якби працював у тиловому шпиталі, а не був на передовій? Отож бо...
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09.03.2025 22:43 Ответить
атпочитати мій комент, ні? Хто сказав, що цього чоловіка відправили в окопи? Не припускаєте, що він сам хотів разом з побратимами бути В ОКОПІ? Я читала статтю. Малюй і дали ригочущі смайлики в таких темах.
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09.03.2025 22:56 Ответить
Що ти морозиш? Хіба передова це лише окопи? Людина загинула на війні від кулі. То це де, по твоєму? В Львові? І так, таких людей не слід допускати на передову. Направити в тиловий шпиталь і все. Накази не обговорюються. І де ти бачило в моїх дописах регочущі смайлики? Піди проспись.
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09.03.2025 23:05 Ответить
яке ти тупе!
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09.03.2025 23:24 Ответить
А ти прихвостень зеностри
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10.03.2025 07:27 Ответить
твоє "мнєніє" дуже "важливе" для мене, біженка.
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10.03.2025 10:48 Ответить
Романенко Сергей Владимирович

Кардиолог


32 года опыта


кандидат медицинских наук.
Сейчас на фронте. Я у него лечился.
Да поможет Бог.
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09.03.2025 19:20 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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10.03.2025 02:28 Ответить
Цвет нации война забирает! Останутся уклонисты,климаксные кошелки- зебуинки,батальоны Монако,Буковель,и те кому " какая разница" ! Вся никчемная ********
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10.03.2025 08:40 Ответить
Лицо как у Апостола! И это на фоне того как всякая нечисть инородцы, иноверцы, совки, комуняки всё ещё при власти, менты продажные, прокуроры инвалиды косяками, раздутый штат пенсфонда, наркоманы, закладчики, пьянь рвань всякая, уголовники, и на зонах немеряно всё под крышей крышевателей беснуется, тусуется, шыряется, бабло по ветру пускает, гуманитарка откровенно продается везде---на фронте погиб кардиолог, поэт, гражданин, украинец, цвет нации! Будущее страны! Будет ли оно, это будущее у нас? Очень я сомневаюсь.......
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10.03.2025 18:03 Ответить
 
 